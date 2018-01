Frolík věří, že se s Calgary znovu probije do play off

před 1 hodinou

Michael Frolík chce v dresu Calgary Flames - na své čtvrté štaci v NHL - poprvé završit třetí sezonu na jednom místě.

Calgary - Hokejový útočník Michael Frolík se po všech stránkách zabydlel v Calgary. Patří ke klíčovým postavám sestavy Flames a věří, že jeho tým na konci sezony nebude chybět ve vyřazovacích bitvách o Stanley Cup. Doufá také, že bude osobně u toho a na své čtvrté štaci v NHL poprvé završí třetí sezonu na jednom místě.

"Začátek sezony byl nahoru dolů, nějak jsme nemohli najít delší vítěznou šňůru a střídali výhry s porážkami, ale jak jsem se zranil, udělali kluci sérii sedmi vítězství, což nám hodně pomohlo a vrátilo nás to do boje o play off," řekl Frolík v rozhovoru s ČTK s připomínkou nedávné zlomeniny čelisti po zásahu kotoučem.

Západní konference je však mimořádně vyrovnaná - pátý Dallas dělí od jedenáctého Anaheimu pouhé tři body. "Všichni můžou vidět, jak je liga vyrovnaná, hlavně pak naše Západní konference. Je to tam hodně našlápnuté, samí silní soupeři. Myslím ale, že tým má určitě kvalitu a sílu na to, abychom play off udělali a dostali se tam," je přesvědčený Frolík.

Obrovskou oporou je Mike Smith v brance. "Chytá vážně skvěle. 'Smithy' je vynikající v bráně a je navíc neskutečný, jak hraje s hokejkou, to je jak třetí obránce," vysekl Frolík poklonu pětatřicetiletému kanadskému gólmanovi, který v říjnu 2013 v NHL ještě v dresu Phoenixu skóroval při závěrečné power play Detroitu střelou z vlastního brankoviště.

V týmu se navíc usadil i Frolíkův krajan David Rittich, jenž spolehlivě kryje brankáři mistrů světa z Prahy 2015 záda. "Gólmanskou dvojici máme vážně výbornou, což je v NHL strašně důležité. Bez dobrých gólmanů to nejde. David asi překvapil hodně lidí, zatím chytá výborně a ještě neprohrál v základní hrací době, pokaždé jsme s ním bodovali. Zatím mu to šlape a moc mu přeju, aby mu to šlo takhle i dál. Je super, když můžete i druhému gólmanovi takhle věřit," ocenil Frolík.

"Posílili jsme i v obraně a tím, že jsme se dostali do play off už loni, tak jsou očekávání v této sezoně ještě daleko větší. Hlavně v Kanadě je navíc ten tlak okolí i fanoušků velký," připustil.

"Doufejme, že ta sezona bude na konci úspěšná. Jsme pořád mladý tým. I když jsme loni prohráli hned v prvním kole, můžeme si z toho ledacos vzít a ponaučit se, i když samozřejmě každá ta sezona je trochu jiná. Myslím si, že máme sílu na to, abychom se nejen dostali do play off, ale zároveň i došli dál než minule," řekl devětadvacetiletý útočník.

Do NHL vstoupil v dresu Floridy, poté hrál za Chicago a Winnipeg. "Už jsme tady docela zabydlení. Je to tady má třetí sezona a doufám, že ji i dokončím, protože zatím jsem celé tři roky nikde nebyl. Maximálně dva a půl roku a pak jsem se stěhoval," řekl Frolík. "Snad tuto sezonu ještě nějak došmrdlám, pak mám smlouvu ještě na další dvě," dodal se smíchem kladenský odchovanec.

Následně už přehodil na vážnější notu. "Bydlíme tři roky ve stejném baráku a cítíme se tady dobře, jako doma. Rodina je spokojená, malá tady chodí do školky… Bydlíme kousek od centra za řekou, takže do haly to mám 10 až 15 minut, což je super," pochvaloval si Frolík. "Na Floridě bylo samozřejmě tepleji, Chicago je velké město, ve Winnipegu bylo zase pořád minus čtyřicet. Calgary je takový ten zlatý střed."

V barvách Flames se ale zabydlel především po hokejové stránce. S úctou o něm mluví spoluhráči, o jeho přínosu na obou stranách hřiště dobře ví trenéři. "Nějakou roli jsem si tady snad vybudoval a snažím se ji plnit. Pořád se ale snažím být skromný a pracovat na sobě, abych se zlepšoval. Tak jsem byl díky tátovi vychovaný," prohlásil Frolík, jenž vytvořil na ledě skvěle sehranou dvojici se Švédem Mikaelem Backlundem.

"Pravdou je, že co jsem přišel, dali nás trenéři spolu do lajny a od té doby také spolu hrajeme. Minulý rok nám přidali mladého Matthewa Tkachuka a šlapalo nám to. Vznikla mezi námi dobrá chemie a už to tak zůstalo, což se mi moc v kariéře nestávalo. Většinou to trenéři hodně míchají, ale tady nám trenér věřil a doufejme, že to tak bude i poté, co se vrátím do hry, že zase najedeme na tu naši vlnu," přál si Frolík.

Kromě své hokejové role si vychutnává i tu otcovskou po bohu partnerky Diany Kobzanové. Jejich dceři Elle jsou tři roky. "Je super pocit, když se vám narodí dítě. Teď už navíc začíná více rozumět, chápat a mluvit, do toho zamotá češtinu i angličtinu, kterou kolem sebe slýchá ve školce, zatímco my na ni doma mluvíme česky. Moc si to užívám," uvedl Frolík.