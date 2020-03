Extraligu zákaz zmátl, Boušek se rozlučky nedočká. Tak epidemie ovlivní český sport

Hokej

Program hokejových soutěží je zatím ve hvězdách. Šéf ČSLH Tomáš Král nejprve prohlásil, že svazem řízené soutěže včetně předkola extraligového play off budou pokračovat bez přerušení, ovšem s počtem diváků, který nesmí překročit stovku.

Ihned po skončení tiskové konference ale s překvapením zjistil, že by se podle ministerstva vnitra do limitu sto lidí měli počítat i "účinkující", tedy hráči, trenéři, televizní štáby, zaměstnanci stadionů a podobně.

"Dostali jsme zprávu, že na ministerstvu vnitra se diskutuje o tom, jestli by do té stovky lidí neměli být zahrnuti všichni. Pokud dostaneme oficiální rozhodnutí, že se do toho počítají všichni, tak hokej v tuto chvíli skončil," řekl Král.

Nejasný tak zůstává osud i dnešních duelů. V extralize se mají hrát zápasy druhého předkola extraligy mezi Olomoucí a Zlínem a Hradcem Králové a Karlovými Vary. V první lize se hrají druhé duely předkola Poruba-Jihlava a Slavia-Třebíč.

V budoucnu by se mohl zákaz dotknout přípravných zápasů hokejové reprezentace v rámci Euro Hockey Challenge 10. dubna proti Rakousku ve Znojmě, 22. a 23. dubna v Hradci Králové proti Slovensku. České hokejové hry v Brně jsou na programu od 30. dubna do 3. května.