Modré dresy přinesly zlom. Češi poprvé v sezoně vyhráli, odneslo to Švýcarsko

před 2 hodinami
Čeští hokejisté porazili v posledním utkání na Finských hrách v Tampere Švýcary 4:0 a připsali si první výhru v sezoně. Dvakrát skóroval útočník Filip Chlapík, jenž si navíc připsal asistenci. Pokud Finové v severském derby s dosud stoprocentními Švédy nezabodují, obsadí svěřenci kouče Radima Rulíka na úvodní akci Euro Hockey Tour druhé místo.
Matěj Stránský slaví gól v utkání proti Švýcarsku na Finských hrách 2025
Matěj Stránský slaví gól v utkání proti Švýcarsku na Finských hrách 2025 | Foto: ČTK

Chlapík zařídil českému týmu dvoubrankový náskok hned v úvodu zápasu. V čase 3:45 otevřel skóre a v šesté minutě se prosadil znovu. Přesilovku pět na tři pak využil ve 24. minutě Matěj Stránský, do poloviny utkání pak přidal čtvrtý zásah obránce Marian Adámek. Brankář Josef Kořenář udržel potřetí v reprezentaci čisté konto.

Útočník Dominik Kubalík, jenž dnes vedl mužstvo v roli kapitána, odehrál jubilejní 100. zápas v dresu národního týmu.

Češi, kteří nastoupili neobvykle v modrých dresech, na rozdíl od předchozích dvou startů se Švédy (1:3) a Finy (2:4) utkání výborně začali, přestože na odpočinek měli po sobotním zápase o několik hodin méně než soupeř.

Kondelík se po 78 sekundách natlačil do koncovky, dostal dokonce kotouč za brankovou čáru, ale tam doklouzal až poté, co českého útočníka na hranici brankoviště natlačil na gólmana Berru obránce Berni. Rozhodčí dlouho zkoumali situaci u videa a gól neuznali.

Národní mužstvo přesto nečekalo na vedoucí trefu dlouho. Ve čtvrté minutě se Chlapík prohnal okolo Chantona a střelou pod Berrovu vyrážečku otevřel skóre. O dvě minuty později jel Chlapík osamocený na švýcarského gólmana a překonal ho střelou na bližší tyčku.

Šéf švýcarské střídačky Patrick Fischer si vzápětí vyžádal oddechový čas. Nedlouho po opětovném zahájení hry ale úřadující vicemistři světa špatně vystřídali, na trestnou lavici zamířil Kessler a Češi hráli první přesilovku. Chlapík v ní mohl dovršit bleskový hattrick, jenže Berra byl proti.

I poté se hrálo pod taktovkou českého týmu, který přišel 41 sekund před první sirénou o útočníka Radima Zohornu. Baechler přijel u zadního hrazení jako třetí do souboje, nešetrným krosčekem ho přišpendlil k mantinelu a také on v tu chvíli dohrál - byl vyloučen na pět minut a do konce utkání. Otřesený Zohorna se jen ztěžka dostal na střídačku.

Dlouhou přesilovku rozdělila přestávka a v úvodu druhé části zazlobil v oslabení Jäger, ale Kořenář se překvapit nenechal. Gross pak zabránil Kubalíkovi najet do vyložené šance pouze za cenu nedovoleného zákroku a Rulíkův výběr měl k dispozici 107 sekund přesilovky pět na tři.

Jeden z bránícího švýcarského tria Schmid po jedné ze střel českých hráčů přišel o hokejku, kterou musel zlomenou upustit na led, a neměl šanci vystřídat. Dokonale toho využil Stránský, když dostal nabito na kruh a tvrdou dělovkou potvrdil pozici nejlepšího střelce švýcarské ligy.

Jen co se Švýcaři dostali do plného počtu, poslal kotouč do hlediště Chanton. Češi sice přesilovku nezužitkovali, ale deset sekund po jejím skončení Chlapík nabil Adámkovi, který ranou bez přípravy na bližší tyčku přidal čtvrtý gól. Těsně před polovinou zápasu nahradil Berru v brankovišti Aeschlimann, jenž zachránil Švýcary před další pohromou při šanci Horkého.

Ve třetí třetině se zápas dohrával a ve hře byl ze všeho nejvíce Kořenářův čistý štít. Ve 45. minutě mu ho nesebral Jäger a český gólman o něj nepřišel ani při jediném oslabení Čechů v celém utkání, když fauloval vysokou holí Ščotka.

Finské hokejové hry v Tampere, první turnaj Euro Hockey Tour:

Česko - Švýcarsko 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Chlapík (Košťálek, Šimek), 6. Chlapík (K. Reichel, Kantner), 24. M. Stránský (Košťálek, Kubalík), 28. Adámek (Chlapík, Kondelík). Rozhodčí: Brander, Wuorenheimo - Lindblom, Mäkinen (všichni Fin.). Vyloučení: 1:3, navíc Baechler (Švýcarsko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 1933.

ČR: Kořenář - Košťálek, Šimek, Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský, R. Zohorna, Kubalík - Kantner, K. Reichel, Chlapík - O. Beránek, Kondelík, Lauko - Kurovský, Černoch, Horký. Trenér: Rulík.

Švýcarsko: Berra (30. Aeschlimann) - Heldner, Berni, Chanton, Jung, Gross, Geisser - Bertschy, Moy, Schmid - Simion, Jäger, Knak - Rohrbach, Baechler, Herzog - Kessler, Sigrist, Nussbaumer. Trenér: Fischer.

Tabulka turnaje:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 11:4 6
2. Česko 3 1 0 0 2 7:7 3
3. Finsko 2 1 0 0 1 5:5 3
4. Švýcarsko 3 1 0 0 2 6:13 3
 
