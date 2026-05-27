"Češi? No a?" Předloňští šampioni namistrované Finy nevzrušují, ti už řeší semifinále

Velké odhodlání a vůle vyválčit opět po čtyřech letech zlatou medaili rezonuje z Finska, země čtvrtfinálového soupeře českých hokejistů. Už v průběhu základních skupin Finové sami sebe pasovali do velké trojky favoritů a v různých analýzách se poměřují se Švýcarskem a Kanadou. Fakt, že se jim ve čtvrtek postaví do cesty předloňští šampioni, je příliš nerozhodil.
„Finsko je jasný favorit,“ hlásil směrem ke čtvrtfinále televizní expert Topi Nättinen. „Pokud se národnímu týmu kromě první lajny podaří rozjet ještě jednu další formaci, neměl by mít proti Česku žádný problém,“ řekl bývalý hokejista, který celou svou kariéru strávil doma ve Skandinávii.
Na otázku moderátora televize Yle, zda Finsko bude hrát o medaile, odpověděl bez zaváhání: „Ano, bude.“
Podobně optimistický je také Lassi Kuisma, komentátor deníku Iltalehti.fi. „Všechno je připraveno, aby Finové mohli začít plánovat svou sobotu s ohledem na to, že budou hrát semifinále mistrovství světa,“ napsal.
Pokud mají finští odborníci charakterizovat sílu Česka, nejčastěji zaznívá, že jde o nevyzpytatelného soupeře. Jejich pohledu nahrává rozkolísaný turnaj a zápasy, které mají svěřenci trenéra Radima Rulíka za sebou.
„Kdyby Finsko v posledním zápase se Švýcarskem vyhrálo, střetlo by se Švédskem, ale nyní ho čeká Česká republika. Pro čtvrtfinále to ale nemá velký význam, protože oba týmy odehrály nepřehledný turnaj,“ uvedl Simo Arkko ze zpravodajského portálu Yle.fi.
Finové už mají cestu za zlatem narýsovanou. Od začátku turnaje sami sebe řadí do trojice favoritů a právě souboje s těmito týmy vyhlížejí. V případě postupu přes Čechy je v semifinále čeká pravděpodobně Kanada, ve finále možná Švýcarsko.
To se řeší. Čtvrtfinálový konec je naopak něco, co v plánu není.
I proto Finy hodně bolela úterní porážka do Švýcarska. Ale i přes neuvěřitelnou formu, jakou se domácí prezentují, a i navzdory prohře 2:4 si Seveřané pořád věří.
„Tak velká šance na první titul z mistrovství světa by mohla mít na tým i negativní dopad. Je důležité si uvědomit, že Švýcarsko nikdy MS nevyhrálo. A tlak na domácí tým? Ten je vždycky velký,“ říká finský trenér Lauri Marjamäki, který v alpské zemi působí jako kouč týmu EV Zug.
Hokejisté proti Kanadě ztratili dvougólové vedení, ve čtvrtfinále vyzvou Finy
Čeští hokejisté po porážce 2:3 s Kanadou obsadili ve skupině B třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká ve čtvrtek v Curychu Finsko. To v souběžně hraném duelu prohrálo s domácím Švýcarskem 2:4.
Neporazitelní Švýcaři. Slováky připravili o postup Švédové, do play off se prodrali i Američané
Hokejisté Švýcarska porazili v souboji o první místo ve skupině A Finsko 4:2. Švédové zvítězili v přímém souboji o play off nad Slovenskem 4:2 a postoupili ze 4. místa do čtvrtfinále. Obhájci zlata z USA uspěli v přímém souboji o postup do čtvrtfinále s Rakušany (4:1) , ve skupině skončí čtvrtí.