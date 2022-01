Finové mají v nominaci do Pekingu čtyři bronzové medailisty z OH

Hokejisté Finska mají v nominaci na únorové olympijské hry v Pekingu čtyři bronzové medailisty z předešlých vystoupení pod pěti kruhy a deset mistrů světa.

Sedmatřicetiletý útočník Valtteri Filppula ze Ženevy získal cenný kov roce 2010 ve Vancouveru a obránci Juuso Hietanen z Ambri-Piotty, Sami Vatanen ze Ženevy a forvard Leo Komarov z Petrohradu o čtyři roky později v Soči.

Komarov je také mistrem světa z roku 2011 z Bratislavy. O osm let později triumfovali na stejném místě brankář Jussi Olkinuora z Magnitogorsku, zadáci Mikko Lehtonen z Petrohradu, Atte Ohtamaa z Kärpätu Oulu, Petteri Lindbohm s útočníkem Markem Anttilou z Jokeritu Helsinky a další forvardi Sakari Manninen z Ufy, Niko Ojamäki z Podolsku, Harri Pesonen z Langnau a Toni Rajala z Bielu.

Desítka hráčů, které vybral kouč Jukka Jalonen do Pekingu, dosáhla loni na stříbro na mistrovství světa v Rize. Jsou to Olkinuora, další gólman Harri Säteri z Novosibirsku, obránci Ohtamaa, Lindbohm a Ville Pokka z Omsku a útočníci Ojamäki, Anttila, Hannes Björninen a Iiro Pakarinen z Jokeritu Helsinky a Saku Mäenalanen z Kärpätu Oulu.

Na třetí olympijské hry se chystá Hietanen. Minule pod pěti kruhy v jihokorejském Pchjongčchangu nechyběli také Lehtonen, Ohtamaa, Anttila, Manninen a útočníci Teemu Hartikainen z Ufy a Joonas Kemppainen z Petrohradu. Na první velkou mezinárodní akci v kariéře se naopak vydají gólman Frans Tuohimaa z Nižněkamsku, obránci Niklas Friman z Jokeritu Helsinky, Valtteri Kemiläinen z Podolsku a útočník Markus Granlund z Ufy.

Filppula v roce 2008 získal s Detroitem Stanleyův pohár a i za Tampu Bay, Philadelphii a New York Islanders sehrál v NHL celkem 1056 zápasů, v kterých si připsal 530 bodů za 197 branek a 333 asistencí. Ve 166 duelech play off přidal 86 bodů za 25 tref a 61 přihrávek.

Přes 500 utkání v NHL včetně play off mají na kontě Vatanen za Anaheim, New Jersey, Carolinu i Dallas a Komarov za Toronto a New York Islanders. Zkušenosti z NHL mají také Säteri, Lehtonen, Lindbohm, Pakarinen a Granlund.

Finové vstoupí do turnaje v úterý 10. února v 9:40 SEČ proti Slovensku, o den později od 14:10 změří síly s Lotyšskem a v neděli 13. února v 9:40 je čeká severské derby se Švédskem.

Nominace hokejistů Finska na olympijské hry v Pekingu (9.-20. února):

Brankáři: Jussi Olkinuora (Magnitogorsk/KHL), Harri Säteri (Novosibirsk/KHL), Frans Tuohimaa (Nižněkamsk/KHL),

obránci: Niklas Friman, Petteri Lindbohm (oba Jokerit Helsinky/KHL), Juuso Hietanen (Ambri-Piotta/Švýc.), Valtteri Kemiläinen (Podolsk/KHL), Mikko Lehtonen (Petrohrad/KHL), Ville Pokka (Omsk/KHL), Sami Vatanen (Ženeva/Švýc.), Atte Ohtamaa (Kärpät Oulu),

útočníci: Marko Anttila, Hannes Björninen, Iiro Pakarinen (všichni Jokerit Helsinky/KHL), Teemu Hartikainen, Markus Granlund, Sakari Manninen (všichni Ufa/KHL), Miro Aaltonen, Niko Ojamäki (oba Podolsk/KHL), Joonas Kemppainen, Leo Komarov (oba Petrohrad/KHL), Saku Mäenalanen (Kärpät Oulu), Valtteri Filppula (Ženeva/Švýc.), Harri Pesonen (Langnau/Švýc.), Toni Rajala (Biel/Švýc.).