Přeskočit na obsah
Benative
7. 10. Justýna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Fantastický Hertl řídil výhru Vegas bodovou explozí. Kulich připravil vítězný gól

Bodové akce Tomáše Hertla v zápase Seattle - Vegas

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Hokejový útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blýskl čtyřmi body za dva góly a dvě asistence, pomohl Vegas k výhře 6:2 a na startu sezony NHL je nejproduktivnějším Čechem. Jiří Kulich si připsal asistenci u rozhodujícího gólu Buffala při vítězství 3:2 v prodloužení nad Minnesotou.

Reklama

Karel Vejmelka 30 zákroky pomohl Utahu porazit 5:3 domácí New Jersey, naopak další český brankář Jakub Dobeš s Montrealem podlehl 4:6 obhájci Stanley Cupu Carolině.

Hertl v zámořské lize nasbíral čtyři body v jednom zápase poprvé od ledna letošního roku, tehdy dvěma góly a třemi nahrávkami rozhodl utkání proti San Jose. V základní části NHL odehrál zápas číslo 877, více než tři body ale získal teprve pošesté.

Povedený večer nastartoval ve 14. minutě, kdy se podepsal pod branku Victora Olofssona. O dvě minuty později Hertl přidal první přesnou trefu: v přesilové hře si našel místo na hranici brankoviště a poslal Vegas do vedení 2:0.

Hertlův podpis nesl také čtvrtý gól. Chvíli po uplynutí poloviny zápasu pražský rodák zvládl souboj za brankou a podruhé naservíroval puk zakončujícímu Olofssonovi.

Reklama
Reklama

Nejpovedenější akci předvedl Hertl ve třetí třetině. V přesilové hře si našel sražený puk a před brankářem Philippem Grubauerem ukázal šikovné ruce. Rychlou stahovačkou položil gólmana na zem a bekhendem poslal puk do odkryté klece.

Svou bilanci na začátku sezony Hertl vylepšil na pět bodů a je nejproduktivnějším českým hráčem v lize. V historickém bodování mezi krajany se dostal na 16. místo, s 612 body vyrovnal Martina Ručinského.

Související

Kulich asistoval u vítězného gólu Buffala a má druhý bod v ročníku. Dvaadvacetiletý útočník proti Wild odehrál téměř 14 minut a bodoval podruhé za sebou. V poslední minutě prodloužení zpoza branky našel Owena Powera a ten přesnou ranou rozhodl o druhé výhře Sabres.

„Naskočil jsem ze střídačky a najel jsem si do volného prostoru. Kulich mě skvěle našel a já už se jen snažil poslat puk na branku. Jsem rád, že to tam spadlo,“ popsal Power.

Reklama
Reklama

Minnesota zápas ztratila i přesto, že po 40 minutách vedla 2:0. „Je to těžké skousnout, ale dnes jsme si asi vyhrát nezasloužili. Nebyli jsme stoprocentně koncentrovaní a pouštěli jsme soupeře do šancí, do kterých ho většinou nepouštíme,“ posteskl si gólman Jesper Wallstedt.

Z výhry se naopak radoval Vejmelka. Na ledě New Jersey pomohl Utahu 30 zákroky porazit 5:3 Devils a s úspěšností sahající k 91 procentům potvrdil, že na startu sezony patří mezi klíčové hráče Mammoth.

Nepovedený začátek prožívá naopak Dobeš. V předchozím zápase dostal šest branek od Pittsburghu a tentokrát ho pětkrát překonali šampioni z Caroliny.

První dva body v NHL si připsala jednička červnového draftu Gavin McKenna. Osmnáctiletý útočník měl bilanci 1+1 při výhře Toronta 5:4 v prodloužení nad Nashvillem.

Reklama
Reklama

„Je to gól, na který do konce života nezapomenu. Poté, co jsem v prvních třech zápasech nebodoval, jsem začal cítit tlak. Jsem rád, že jsem to dnes prolomil,“ řekl McKenna.

Výsledky NHL:

Montreal - Carolina 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)

Branky: 4. a 13. Bolduc, 5. Suzuki, 57. Slafkovský - 3. a 53. Hall, 10. Robinson, 24. Aho, 34. Jankowski, 59. Svečnikov. Střely na branku: 20:34. Dobeš za Montreal odchytal 57 minut a 16 sekund, inkasoval pět branek a úspěšnost zákroků měl 84,8 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Hall (Carolina), 2. Bolduc (Montreal), 3. Aho (Carolina).

Reklama
Reklama

New Jersey - Utah 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky: 13. a 27. Evangelista, 50. Boqvist - 2. Keller, 22. Weegar, 33. Schmaltz, 40. Crouse, 57. Trocheck. Střely na branku: 33:31. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 15 146. Hvězdy zápasu: 1. Sergačov, 2. Schmaltz (oba Utah), 3. Evangelista (New Jersey).

NY Rangers - NY Islanders 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky: 21., 59. a 59. Lafreniére, 7. a 38. Bjorkstrand - 23. Horvat, 25. Ritchie. Střely na branku: 24:19. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. Lafreniére, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers).

Reklama
Reklama

Toronto - Nashville 5:4 v prodl. (0:2, 3:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 25. Tavares, 27. Nylander, 35. McKenna, 49. Roslovic, 65. Matthews - 10. a 24. Höglander, 8. Stamkos, 34. Stamkos. Střely na branku: 38:25. Diváci: 18 792. Hvězdy zápasu: 1. McKenna, 2. Matthews, 3. Nylander (všichni Toronto).

Detroit - Ottawa 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Branky: 4. DeBrincat, 14. Larkin, 23. Arvidsson, 25. Faulk, 60. DeBrincat - 3. Stützle, 27. Batherson, 51. W. Eklund. Střely na branku: 36:25. Diváci: 17 583. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. DeBrincat, 3. Arvidsson (všichni Detroit).

Reklama
Reklama

Chicago - St. Louis 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky: 26. Rinzel, 28. Frondell, 59. C. Smith, 60. Nazar - 16. McTavish, 60. McMichael. Střely na branku: 21:28. Diváci: 20.270. Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. Frondell, 3. Rinzel (všichni Chicago).

Buffalo - Minnesota 3:2 v prodl. (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 44. Östlund, 50. T. Thompson, 65. Power (Kulich) - 34. Jurov, 36. Šabanov. Střely na branku: 28:20. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Power, 2. T. Thompson, 3. Östlund (všichni Buffalo).

Reklama
Reklama

Seattle - Vegas 2:6 (0:2, 0:3, 2:1)

Branky: 45. Wright, 55. McCann - 14. Olofsson (Hertl), 16. Hertl, 22. Stone, 34. Olofsson (Hertl), 40. Eichel, 50. Hertl. Střely na branku: 27:28. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Eichel, 3. Olofsson (všichni Vegas).

Los Angeles - Florida 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 19. Laferriere - 24. S. Jones, 52. M. Tkachuk. Střely na branku: 20:28. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk (Florida), 2. Laferriere (Los Angeles), 3. S. Jones (Florida).

Reklama
Reklama
Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama