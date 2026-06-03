Fantastický Hertl. Český útočník rozhodl první finále Stanley Cupu

Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5:4 na ledě Caroliny.
Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním play off.
Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen jeho spoluhráč Shea Theodore, který vstřelil jednu branku a dvě připravil.
Carolina vedla ve třinácté minutě po gólech Nikolaje Ehlerse 2:0, ale v čase 24:35 už prohrávala 2:3.
Ještě v první třetině totiž snížil Theodore a po přestávce na něj navázali William Karlsson a Ivan Barbašov.
Domácí se z rychlého obratu oklepali a ve 33. minutě vyrovnal Jordan Staal.
Vegas vrátil vedení v úvodu třetí třetiny Brett Howden, který je s 11 trefami nejlepším střelcem letošního play off.
Carolina opět odpověděla, o smazání manka se postaral Shayne Gostisbehere.
Prodloužení pak odmítl Hertl. Colton Sissons ho uvolnil milimetrovou bekhendovou zadovkou a český forvard vydařenou ranou nad vyrážečku Andersena rozhodl.
Domácí se ve zbytku zápasu z šoku nevzpamatovali a na nic vážného se nevzmohli ani při hře bez gólmana.
Hertl nastupoval ve třetím útoku a odehrál 15 minut a deset vteřin. Důvěru dostával i v přesilovkové formaci, která se skládala z pěti útočníků a na ledě zůstávala většinu času početní výhody.
Odchovanec pražské Slavie v zápase dvakrát vystřelil. Kromě gólové rány ještě nebezpečně vypálil v přesilové hře z mezikruží za stavu 3:2.
Hertl se mohl do statistik zapsat už v 54. minutě. Český útočník přihrával před odkrytou branku Coltonu Sissonsovi, který ale pod tlakem netrefil puk ideálně.
Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtku na pátek středoevropského času.
Finále Stanleyova poháru - 1. zápas:
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 1. Ehlers (Slavin, Chatfield), 13. Ehlers (Chatfield), 33. J. Staal (K. Miller), 52. Gostisbehere - 14. Theodore (McNabb, C. Smith), 21. Barbašov (Eichel, McNabb), 25. W. Karlsson (Marner, Howden), 42. Howden (Theodore, McNabb), 57. Hertl (Sissons, Theodore). Rozhodčí: McCauley, Rooney - Berg, MacPherson. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Střely na branku: 27:23. Diváci: 18.738. Hvězdy zápasu: 1. Theodore (Vegas), 2. Ehlers (Carolina), 3. Howden (Vegas). Stav série: 0:1.
Carolina: Andersen – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere - Jarvis, Aho, A. Svečnikov - Blake, Stankoven, Hall - Martinook, J. Staal, Ehlers - Robinson, Jankowski, W. Carrier. Trenér: Rod Brind'Amour.
Vegas: Hart -Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon - Dorofejev, Eichel, Barbašov - Marner, W. Karlsson, Howden - Stone, Sissons, Hertl - Kolesar, Dowd, C. Smith. Trenér: John Tortorella.