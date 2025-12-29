Fantastický finiš Sparty. Díky neskutečnému závěru je v semifinále

Hokejisté Sparty porazili ve čtvrtfinále Spenglerova poháru Kanadu 5:1, když všechny góly nastříleli v posledních třinácti minutách. Třikrát se trefili v závěrečných 102 vteřinách. V úterním semifinále se utkají s výběrem amerických univerzit U.S. Collegiate Selects.
Dvěma brankami se pod výhru Pražanů podepsal lotyšský reprezentační útočník Martins Dzierkals, gól a asistenci si připsal Fin Kristian Vesalainen.
"Hráli jsme proti strašně kvalitnímu soupeři a zápas měl všechno, bojovalo se do poslední minuty," líčil kapitán Sparty Filip Chlapík.
„Strašně důležité vítězství i pro psychiku, ale jsme nohama na zemi. Víme, že zítra hrajeme semifinále. Radost tam je, ale za chvíli budeme končit,“ sliboval útočník Pražanů.
Do první slibné šance utkání se dostal v 7. minutě Kousal, brankáře Hughese ale nepřekonal. Na druhé straně zahrozil Richard, ani on skóre neotevřel.
Kanadský výběr složený z hráčů působících ve Švýcarsku a zámořské AHL byl střelecky aktivnější, výraznější šance ale měla Sparta. Vesalainen ani Raška po Addisonově zaváhání v rozehrávce však gólový účet zápasu nenačali.
Hned po úvodní buly druhé třetiny zahrozil Chlapík, Hughes však byl připravený. Kováře ve 27. minutě nepřekonal ze samostatného nájezdu Richard.
Ve 35. minutě sparťanský gólman, jenž nastoupil i do třetího utkání svého týmu na turnaji, udržel čisté konto také po přečíslení dva na jednoho a zakončení Foudyho.
"Bylo důležité, že to bylo stále 0:0. Stále to bylo padesát na padesát, šance měly oba týmy a mohlo to jít jakýmkoliv směrem," hodnotil Chlapík a ocenil výborný výkon Kováře, který si připsal 29 úspěšných zákroků.
Čekání na první gól ukončil až ve 47. minutě Dzierkals, který si najel do dobré pozice a prostřelil Hughese. Přiblížit Spartu postupu poté mohl Špaček, ale trefil jen brankovou konstrukci. Kanada se štěstím vyrovnala, když se Pecova střela odrazila od Krejčíkovy brusle a Kovář byl bez šance.
Pražané však získali vedení rychle zpět. O 95 vteřin později se bekhendovou dorážkou prosadil Chlapík. Kanada, která nejstarší hokejový turnaj na světě vyhrála šestnáctkrát, v 58. minutě odvolala Hughese a rozhodla se riskovat v power play.
Místo vyrovnání však dvakrát inkasovala. Nejprve se do prázdné branky trefil Dzierkals a poté Vesalainen. Výhru Sparty navíc v poslední sekundě pečetil tečovanou střelou Němeček.
"Po vyrovnávací brance jsme byli šťastnější. Dali jsme rychle na 2:1 a pak skvělá práce od všech. Podali jsme výborný týmový výkon. Klíčovým faktorem byl ale výkon Kovyho," zopakoval Chlapík.
V úterý odpoledne Spartu čeká výběr amerických univerzit, který v Davosu vyhrál skupinu Cattini. "Viděl jsem jejich zápasy. Víme, že jsou to mladší kluci, kteří skvěle bruslí. Bude to podobné jako dnes. Jen více pohybu a možná méně zkušeností. Dáme se přes noc do kupy a zítra to budeme chtít zase rozjet," dodal Chlapík.
Hokejový Spenglerův pohár v Davosu - čtvrtfinále:
Sparta Praha - Kanada 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Branky a nahrávky: 47. Dzierkals (Irving, K. Hrabík), 55. Chlapík (Vesalainen), 59. Dzierkals (Raška), 60. Vesalainen, 60. Němeček (Sikora) - 54. Peca (Seney, Brouillard). Rozhodčí: Gerber, Tscherrig - Obwegeser (všichni Švýc.) Dapuzzo (USA). Vyloučení: 2:1. Bez využití.
Sestava Sparty: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, Němeček, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, Vesalainen - Řepík, Shore, P. Kousal - Dzierkals, K. Hrabík, Raška - M. Vitouch, Eberle, O. Hrabík - Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.
