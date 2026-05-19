Famózní Dobeš slaví postup. Největší hrdina dokázal to, co jen jediný hráč v historii

Český brankář Jakub Dobeš zářil v rozhodujícím sedmém zápase série druhého kola play off NHL proti Buffalu, 37 zákroky pomohl hokejistům Montrealu k výhře 3:2 v prodloužení a postupu do finále Východní konference, kde se střetnou s dosud suverénní Carolinou.
"Potvrdili jsme, že máme skvělý tým. Párkrát se k nám přiklonilo štěstí, ale to k tomu patří,“ pochvaloval si Dobeš.
„Musíme zůstat pokorní a připravit se na další sérii, kde nás čeká ještě těžší test. Carolina v play off hraje fantasticky," uznal český fantom.
Za svůj výkon získal ocenění pro druhou hvězdu nesmírně dramatického duelu. Předčil ho jen spoluhráč Alex Newhook, který sérii rozsekl vítězným gólem ve 12. minutě prodloužení.
Pětadvacetiletý útočník se stal teprve druhým hráčem v historii NHL, jemuž se povedlo rozhodnout v jednom ročníku play off rozhodnout dva sedmé zápasy.
Postupový gól totiž vstřelil i v posledním střetnutí předchozí série s Tampou.
Dosud byl jediným hokejistou, který to dokázal, Nathan Horton v dresu Bostonu v roce 2011.
"Byla to zábava,“ smál se kanadský forvard, „Tohle jsou přesně ty zápasy, kvůli kterým hrajeme hokej. Je fantastické, že jsme dokázali vyhrát," pochvaloval si.
Vítězství Canadiens oslavila i zaplněná aréna Centre Bell v Montrealu, ve které sledovalo zápas na kostce nad ledem přes 20 tisíc fanoušků.
"Jsem si jistý, že všichni v Montrealu šílí,“ představoval si Newhook. „Dlužíme fanouškům obrovskou pochvalu za to, jak nás podporují. Těším se na to, až se na třetí zápas série s Carolinou vrátíme domů," doplnil.
Canadiens za postupovým vítězstvím vykročili hned v první třetině, po které díky přesným trefám Phillipa Danaulta a Zacharyho Bolduca vedli 2:0.
Sabres ale jejich nadějný náskok smazali. Ve druhém dějství snížil Jordan Greenway a ve 47. minutě si prodloužení vynutil kapitán Rasmus Dahlin.
Víc už jim Dobeš nedovolil, v rozhodujícím duelu série úspěšnost zákroků téměř 95 procent.
Odčinil tak nevydařený domácí zápas číslo šest, ve kterém ho hokejisté Buffala šesti góly vyhnali z branky.
"Může to znít zvláštně, ale i v minulém zápase jsem se cítil dobře, takže jsem nic moc neměnil. V hlavě jsem ale měl, že musím být lepší. Střídání před našimi fanoušky pro mě bylo budíčkem," prozradil český brankář.
Canadiens jsou s věkovým průměrem 25,8 roku nejmladším týmem, který postoupil do finále konference od roku 1993. Tehdy si se stejně starým výběrem došel právě Montreal pro zatím poslední Stanley Cup v klubové historii.
"Jsem v lize stále nováček, takže si chci postup užít. Je to potřeba, abychom byli hladoví do dalších zápasů," apeloval Dobeš, jenž ve 24 letech táhne Canadiens.
V konferenčním finále na Montreal čeká Carolina, která v play off ještě neprohrála. Oproti kanadskému celku tak odehrála o šest zápasů méně.
Dobeš však únavu před startem série necítí. "Odehráli jsme už čtrnáct zápasů, ale já jsem v pohodě. Mohl bych jich odchytat dalších čtyřicet," smál se.
2. kolo play off NHL:
Východní konference - 7. zápas:
Buffalo - Montreal 2:3 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Branky: 34. Greenway, 47. Dahlin - 5. Danault, 15. Z. Bolduc, 72. Newhook. Střely na branku: 39:25. Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval dvě branky z 39 střel a úspěšnost zákroků měl 94,9 procenta. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Newhook, 2. Dobeš (oba Montreal), 3. Dahlin (Buffalo). Konečný stav série 3:4.