Famózní Colorado dál válí. Nečas skóroval a připsal 50. bod v sezoně

Martin Nečas v pondělním zápase NHL skóroval za Colorado, připsal si padesátý bod v sezoně a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Hokejisté Avalanche přehráli Los Angeles 5:2 a zvítězili poosmé za sebou.
Nečas zaznamenal devatenáctou trefu v ročníku v 34. minutě. Nejproduktivnější Čech sezony zúročil velký tlak, který si domácí hokejisté vytvořili.
Po závaru a střeleckém pokusu kapitána Gabriela Landeskoga se puk šoural po brankové čáře k pravé tyčce, kde ho český útočník doklepl bekhendem do sítě. Avalanche šli jeho zásluhou do vedení 2:1.
Vítěznou branku Colorada vstřelil na konci druhé třetiny čtyřiatřicetiletý Brock Nelson. Kings se v třetím dějství ještě dotáhli na dostřel jedné branky, když se v oslabení prosadil Joel Armia, ale výhru domácího týmu stvrdili dvěma góly do prázdné branky Nathan MacKinnon a Cale Makar.
Nejlepší tým této sezony Avalanche vyhrál osmé utkání v řadě a na kontě má 65 bodů. Druhý Dallas jich ztrácí osm a odehrál o jeden zápas víc.
Výsledky NHL:
Florida - Washington 5:3 (2:2, 0:0, 3:1)
Branky: 13. a 60. Reinhart, 5. Lundell, 47. Marchand, 54. Ekblad - 4. a 20. Wilson, 44. D. Strome. Střely na branku: 29:25. Diváci: 19.421. Hvězdy zápasu: 1. Ekblad, 2. Reinhart (oba Florida), 3. Wilson (Washington).
Carolina - NY Rangers 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky: 16. Sebastian Aho, 50. Martinook, 65. Blake - 2. Gavrikov, 33. Brodzinski. Střely na branku: 34:19. Diváci: 18.309. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Sebastian Aho, 3. Martinook (všichni Carolina).
Ottawa - Columbus 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky: 29. Sanderson - 16. Jenner, 22. Severson, 42. Mateychuk, 56. Marčenko. Střely na branku: 28:22. Diváci: 17.902. Hvězdy zápasu: 1. Greaves, 2. Severson (oba Columbus), 3. Sanderson (Ottawa).
Winnipeg - Edmonton 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky: 46. Lowry - 28. M. Jones, 33. Roslovic, 59. Hyman. Střely na branku: 42:21. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Pickard (Edmonton), 2. Lowry (Winnipeg), 3. Roslovic (Edmonton).
St. Louis - Buffalo 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Branky: 6. B. Schenn, 9. Snuggerud - 3. Östlund, 36. Tuch, 42. Benson, 59. Krebs. Střely na branku: 18:34. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Benson (Buffalo), 2. Hofer (St. Louis), 3. Tuch (Buffalo).
Colorado - Los Angeles 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 10. Drury, 34. Nečas, 38. Nelson, 59. MacKinnon, 60. C. Makar - 26. Perry, 45. Armia. Střely na branku: 26:25. Diváci: 18.143. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. MacKinnon, 3. Nečas (všichni Colorado).
Utah - Nashville 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Branky: 6. Peterka, 24. Sergačjov, 45. Guenther - 52. a 54. Stamkos, 10. Josi, 28. Evangelista. Střely na branku: 31:26. Vítek Vaněček odchytal za Utah 58:15 minut, z 26 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Nashville), 2. Guenther (Utah), 3. Josi (Nashville).
Calgary - Boston 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Branky: 34. Coleman, 62. Zary - 19. Peeke. Střely na branku: 20:25. Diváci: 17.536. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Wolf (oba Calgary), 3. Peeke (Boston).
Vegas - Minnesota 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Branky: 37. McNabb, 43. Stone - 1. M. Johansson, 15. Boldy, 21. Spurgeon, 25. Faber, 27. Eriksson Ek. Střely na branku: 16:27. Diváci: 18.102. Hvězdy zápasu: 1. M. Johansson, 2. Eriksson Ek, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).
Anaheim - San Jose 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Branky: 16. a 56. Terry, 37. C. Gauthier, 44. Minťukov - 11. Ferraro, 20. Celebrini, 27. Černišev, 33. Eklund, 54. Ostapchuk. Střely na branku: 42:13. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 32:17 minut, z 9 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 55,6 procenta. Petr Mrázek odchytal za Anaheim 23:56 minut, z 4 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 15.500. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini (San Jose), 2. Terry (Anaheim), 3. Wennberg (San Jose).
Seattle - Vancouver 2:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 9. McCann, 20. Winterton - 16. L. Karlsson, 26. Elias Pettersson, rozhodující sam. nájezd Öhgren. Střely na branku: 39:24. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Öhgren (Vancouver), 2. McCann, 3. Melanson (oba Seattle).
Češka poznává divoké Rio: Party každý den, tady se život žije. Spoluhráčku postřelili
Na hřišti špičková kvalita, jinak místy trochu divočina. Blokařka české volejbalové reprezentace Ema Kneiflová se vydala na dobrodružnou štaci do Brazílie, v Riu de Janeiru hraje za tým Tijuca a také poznává místní kulturu. "Vyhovuje mi to tady, mám ráda ohnivé lidi," říká 23letá rodačka ze Šternberku.
Deset nejlepších filmů roku 2025: Jedna bitva za druhou i Sny o vlacích
Rok 2025 se blíží do finále, a tak není na škodu připomenout si filmy, které by neměly být zapomenuty. Vybrali jsme pro vás desítku těch nejzajímavějších a hodných pozornosti nejen v tomto roce. Ať už díky scénáři, režii, hudbě, hereckým výkonům, tématu či celkově stylové podívané. Jakmile budete mít možnost, doporučujeme ke zhlédnutí.
To byla nádhera! Český mladík drzou fintou rozhodl o výhře nad silnými Finy
Nádherná finta Adama Jiříčka rozhodla o vítězství českých hokejistů na mistrovství světa hráčů do 20 let nad Finskem. Mladý obránce si na ni troufl v prodloužení, kdy si 81 vteřin před koncem prostrčil před brankářem hokejku mezi nohama a za zády poslal puk do sítě. V normálním hracím čase skončil duel 1:1, soupeř vyrovnal 19 vteřin před koncem třetí třetiny.
ŽIVĚZápad musí chápat, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu, řekl Lavrov
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.
Americká firma Ocean Infinity bude znovu pátrat po zmizelém stroji z letu MH370
Americká firma Ocean Infinity po několika měsících obnovuje pátrání po letadle společnosti Malaysia Airlines, které před 11 lety za dosud neznámých okolností zmizelo v Indickém oceánu při letu MH370. Akce trvající 55 dní by mohla být poslední šancí pro rodiny 239 obětí, které chtějí získat odpovědi na mnoho otázek, napsala v úterý agentura DPA.