Faksa připravil vítězný gól Dallasu, Dostál vychytal výhru Anaheimu

Český hokejový útočník Radek Faksa v NHL asistoval u vítězného gólu Dallasu pří výhře 4:1 nad Los Angeles. Ze stejného vítězství se radoval i Anaheim, který i díky 26 zákrokům brankáře Lukáše Dostála porazil New York Rangers.
Dallas od poloviny zápasu prohrával 0:1, ještě ve druhé dvacetiminutovce ale srovnal Matt Duchene a v třetí třetině Stars třemi góly otočili skóre na svou stranu. Faksa v čase 46:12 nabil Oskaru Beckovi a ten z pozice mezi kruhy poslal Dallas do vedení.
Ve zbytku zápasu výhru pečetili Mikko Rantanen a Wyatt Johnston. Český útočník bodoval ve druhém z posledních tří zápasů a vylepšil svou sezonní bilanci na 12 bodů (1+11). Faksa je aktuálně šestým nejproduktivnějším Čechem v NHL.
Brankář Dostál po zranění naskočil do druhého zápasu a 26 zákroky se postaral o výhru 4:1 na ledě newyorských Rangers. Jedinou branku český gólman obdržel necelé čtyři minuty před koncem třetí třetiny, kdy ho překonal obránce Matthew Robertson. Výhru Anaheimu dvěma góly řídil Cutter Gauthier.
NHL: Tampa Bay - Florida 2:5, NY Rangers - Anaheim 1:4, Winnipeg - Ottawa 2:3 v prodl., St. Louis - Nashville 2:5, Dallas - Los Angeles 4:1.
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
33
18
3
12
106:88
39
2.
Detroit
33
18
3
12
104:109
39
3.
Montreal
32
17
4
11
105:113
38
4.
Boston
33
19
0
14
109:105
38
5.
Florida
32
17
2
13
103:101
36
6.
Ottawa
32
15
4
13
101:104
34
7.
Toronto
31
14
5
12
102:102
33
8.
Buffalo
32
14
4
14
98:109
32
Metropolitní divize:
1.
Carolina
32
21
2
9
108:90
44
2.
NY Islanders
33
19
3
11
100:93
41
3.
Washington
32
18
4
10
106:83
40
4.
Philadelphia
31
16
6
9
92:88
38
5.
Pittsburgh
31
14
9
8
99:96
37
6.
New Jersey
33
18
1
14
97:103
37
7.
NY Rangers
34
16
4
14
89:92
36
8.
Columbus
32
13
6
13
96:112
32
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
32
23
7
2
128:74
53
2.
Dallas
34
22
5
7
115:90
49
3.
Minnesota
33
19
5
9
99:87
43
4.
Utah
34
16
3
15
106:101
35
5.
Winnipeg
32
15
2
15
98:99
32
6.
Chicago
32
13
6
13
91:98
32
7.
St. Louis
34
12
7
15
86:123
31
8.
Nashville
32
13
4
15
92:111
30
Pacifická divize:
1.
Vegas
31
16
9
6
96:90
41
2.
Anaheim
33
20
1
12
118:108
41
3.
Los Angeles
32
14
9
9
84:86
37
4.
Edmonton
33
15
6
12
110:114
36
5.
San Jose
33
16
3
14
96:110
35
6.
Seattle
30
12
6
12
74:93
30
7.
Calgary
33
13
4
16
84:97
30
8.
Vancouver
32
12
3
17
89:112
27
