Hokej

Faksa připravil vítězný gól Dallasu, Dostál vychytal výhru Anaheimu

ČTK

Český hokejový útočník Radek Faksa v NHL asistoval u vítězného gólu Dallasu pří výhře 4:1 nad Los Angeles. Ze stejného vítězství se radoval i Anaheim, který i díky 26 zákrokům brankáře Lukáše Dostála porazil New York Rangers.

NHL: Los Angeles Kings at Dallas Stars
Radek Faksa (vpravo) poslal na led Brandta ClarkaFoto: REUTERS
Dallas od poloviny zápasu prohrával 0:1, ještě ve druhé dvacetiminutovce ale srovnal Matt Duchene a v třetí třetině Stars třemi góly otočili skóre na svou stranu. Faksa v čase 46:12 nabil Oskaru Beckovi a ten z pozice mezi kruhy poslal Dallas do vedení.

Ve zbytku zápasu výhru pečetili Mikko Rantanen a Wyatt Johnston. Český útočník bodoval ve druhém z posledních tří zápasů a vylepšil svou sezonní bilanci na 12 bodů (1+11). Faksa je aktuálně šestým nejproduktivnějším Čechem v NHL.

Brankář Dostál po zranění naskočil do druhého zápasu a 26 zákroky se postaral o výhru 4:1 na ledě newyorských Rangers. Jedinou branku český gólman obdržel necelé čtyři minuty před koncem třetí třetiny, kdy ho překonal obránce Matthew Robertson. Výhru Anaheimu dvěma góly řídil Cutter Gauthier.

NHL: Tampa Bay - Florida 2:5, NY Rangers - Anaheim 1:4, Winnipeg - Ottawa 2:3 v prodl., St. Louis - Nashville 2:5, Dallas - Los Angeles 4:1.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

33

18

3

12

106:88

39

2.

Detroit

33

18

3

12

104:109

39

3.

Montreal

32

17

4

11

105:113

38

4.

Boston

33

19

0

14

109:105

38

5.

Florida

32

17

2

13

103:101

36

6.

Ottawa

32

15

4

13

101:104

34

7.

Toronto

31

14

5

12

102:102

33

8.

Buffalo

32

14

4

14

98:109

32

Metropolitní divize:

1.

Carolina

32

21

2

9

108:90

44

2.

NY Islanders

33

19

3

11

100:93

41

3.

Washington

32

18

4

10

106:83

40

4.

Philadelphia

31

16

6

9

92:88

38

5.

Pittsburgh

31

14

9

8

99:96

37

6.

New Jersey

33

18

1

14

97:103

37

7.

NY Rangers

34

16

4

14

89:92

36

8.

Columbus

32

13

6

13

96:112

32

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

32

23

7

2

128:74

53

2.

Dallas

34

22

5

7

115:90

49

3.

Minnesota

33

19

5

9

99:87

43

4.

Utah

34

16

3

15

106:101

35

5.

Winnipeg

32

15

2

15

98:99

32

6.

Chicago

32

13

6

13

91:98

32

7.

St. Louis

34

12

7

15

86:123

31

8.

Nashville

32

13

4

15

92:111

30

Pacifická divize:

1.

Vegas

31

16

9

6

96:90

41

2.

Anaheim

33

20

1

12

118:108

41

3.

Los Angeles

32

14

9

9

84:86

37

4.

Edmonton

33

15

6

12

110:114

36

5.

San Jose

33

16

3

14

96:110

35

6.

Seattle

30

12

6

12

74:93

30

7.

Calgary

33

13

4

16

84:97

30

8.

Vancouver

32

12

3

17

89:112

27

Nejnovější
