Přelepil si ruskou vlajku. Žukov před baráží s Jágrem a spol. reagoval na kritiku

Ruský brankář Maxim Žukov, na kterého jihlavská Dukla spoléhá v baráži o hokejovou extraligu, si na masce přelepil ruskou vlajku. Ta během finále první ligy a po něm vzbuzovala tázavé reakce.

Žukov si masku vyzdobil ruským státním znakem a vlajkou před startem stávající sezony, což tehdy nikomu nevadilo. Po vpádu Ruska na Ukrajinu však tyto symboly dostaly v Česku kontroverzní náboj.

Někdo za nimi mohl vidět podporu invaze. Ačkoliv kabina je podle trenérského asistenta Dukly Karla Nekvasila neřešila, leckomu vadily.

"Měl by se toho vzdát, je to ostuda," prohlásil třeba bývalý útočník Jakub Koreis. V podobném duchu se vyjádřil legendární brankář Dominik Hašek.

A Žukov skutečně reagoval. Ruskou vlajku si před baráží proti kladenským Rytířův přelepil. Serveru iSport.cz to v sobotu řekl šéf jihlavského klubu Bedřich Ščerban.

"Max cítí, že je zbytečné, aby se uměle vyvolávala taková aféra," vysvětlil. "Přes agenta jsme probrali důvody, proč to bude lepší, a Max souhlasil. Zápasy budou v televizi a dovedu si představit, že by se o ničem jiném nediskutovalo. Ale kdyby to Max vnímal jako útok na něj, podpořil bych ho a nic bychom nepřelepovali."

Ščerban také připomněl, že hokejová Dukla jako jeden z prvních českých klubů veřejně podpořila Ukrajinu a válku jednoznačně odsoudila. Žukov tomu spolu s ostatními hráči přihlížel na modré čáře.

"Na stadionu vlála ukrajinská vlajka, drželi jsme minutu ticha za padlé na Ukrajině. A Max tam byl s námi! Věděl, o co jde," řekl Ščerban. Dodal ještě, že Žukov nastupuje s ukrajinskými hokejkami.

Dvaadvacetiletý Rus chytá za Duklu už druhým rokem, původně přišel z Toronta, respektive jeho farmy. V Jihlavě se zabydlel, našel si českou přítelkyni. Přesto není jasné, zda zůstane. Na konci dubna mu končí smlouva a tím pádem i vízum. Nové dostat nemusí.

Vláda Petra Fialy totiž v reakci na ruskou válku na Ukrajině rozhodla o zastavení udělování víz ruským občanům. Výjimkou jsou humanitární důvody.

"Pokud by Max projevil zájem u nás zůstat, tak bych udělal všechno, co je v mých silách, abych pro něho vízum získal," řekl Ščerban deníku Aktuálně.cz. "Už je u nás dva roky a za to, kde se narodil, nemůže. S událostmi na Ukrajině nemá nic společného a tady zdomácněl. Lidé ho mají rádi, tým si ho váží. Je to bezproblémový kluk."

Baráž o extraligu začíná v neděli v 16:00 na chomutovském ledě, kde Kladno v aktuálním ročníku hraje domácí zápasy z důvodu rekonstrukce vlastního stadionu.

Jihlava je jasným outsiderem, o to víc spoléhá na Žukova, který v play off první ligy zastavil víc než 94 procent puků a Rytíře včetně Jaromíra Jágra trápil už před rokem. Finále druhé nejvyšší soutěže tehdy dovedl do rozhodujícího sedmého klání.

Žukovovu masku zdobila v sezoně ruská vlajka: