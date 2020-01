Zlín porazil Pardubice i díky gólům Köhlera, Godla nulou uťal bodovou sérii Liberce

Hokejisté Zlína zdolali ve 33. kole extraligy doma poslední Pardubice 4:1 a slavili výhru ve vzájemných zápasech podeváté za sebou. Kladno s Denisem Godlou v brance přehrálo Liberec 2:0, Bílí Tygři nebodovali poprvé po 16 zápasech.

Na pátém vítězství zlínských Beranů z posledních šesti zápasů se dvěma góly podílel útočník Bedřich Köhler. Pardubické Dynamo si připsalo šestou prohru z uplynulých sedmi duelů.

Zlín v minulých dvou domácích kláních vstřelil celkem 14 gólů a i tentokrát začal náporem. Skóre se však Beranům ze začátku otevřít nepovedlo. Hosté měli svou možnost po chybné rozehrávce Freibergse, jenže Kašík byl úspěšnější jak při první střele, tak při dorážce Kusého.

V polovině úvodní části hrálo Dynamo oslabení, Berani vykombinovali dobrou akci, na jejímž konci pálil Ferenc, ale pouze do Kacetla. Ve 13. minutě už však domácí šli do vedení, když Řezníčkův pokus tečoval úspěšně Köhler. Za 65 sekund měli Východočeši už dvoubrankové manko. Přesilovkovou akci po ose Šlahař, Okál zakončil do prázdné branky Honejsek.

Pardubicím se podařilo dostat zpět do hry po sedmi minutách prostředního dějství, kdy sice Kašík nejdříve odolal, nakonec ale přeci jen Kolář dostal kotouč za brankovou čáru.

Zlínu vrátil šest sekund před koncem druhé třetiny dvoubrankové vedení Köhler. Při přečíslení dva na jednoho překvapil nejen Kacetla, zakončení vzal na sebe a nekompromisní ránou příklepem poslal puk na bližší tyčku. Zároveň se touto brankou Köhler dostal na desáté místo historické tabulky zlínských střelců, doposud jich ve žluto-modrém dresu obstaral 120.

Ve 46. minutě si Dynamo zahrálo první početní výhodu, přičemž snížit v ní mohl Látal, jenž ale selhal, když z bezprostřední blízkosti místo do prázdné branky pálil do boční sítě. Podobnou možnost měl o chvíli později na druhé straně při vyloučení právě Látala také Ferenc, ani on však ukazatelem stavu nepohnul. Beranům to ale vadit nemuselo, při power play Pardubic dal razítko na jejich výhru Fryšara.

Liberec vyšel při porážce 0:2 v Kladně poprvé po 16 zápasech bodově neprázdno a promarnil šanci na posun do čela tabulky zpět před Spartu. Rytíři zabrali po dvou prohrách. O góly se postarali během 37 sekund v 18. minutě Petr Vampola a Marek Hovorka. Brankář Denis Godla udržel podruhé v sezoně čisté konto.

33. kolo hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Köhler (Řezníček, Šlahař), 15. Honejsek (Okál, Šlahař), 40. Köhler (Okál), 59. Fryšara (Claireaux) - 27. J. Kolář. Rozhodčí: Kika, Štefík - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 5249.

Sestavy:

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Buchta - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Köhler - Claireaux, Fryšara, Dufek - Okál, P. Sedláček, Popelka. Trenér: R. Svoboda.

Pardubice: Kacetl - J. Zdráhal, J. Kolář, Hollland, Eklund, T. Voráček, J. Mikuš, Ivan - Tybor, Mandát, Svačina - O. Machala, Poulíček, Harju - D. Kindl, Jenyš, M. Látal - M. Beran, R. Vlach, Kusý. Trenér: Razým.

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Vampola (B. Nash), 18. Hovorka (J. Strnad). Rozhodčí: Jeřábek, Horák - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 4:3, navíc L. Hudáček 10 min., P. Jelínek (oba Liberec) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3286.

Sestavy:

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Kehar, A. Lakos, Barinka, Romančík - Redlich, Vampola, J. Strnad - Hovorka, P. Machač, Zikmund - Š. Bláha, Stach, Melka - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

Liberec: Hrachovina - Knot, Šmíd, Kunst, Derner, Hanousek, Kotvan - L. Hudáček, Bulíř, Birner - Lenc, Marosz, A. Musil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, J. Vlach, Průžek. Trenér: Augusta.

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Cingel (M. Chalupa), 61. Smoleňák (M. Chalupa, Cingel) - 53. Zaťovič (Mueller, Plekanec). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Hynek, Ganger. Vyloučení: 4:7, navíc Nedomlel - Rákos, L. Horký, Zaťovič všichni 10 min. Bez využití. Diváci: 5877.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Nedomlel, Rosandič, Čáp - M. Chalupa, Cingel, Smoleňák - Perret, Koukal, Jergl - Kevin Klíma, Lev, R. Pavlík - Paulovič, Dragoun, R. Pilař. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Brno: Čiliak - Baranka, Mlčák, Pyrochta, Glover, Gulaši, Svozil, Malec - Zaťovič, Plekanec, Mueller - Orsava, J. Hruška, Vincour - Dočekal, Rákos, Kucsera - Kunc, Kusko, L. Horký. Trenér: Zábranský.

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Nahodil (Irgl), 39. J. Káňa (Valenta, Skladaný) - 9. Mertl, 23. Jank (Gulaš), rozhodující sam. nájezd V. Němec. Rozhodčí: Šír, Kubičík - Gebauer, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci 4033.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, J. Knotek, Olesz - Handl, J. Káňa, Laš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Budík, Vráblík, Pulpán, L. Kaňák, Jank - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kracík, Malát - P. Zdráhal, V. Němec, Rob - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.