Tvrdé KO se nakonec obešlo bez otřesu mozku. Sparťan Černoch si nezahraje dva zápasy

AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

Zlínský obránce Daniel Gazda, který schytal v závěru utkání se Spartou tvrdou ránu pěstí na hlavu od Jiřího Černocha, vyvázl bez vážného zranění. Černoch byl disciplinární komisí potrestán distancem na dvě utkání.

Praha - Závěrečné sekundy zápasu 8. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Spartou a Zlínem provázely velké emoce. Za rozhodnutého stavu 5:1 ve prospěch Beranů se strhla před zlínskou bránou potyčka, kterou odnesl nejhůře ze všech jednadvacetiletý Daniel Gazda.

První dvojici rváčů rychle vytvořili zlínský Michal Poletín a Kanaďan Zach Sill ve službách Pražanů. Domácí útočník Jiří Černoch přijel ke Gazdovi, a přestože se obránce Zlína evidentně nechtěl prát, zanedlouho pocítil boxerský direkt od o rok staršího soupeře.

Situace vypadala vážně, Gazda zůstal dobré dvě minuty ležet na ledě a za pomoci spoluhráčů nakonec dobelhal na střídačku. Hned po zápase odjel zlínský obránce na vyšetření, které pro něj dopadlo pozitivně.

"Podezření na otřes mozku se nepotvrdilo. Bolela ho hlava, cítil se slabý, ale to je po takovém zákroku běžné. V první moment, kdy inkasoval ránu na bradu, se skácel k ledu, nicméně zranění by nemělo být vážné," řekl tiskový mluvčí zlínských hokejistů Roman Ordelt.

Další utkání hraje Zlín ve středu doma proti Pardubicím. "Je možné, že nastoupí. Záleží, jak se bude cítit a co řeknou doktoři," doplnil Ordelt.

Berani se s marodkou potýkají od začátku ročníku. Po svalovém zranění se nedávno vrátil útočník Jakub Herman, Zdeněk Okál utrpěl v přípravě otřes mozku a musel na operaci obličeje. Do tréninku by se měl naplno zapojit v listopadu. Ani jedno utkání zatím neodehrál Antonín Honejsek, ale podle Ordelta by mohl nastoupit už tento týden.

Černoch byl po zákroku na Gazdu vyloučen na pět minut plus do konce utkání, a proto se jeho jednáním hned v pondělí zabývala disciplinární komise soutěže. Ta uznala, že útočník Sparty napadl soupeře bezdůvodně, a tak mu vyměřila trest na dva zápasy.

"Předseda disciplinární komise vyhodnotil toto jednání jako přestupek Bitka a hráče Jiřího Černocha potrestal nepodmíněným zastavením činnosti na dvě soutěžní utkání, tj. v dolní polovině sazby. Jako polehčující okolnosti vzal v potaz to, že hráč si před úderem nesundal rukavice, což by vedlo k výrazně horším následkům, a že v uplynulých dvou letech nebyl disciplinárně trestán." uvedla v tiskové zprávě disciplinární komise.

Černoch tedy bude nuceně muset vynechat duel s Karlovými Vary, který hraje Sparta v úterý doma, a páteční šlágr na ledě Třince.