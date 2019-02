Ženáč se speciální energií. Olomouc vytáhla nečekaný trumf a pomýšlí na přímý postup

před 2 hodinami

Olomoučtí hokejisté bodovali už pětkrát za sebou a v klíčové fázi sezony nabrali skvělou formu. Najednou pro ně není cílem pouze předkolo, ale čtyři rundy před koncem základní části extraligy pomýšlí na přímý postup do čtvrtfinále. A to s nečekaným hrdinou v zádech.

Jmenuje se Jan Lukáš a Olomouci vychytal tři vítězství proti Liberci, Plzni a Karlovým Varům. Postupně vytáhl čtyřicet, padesát a dvacet zákroků a z celkového úhrnu 112 střel na svou branku pustil jen dva góly.

Že byste taková čísla čekali spíše od stálice Branislava Konráda? Ten rozjel vítěznou sérii Kohoutů na Spartě, ale před pátečním utkáním proti Liberci si přivodil lehčí zranění, a proto si do branky musel stoupnout náhradník Lukáš. Vedl si úžasně a nejlepší tým soutěže vynuloval.

K parádnímu výkonu mu možná pomohla nedávná svatba, proti Liberci totiž chytal poprvé jako ženáč. "A kdybych věděl, jak budu chytat, oženil bych se ještě dříve," smál se pětadvacetiletý brankář poté, co dosáhl na vůbec první nulu v dresu mateřského klubu a druhou v extralize.

Lukášovy čáry v brance však v pátek nesledovala pouze manželka, ale také gólmanova sousedka, která je upoutaná na invalidní vozík a kterou Lukáš na Bílé Tygry pozval. "Je to zlatá žena a byla se na mě podívat poprvé. Doufám, že jsem jí tím udělal radost," potěšilo ho.

"Určitě zčásti mohla za můj výkon, je to takové štístko. Říkala mi, že mi při zápase posílala energii," pokračoval Lukáš, který při děkovačce po vítězství 1:0 povozil svou známou na ledě. V pátek vyšlo olomouckému rodákovi vše na sto procent, ale už v neděli čekal další silný soupeř.

Jan Lukáš se svou sousedkou při děkovačce po výhře nad Libercem:

😍| Srdceryvný moment! 🥰 Do děkovačky po svém parádním výkonu v #OLOvLIB totiž JAN LUKÁŠ zapojil svou invalidní sousedku, která se na něj šla poprvé podívat na zápas. "Je to takové štístko, posílala mi pozitivní energii." ❤️



Tleskáme! 🎩👏👏 pic.twitter.com/qBNphDFLvp — HC Olomouc (@hcolomouc) February 23, 2019

V Plzni byla Olomouc pod palbou nejen produktivní dvojice Jan Kovář a Milan Gulaš, nýbrž celé indiánské tlupy. V první třetině se Mora pětkrát bránila v oslabení, ale díky fantastickému Lukášovi a smrtícím brejkům vedla 2:0. Znovu bylo zaděláno na velké překvapení.

Lukáš nakonec předvedl nevídaných padesát zásahů, třikrát mu pomohla tyčka a se střelou Nicholase Jonese nemohl v daný moment nic udělat. Olomouc vydřela výhru 2:1 a po skalpu dvou nejlepších týmů soutěže prožila víkend snů.

Po porážce od Litvínova se Olomouc otřepala

Očekávalo se, že Olomouc bude do posledního kola bojovat o desítku, zvlášť když před deseti dny podlehla po nešťastném závěru přímému konkurentovi Litvínovu 4:5 po prodloužení. Jenže Verva od té doby jen prohrává, zato Hanáci vítězí a mají na ni k dobru jedenáct bodů.

Čtyři kola před koncem základní části je na 99 procent jisté, že Olomouc minimálně v předkole chybět nebude. Dokonce by mohla bojovat o přímý postup do čtvrtfinále, na šesté Vítkovice ztrácí pouhé dva body.

Tato šance ještě více ožila po včerejšku, kdy Olomouc zvládla dohrávaný duel proti Karlovým Varům a urputný zápas otočila v prodloužení na svou stranu. "Hokejové krásy tam moc nebylo, ale o to více si těch dvou bodů ceníme," radoval se olomoucký trenér Jan Tomajko.

Lukáš podpořil výhru s Energií dalším solidním výkonem, byť tentokrát zdaleka neměl tolik práce. Brankář s nepopsanou černou maskou má na svůj věk spoustu zkušeností. Na juniorském MS jistil Patrika Bartošáka a Matěje Machovského, v dresu pražského Lva nakoukl do KHL.

Před třemi lety pomohl Znojmu do finále EBEL a nebyl daleko od titulu. Ten získal v uplynulé sezoně v jiné zahraniční soutěži, na Slovensku s Banskou Bystricou. Nyní se zdá, že se mu konečně otevírá i extraliga, kde před návratem do Olomouce chytal za Spartu a Mladou Boleslav.

Jedničkou Moravanů je jednatřicetiletý slovenský olympionik Konrád a po vyléčení drobných šrámů se nejspíš do brány vrátí. Lukáš ovšem dostal v základní části více prostoru než předchozí Konrádovi náhradníci a v play off by mohl být minimálně zajímavým olomouckým trumfem.

Kohouti to na silné soupeře umí

"Hráčům jsme řekli, ať zůstanou nohama na zemi. Ale určitě se o šestku pokusíme, máme tu nějaké cíle," potvrdil Tomajko odvážné předsezonní ambice, ve kterých zmiňovala Olomouc předkolo jako minimum.

Na Hané znovu dokazují, že umí ve skromných podmínkách oprýskané plecharény a s mužstvem bez hvězd (s výjimkou Konráda a obrozeného kanonýra Zbyňka Irgla) dělat zázraky. Olomouc je na tom lépe než velká Sparta, mnohem lépe než na papíru bezesporu silnější Litvínov.

Vloni i před třemi lety vypadla Olomouc ve čtvrtfinále proti Plzni, ale v této sezoně má s indiány aktivní bilanci. Proti Liberci je to padesát na padesát. Play off je jiná soutěž, nicméně Hanáci se nemusí bát velkých jmen. Favoritům by mohli v případném čtvrtfinále zle zatápět.

Ačkoliv se takové nálepce v Olomouci vytrvale brání, stále platí, že jsou Kohouti především defenzivním mančaftem. Sice jsou v extralize třetím nejaktivnějším mužstvem ve střelbě, ale produktivita tomu neodpovídá. Největší přednost spočívá v plnění úkolů vzadu a bojovnosti.

A takové schopnosti se v play off cení možná úplně nejvíce.