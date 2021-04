Zdá se mi, že to dneska nebylo fér, prohlásil liberecký gólman o zápase se Spartou

S pocitem hodně velké frustrace opouštěl led O2 areny po dnešní těsné porážce 2:3 ve druhém prodloužení jeden z největších hrdinů pátého utkání semifinále hokejové extraligy Petr Kváča.

Liberecký brankář dokázal pochytat 36 střel sparťanů, završit kýžený postup do finále se ale Bílým Tygrům ani na druhý pokus nepodařilo. Severočeši jsou napřed už jen o jediný krok.

"Cítím se, jak kdybych měl nějakého staršího bratra, který má dnes narozeniny, a já jsem utiskovanej, protože ten den je dneska jeho. Důvodem je, že se mi zdá, že to dnes nebylo fér. Ale i takový je bohužel hokej," řekl Kváča v on-line rozhovoru s novináři.

Krátce před rozhodující brankou měl štěstí, když střelu Vladimíra Sobotky vytěsnil ramenem na tyčku. Přestože někteří z domácích hráčů slavili, sudí do branky na znamení gólu neukázali. A hrálo se tak s určitou dávkou nejistoty dál. Do gólové teče Michala Řepíka.

"Vyrazil jsem to ramenem, slyšel jsem tyčku a myslel si, že to je gól, ale nebyl, když jsem viděl rozhodčího, jak rozpažil. Pak tam někdo vystřelil od modré, šlo to nad, ale na úrovni břevna to tam hráč domácích tečoval. Parádní gól Sparty," ocenil Kváča.

Třiadvacetiletý brankář zůstával dál v brankovišti, diskutoval s rozhodčími a ze vzteku sekl brankářskou holí o hrazení. Zdálo se, že se neztotožňuje s jejich názorem a reklamuje, že Řepíkova hůl byla až příliš vysoko, neboť v brankovišti ho vůbec nikdo neatakoval. Po zápase ale vysvětlil, z čeho pramenila jeho frustrace především.

"Všechna čest tomu, jak to tečoval, to bylo super sehrané a klobouk dolů, jak se mu to povedlo," ocenil Řepíkovu teč. "Mám na mysli ty situace předtím, jestli se na to někdo koukal, udělá si obrázek sám," odvětil Kváča na otázku, co ho tak moc vyvedlo z míry.

"Nebudu ale říkat nic na žádnou vysloveně konkrétní situaci, protože se to ve mně pořád vaří. Prostě vyhrocený zápas, ale jedeme dál, série ještě nekončí, pořád vedeme 3:2 a budeme se to snažit dokončit doma. Musíme se z toho oklepat a od zítřka jít nanovo zase dál," zdůraznil Kváča.

Přestože stále platí, že jeho tým si může dovolit ještě jedno klopýtnutí, zatímco sparťané nikoliv, vedení v sérii 3:2 namísto stavu 3:0, který se v tuzemsku v play off dosud nepodařilo nikomu otočit, už přece jen přesouvá část tlaku na Bílé Tygry.

"Podívejte se na Spartu a podívejte se na nás. Je to těžký, ale ta příležitost tam pořád je a my se s tím musíme porvat. Sparta se s tím taky rve. Je to super série, super zápasy. Pořád vedeme my, musíme jít zápas od zápasu, bojovat a snažit se to ukončit. Když nám někdo dal takovou příležitost, proč ji nevyužít," prohlásil Kváča.