Magie prvních zápasů? Nejsem čaroděj, říká brněnský Zaťovič

Zatímco v neděli měli fanoušci Komety osm důvodů k radosti, o den později nezvedali ruce nad hlavu ani jednou. Brněnští hokejisté prohráli s Hradcem ve čtvrtém semifinále 0:1 po samostatných nájezdech, a série je tak znovu vyrovnaná. Její zajímavostí je, že první utkání po výměně pořadatelství vyhráli vždy hosté. Útočník Martin Zaťovič však na žádnou magii nevěří.

Je prohra 0:1 po nájezdech to nejkrutější, co vás může v play off potkat?

Tak bych to neviděl. Byl to dlouhý zápas. Je to škoda, měli jsme šance a nevyužili jsme dvě přesilovky pět na tři. Zápas šel do nájezdů, v nichž byl bohužel lepší Hradec.

Oproti včerejšku se vám dnes nedařily přesilové hry. Čím to?

Musíme se na to podívat. Hradec asi změnil způsob bránění. Spíš bych to ale viděl tak, že jsme neměli takové štěstí. Nepadlo nám tam nic. Jedeme ale dál.

Hodně vám uskakoval puk z hokejek…

To nebyla nervozita. Bylo hodně lidí, navíc jsou venku vyšší teploty a ten led z tohoto důvodu není tak kvalitní. Ta kvalita šla rychle pryč, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Šancí bylo dost. Je to sport.

Pozorovali jste, že Hradec měl dnes obětavější obranu?

Jo, hodně blokovali střely a řezali to. Průběh zápasu byl ale podobný jako v tom druhém zápase v Hradci. Teď nás čeká zase první zápas u nich, tak uvidíme.

Věříte na tu magii prvních zápasů?

To ne. Nejsem čaroděj (smích). Musíme si to urvat sami a věřím, že to zvládneme. Sil na to máme dost a máme i kvalitní tým. Věříme si.

Na nájezd jste si dnes netroufl?

To určují trenéři. Komu řeknou, ten jede. Myslím si, že větší šanci v nájezdu mají praváci, takže jezdí především oni. Trenéři ukážou, a když ten hráč chce, tak jede.

