Vyčistil jsem si hlavu a vrátil se v plné síle, přiznal po dvou gólech Zaťovič

Martin Zaťovič řídil výhru hokejistů Brna 4:1 na ledě mistrovského Třince jen dva dny po utkání s českou reprezentací v Moskvě. Kapitán Komety vstřelil dvě branky a na jednu přihrál Peteru Muellerovi, který nastoupil k prvnímu utkání po operaci ramene.

Vzhledem ke svému výkonu si Zaťovič vyslechl od spoluhráče Tomáše Vincoura narážky, že si v reprezentaci odpočinul. "Jo, kluci tady (v Brně) dřeli a já byl na wellnessu," rozesmál se Zaťovič v rozhovoru s novináři. "Ale ne. Dostal jsem v neděli volno, to se na tom podepsalo. Vyčistil jsem si trošku hlavu a vrátil jsem se v plné síle," prohlásil.

Zaťovič nastoupil v národním týmu pouze ve dvou zápasech a měl bilanci 1+1. Do nedělního utkání se Švédskem už nenaskočil a odcestoval se spoluhráčem Filipem Pyrochtou zpět do Brna.

"Logisticky to bylo výborně vyřešené. Odletěli jsme hned po zápase (s Ruskem) a přiletěli domů ve stejný čas, tedy o půl deváté večer. Měl jsem dost času zregenerovat. Užil jsem si čas s rodinou a to bylo důležité. Na ledě jsem se cítil dobře a on (Pyrochta) také jezdil," uvedl Zaťovič.

Skóre otevřel ve čtvrté minutě v oslabení. Gólu předcházela chyba Tomáše Kundrátka, jehož přihrávku na útočné modré čáře domácích vystihl. "Zařval jsem si na něho, známe se. Asi mu musím něco zaplatit," řekl s úsměvem Zaťovič, který stejně jako Kundrátek pochází z Přerova.

Třinec vyrovnal v 16. minutě z přesilové hry, ale ve druhé třetině často propadal a inkasoval dvě branky z brejků. Zaťovič zvýšil na 3:1 a v úvodu závěrečné části asistoval v přesilové hře u branky na 4:1. "Každý gól je pro nás vzpruhou, hlavně venku. Pak můžeme hrát trošku defenzivněji a to je pro domácí složitější," uvedl čtyřiatřicetiletý útočník.

Zaťovič má v této sezoně na kontě 17 tref a přiblížil se na rozdíl šesti branek vedoucímu Milanu Gulašovi z Plzně. "Na osobní statistiky nehledím. Důležité jsou pro nás tři body," podotkl kapitán Komety, která se výhrou dostala na šesté místo před Karlovy Vary. "Jdeme dál. Musíme udělat nějakou šňůru výher, abychom se chytili trošku vršku tabulky a drželi se tam," dodal.

Brnu pomohl i návrat Muellera a předčasné ukončení hostování Tomáše Vincoura. "Víme, jací to jsou hráči. Jsou důležití pro oslabení, ale pomůžou všude. Umí dát gól, oba jsou praváci. Zvedla se konkurence a věřím, že tým bude šlapat nahoru," řekl. Vyzdvihl i brankáře Karla Vejmelku. "Byl výborný. Nevypadávaly mu puky, fakt výborný," dodal.

Kometa zvítězila venku po téměř dvou měsících. "Třinec je doma výborný. Je to další kvalitní mančaft ze šestky, o to je to sladší. Musíme to potvrdit v Litvínově, kde hrajeme další zápas," uvedl.