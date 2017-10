Jihlava proti Třinci znovu bez gólu. Šancí bylo dost, musím smeknout před Hrubcem, řekl Žálčík

před 6 hodinami

Jihlavští hokejisté nedokázali v Třinci navázat na domácí vítězství nad Spartou a podlehli Ocelářům 0:3. Ani ve druhém vzájemném zápase tak Dukla nepřekonala brankáře Šimona Hrubce, kterého chválil i jihlavský útočník Lukáš Žálčík. Právě on měl na holi možná tři největší příležitosti hostů.

Třinec - Extraligový nováček z Jihlavy nepředvedl v 16. kole na ledě Třince špatný výkon. Držel s domácím favoritem krok, dokonce ani jednou v zápase nefauloval, ale ani tak nedokázal už podruhé v sezoně překonat brankáře Šimona Hrubce. Oceláři se naproti tomu prosadili jednou v každé třetině.

Spousta šancí, ale malý tlak do branky

Jihlava začala v Třinci dobře, ustála úvodní nápor Slezanů a dále se nenechala zavírat před brankářem Voldenem. Ve třinácté minutě sice inkasovala po teči Marcinka, ale ještě před první sirénou mohl po sólu vyrovnat Lukáš Žálčík. "Sólo mi vyšlo a zkoušel jsem střílet doprava nahoru. Viděl jsem, že tam má gólman trochu místa," popisoval Žálčík.

Hrubec ale šanci zlikvidoval a Třinec po první části vedl. "Chytil mi to ramenem, na kličku do bekhendu jsem si nevěřil, protože mě doháněl bek," vysvětlil druhý nejproduktivnější útočník Dukly. Žálčík žehral po zápase hlavně na velký počet neproměněných šancí. "Musíme se více soustředit na zakončení, je to velká škoda," smutnil. "Bylo toho spoustu, ale musím smeknout před třineckým brankářem. Chytal výborně."

Oceláři soupeře z Vysočiny nijak výrazně nepřestříleli, přesto vytěžili na rozdíl od Jihlavy tři góly. "Je třeba více střílet a tlačit se do brány. Víc, víc a víc," zopakoval zklamaný Žálčík. Ve druhé třetině mohl po chybě domácích snížit na 1:2, Hrubce přelstil kulečníkovým šťouchem, ale na brankové čáře zastoupil svého brankáře třinecký bek Milan Doudera.

"Viděl jsem, že tam leží volný puk a zkusil jsem do něj píchnout. To byl prostě pech. Šance v závěru, tak ty mrzí snad nejvíce," vrátil se Žálčík také k tlaku Jihlavy v posledních okamžicích zápasu. Body by už Dukla nezachránila, ale aspoň mohla fantoma Hrubce připravit o čisté konto.

Bez jediného faulu

Dukla se přitom v Třinci prezentovala velmi disciplinovaným výkonem. Slušněji už to ani nešlo. "To je asi tak jediné pozitivum," podotkl Žálčík k tomu, že Jihlava odehrála zápas bez vyloučení. Stíhali jsme s nimi bruslit, takže jsme po nich nijak zvlášť nesahali," objasnil rodák ze Šumperka, který dříve oblékal dres pražské Sparty.

Třinec se tak vůbec nedostal ke své obávané zbrani, druhým nejlepším přesilovkám v celé extralize. "Jihlava hrála skvěle dozadu, ale my jsme před brankou odvedli dobrou práci," zhodnotil třinecký obránce David Musil. "Já si pamatuju zápas v Jihlavě, tam jsme taky moc přesilovek neměli. Dneska ani jednu, ale ubránili jsme oslabení a dali jsme góly, kdy jsme potřebovali," usmíval se majitel čtyř startů za Edmonton v NHL.

V Jihlavě zvítězil Třinec před měsícem 2:0 a druhý zápas s nulou vzadu přidal proti stejnému soupeři doma. "Dnes jsme měli mnohem více šancí než doma. Hodně nás to mrzí," uzavřel Žálčík. "Šimon chytá výborně, i dnes měl pár velkých zákroků, Jihlavě to tam nepadlo," pochválil Musil.

Před brankou nepolapitelný Marcinko

Musil je jihlavským rodákem a s několika hráči současné Dukly se dobře zná. "Ale během zápasu žádné špičkování neprobíhalo, tam se soustředí sám na sebe. Možná si něco řekneme teď," odmítl syn Františka Musila vzájemné hecování. Byl to právě Musil, kdo při prvním gólu Marcinka asistovat střelou od modré čáry.

"Střela šla vedle a Marcinko to výborně tečoval. Snažil jsem se dostat puk někam okolo branky, kde dělá Marcin parádní práci. Udělal to hezky," řekl Musil na adresu spoluhráče. Třinecký obránce zaznamenal první bod v dresu Oceláře teprve minule proti Plzni a hned na něj navázal.

Musil je herním pojetím spíše defenzivní bek, a tak ho nula na kontě vstřelených gólů po 16 zápasech netrápí. "Je hlavní, že vítězíme. Neprožívám to tak, že bych kvůli tomu byl nervózní. V Třinci už jsem si zvykl, ačkoliv jsou pořád maličkosti, které je ještě třeba doladit," prohlásil obránce s osobními ambicemi na olympijské hry v Pchjongčchangu.