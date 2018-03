Zahodili křivdu a se zlatým hochem se škrábou vzhůru. Liberec naplňuje roli černého koně

před 1 hodinou

Liberec v předkole vymazal Spartu a bylo jasné, že pro soupeře z horních pater tabulky nebude do čtvrtfinále hokejové extraligy lehkým soupeřem. Hradec to pocítil naplno a má s Bílými Tygry pořádnou honičku.

Hradec Králové - Mužstvo Mountfieldu je rok od roku nabitější, a proto si klade stále větší cíle. Po loňském semifinále by rádo proklouzlo do boje o titul, nicméně těžkou překážku potkalo už mezi nejlepšími osmi. Liberec zdolal v předkole matnou Spartu a ve čtvrtfinále hraje s Hradcem 2:2. Dnes od 17.20 se bude hrát o první mečbol.

Vstup do série přitom zvládl lépe odpočatý Hradec. Strhující první bitvu urval v prodloužení a podruhé zvítězil před vlastními fanoušky 3:1. A co víc, tým Liberce vypadal po takovém vývoji notně rozhozený. Zejména pak trenér Filip Pešán, který si stěžoval na simulování soupeře a výroky sudích.

"Vyloučení Ordoše bylo směšné a mělo fatální vliv na závěr zápasu. Nevím, jestli musí Béďa Köhler, který má 120 kilo, po takovém zákroku padat na záda," zlobil se liberecký kouč. Mountfield tehdy v přesilovce osm minut před koncem vyrovnal a dvěma góly druhý zápas otočil.

Doma se však Bílí Tygři i za nepříznivého stavu zvedli. Nejprve zdolali Liberec 4:2 a ve čtvrtém utkání dokonce neinkasovali, vyhráli 3:0. "Už v Hradci jsme hráli dobře, jen jsme to tam nedotáhli do vítězného konce," prohlásil brankář Roman Will, který má v play-off úspěšnost 94 procent.

První utkání pod Ještědem bylo ještě vyrovnané, ve druhém ale druhý tým základní části na Liberec vůbec nestačil. "Vyloženě jsme to tlačili do kopce. Nepadá nám to tam, snad si góly šetříme. Ale je to otevřené, nic lehkého jsem ani nečekal," podotkl hradecký útočník Petr Koukal.

Kvapil velké úspěchy přitahuje

Koukal přišel do Hradce z Jekatěrinburgu v létě, Liberec posílili dva hráči z KHL až v průběhu sezony a ukazují se být silnými trumfy. Marek Kvapil si s Tygry plácl už v listopadu, Tomáš Filippi se zotavil ze zranění zad, kvůli němuž skončil v Magnitogorsku, před koncem základní části.

V sérii proti Hradci jsou právě tito dva útočníci hlavními tahouny. Kvapil je se šesti góly a dvěma nahrávkami nejproduktivnějším hráčem play-off a Filippi mu zdatně sekunduje s bilancí 3+4. "Těší mě to, góly se ode mě přece jen čekají. Ale důležitější jsou vítězství," řekl liberecký kanonýr.

A není se co divit, Kvapil je magnetem na velké triumfy. Třiatřicetiletý útočník s výtečnýma rukama byl u poslední medaile českých juniorů v roce 2005, na posledním zlatém šampionátu v Německu, s Dynamem Moskva vyhrál dvakrát KHL a vloni zvedal trofej nad hlavu v Brně.

Bílí Tygři v domácí aréně zapomněli na pocit křivdy a v čele se zlatým hochem sérii srovnali. Pokud si však chtějí zahrát semifinále, musí uspět aspoň jednou na ledě soupeře. To pro ně v této sezoně znamená takřka neřešitelný úkol. V základní části byli venku s 18 body nejhorší ze všech.

Tygři chtějí zlomit bídnou statistiku

A v Hradci se jim nedaří obzvlášť. "Nevím, čím si to vysvětlit. Co jsem koukal na historii, venku ještě nikdo v 60 minutách nevyhrál," poukázal liberecký Michal Bulíř na zajímavý fakt, že statistika platí i z druhé strany. Avšak výhodu domácího prostředí má teď Mountfield.

Liberec čeká na výhru z Hradce už sedm zápasů, naposled si odtamtud odvezl dva body v prosinci 2015. Tříbodový úspěch byste v historii vzájemných zápasů obou soupeřů od roku 2013 opravdu hledali marně. "Pojedeme tam s tím, že to konečně zlomíme," poznamenal Bulíř.

Dá se očekávat, že půjde znovu o tuhý boj, který v dosavadních duelech okořenilo pár rvaček. Poslední svedli Jan Stránský a Oskars Cibulskis s nerozhodným výsledkem a na soupisce obou týmů je více hráčů, kteří nejdou pro ránu daleko. Rozuzlení série nabídne pravou bitvu.

Hradci chyběl ve čtvrtém zápase zraněný kapitán Jaroslav Bednář, a pokud nenastoupí ani dnes, půjde o značnou komplikaci, zejména v přesilovkách. Liberec by měl být kompletní. Zápas o postupový mečbol začne v 17:20 a přímým přenosem jej vysílá stanice ČT Sport.