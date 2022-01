Žádný hráč není víc než klub. Hokejový brankář Salák ve Spartě skončil

Hokejový brankář Alexander Salák skončil v extraligové Spartě. Pražský klub dnes oznámil, že se s pětatřicetiletým gólmanem dohodl na rozvázání smlouvy. Odchovanec Strakonic, který měl být jedničkou týmu, o odchod z klubu sám požádal.

"Žádný hráč není víc než klub. S Alexanderem Salákem jsme počítali do bojů play-off. V nedávném období jsme ale usoudili, že bude lepší, když v našem klubu dál pokračovat nebude," uvedl sportovní ředitel Petr Ton na klubovém webu.

Informace, že Salák chce ze Sparty odejít, se objevily již v minulém týdnu. Po nedělním zápase proti Kladnu jeho konec v klubu potvrdil i trenér Josef Jandač. "Odehrálo se to rychle. On sám přišel s tím, že to chce ukončit. Když tady nechce být, tak tady být nemůže. Nemyslím si to jen já, nechceme v týmu někoho, kdo tady nechce být. Jestli někdo nechce hrát za Spartu, tak ať se sbalí a jde," řekl Jandač.

Salák v týdnu v rozhovoru pro deník Blesk přiznal, že v závěru minulého roku s dalšími hráči Sparty navštívil erotický klub, kam si pro něj přijela manželka. Zveřejnění této informace se údajně nelíbilo jeho spoluhráčům.

Gólmanova manželka Michaela uvedla, že si přála, aby Salák opět chytal v zahraničí. "Od té doby, co jsem se vrátila do Česka, jsem cítila zvláštní tlak. Pořád nějaké zprávy, komentáře, co smím, co nesmím. Za patnáct let venku jsem si odvykla, že nás lidi soudí pro to, co jsme zač a co Saša dokázal," uvedla s tím, že chtěla, aby ve Spartě skončil a přijal některou ze zahraničních nabídek. Podle švédských médií by měl Salák zamířit do Djurgaardenu.

V minulosti účastník tří mistrovství světa a olympijských her v Soči chytal za Färjestad, s nímž švédskou ligu vyhrál, a v KHL působil v Petrohradu, Novosibirsku, Jaroslavli a Rize. Ve Spartě byl Salák od prosince 2020.

Sparta aktuálně spoléhá na Matěje Machovského, jenž se do klubu vrátil v polovině listopadu z KHL. Záda mu kryje devatenáctiletý junior Oldřich Cichoň. Pražané se ale snaží v závěru přestupního termínu získat dalšího gólmana. "Rozhlížíme se zejména po zahraničním trhu. Jednání jsou na dobré cestě. Jasno bychom chtěli mít nejpozději do konce týdne," uvedl Ton.