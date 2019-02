Výtisk jako sedmnáctý hokejista dosáhl na metu 1000 startů v extralize

před 27 minutami

Hokejový obránce Jan Výtisk z Vítkovic dosáhl jako sedmnáctý hráč v historii na hranici 1000 startů v domácí nejvyšší soutěži. Sedmatřicetiletý juniorský mistr světa z Moskvy z roku 2001 nastoupil k jubilejnímu duelu v dnešním 48. kole extraligy doma proti Karlovým Varům.

"Pro mě to je velké číslo a zadostiučinění celé kariéry, že mám něco za sebou. Moc si toho vážím, moc hráčů tisícovku nemá, ale je to i tím, že jsem nikdy nebyl venku, pořád doma a už to tady asi dohraju. Snad ještě nějaké zápasy přidám," řekl Výtisk.

Vítkovický odchovanec v extralize vystřídal i dresy Sparty, Karlových Varů, Plzně, Třince a Liberce. Během tisícovky duelů nasbíral 138 bodů za 40 branek a 98 asistencí.

Výtisk má kompletní sbírku medailí. Triumf oslavil před třemi roky s Libercem, stříbro získal v roce 2002 s Vítkovicemi a bronz o rok dříve rovněž s mateřským klubem a i v roce 2004 se Spartou.

Do Vítkovic se vrátil po zisku zlata s Libercem po 13 letech a jejich dres bude hájit i v příštích dvou sezonách, protože před měsícem prodloužil s ostravským klubem smlouvu. V české reprezentaci sehrál Výtisk čtyři zápasy v sezoně 2006/07.

Výtisk je druhým hráčem, který v této sezoně na magickou tisícovku dosáhl. Před třemi týdny se to povedlo litvínovskému útočníkovi Michalu Trávníčkovi. Z dalších kandidátů je nyní nejblíže k této metě útočník Marek Tomica z Chomutova, který odehrál 993 zápasů.

Rekordmanem je s 1250 starty obránce Petr Kadlec, který po minulé sezoně po konci smlouvy v Plzni ukončil kariéru.

Přehled hokejistů s nejvíce starty v domácí nejvyšší soutěži:

1. Petr Kadlec (Slavia, Plzeň) 1250 zápasů, 2. František Ptáček (Sparta Praha, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Kometa Brno) 1210, 3. Ondřej Kratěna (Olomouc, Vsetín, Sparta, Plzeň) 1159, 4. Petr Leška (Plzeň, Sparta, Zlín) a Ondřej Veselý (Vsetín, České Budějovice, Kometa Brno, Zlín) oba 1156, 6. Jan Peterek (Vítkovice, Trenčín, Havířov, Třinec) 1139, 7. Jiří Burger (Kladno, Vsetín, Vítkovice) 1130, 8. Viktor Hübl (Litvínov, Slavia, České Budějovice) 1109, 9. Lukáš Galvas (Vítkovice, Zlín, Karlovy Vary, Třinec) 1059, 10. Tomáš Žižka (Zlín, Slavia, Kometa Brno) 1055, 11. Marek Melenovský (Jihlava, Havířov, Vítkovice, Znojmo, Třinec, Karlovy Vary, Zlín) 1043, 12. Jiří Hanzlík (Liberec, Karlovy Vary, Plzeň) 1036, 13. Josef Řezníček (Plzeň, Jihlava, Olomouc, Sparta Praha, Karlovy Vary) 1035, 14. Radim Tesařík (Vsetín, Vítkovice, Třinec, Znojmo, Zlín) 1022, 15. Pavel Kolařík (Poprad, Kladno, Slavia) 1012, 16. Michal Trávníček (Zlín, Litvínov) 1006, 17. Jan Výtisk (Sparta, Karlovy Vary, Plzeň, Třinec, Liberec, Vítkovice) 1000, 18. Marek Tomica (Slavia, Chomutov) 993, 19. Petr Kumstát (Znojmo, Karlovy Vary, Sparta) 983, 20. Radek Bělohlav (České Budějovice, Vsetín, Sparta Praha, Kladno) 978.