Voráček jde do Sparty. Pražský klub získal i dalšího zadáka, z Kunlunu přichází Lotyš Kulda

před 3 hodinami

Hokejová Sparta naopak uvolnila do Mladé Boleslavi obránce Richarda Nedomlela.

Praha - Hokejová Sparta získala českého obránce Tomáše Voráčka ze Slovanu Bratislava a lotyšského zadáka Arturse Kuldu z Kunlunu. Kádr pražského klubu naopak před dnešním koncem přestupního termínu opouští bek Richard Nedomlel, který se na hostování do konce sezony přesouvá do Mladé Boleslavi.

"Tomáš Voráček je defenzivním typem obránce a slibujeme si od něj zejména zvýšení důrazu v předbrankovém prostoru," uvedl na klubovém webu sportovní manažer Sparty Michal Broš.

Sedmadvacetiletý Voráček odešel do Slovanu loni z Mladé Boleslavi a v 53 zápasech si připsal tři asistence. V extralize má na kontě za Vítkovice a Mladou Boleslav celkem 434 zápasů a zaznamenal 54 bodů za osm gólů a 46 asistencí. Za českou reprezentaci odehrál 19 utkání.

O dva roky starší Kulda má bohatší mezinárodní zkušenosti. Reprezentoval Lotyšsko na pěti světových šampionátech a také na minulých olympijských hrách v Soči v roce 2014. Sehrál i 15 utkání v NHL za Atlantu a Winnipeg a připsal si dvě asistence.

"I on si dokáže v prostoru před brankou zjednat respekt, navíc je to hráč s bohatými zkušenostmi z mezinárodních soutěží i velkých turnajů," uvedl Broš.

Kulda se v roce 2011 na světovém šampionátu v Bratislavě zapsal do paměti českým fanouškům zákrokem na obránce Radka Martínka, jemuž způsobil otřes mozku. Dostal za to tehdy trest na tři zápasy.

Za čínský Kunlun v této sezoně KHL sehrál 47 utkání a připsal si dva góly a čtyři asistence. Po návratu ze zámoří v roce 2012 hrál výhradně v KHL a vystřídal dresy Novosibirsku, Ufy a Jokeritu Helsinky.

Voráček je třetí posilou Sparty ze Slovanu Bratislava po útočnících Janu Buchtelem a Michalu Řepíkovi. Z Kunlunu se zase vrátil do Sparty slovenský zadák Marek Ďaloga. Příchod dvou čerstvých akvizic přiměl Spartu k uvolnění Nedomlela. "Měli bychom deset obránců, proto jsme se Richarda rozhodli dát na hostování," vysvětlil Broš.

Nedomlel v této sezoně zaznamenal ve 42 zápasech dvě asistence. Do Sparty přišel před minulou sezonou po šestiletém působení v zámoří, kam odešel v 17 letech ze Slavie. Tři roky hrál v juniorské WHL za Swift Current, pak nastupoval v AHL za Grand Rapids a Chicago Wolves i v ECHL za Toledo, Quad City.

Voráček: Jsem rád, že pro mě sezona ještě nekončí

Voráček by se měl k týmu připojit na čtvrtečním tréninku a v pátek by mohl nastoupit v Hradci Králové. "Všechno šlo hodně rychle a jsem rád, že mě Slovan uvolnil a můj přesun se stihl dotáhnout," prohlásil Voráček. Slovanu po olympijské pauze skončí v KHL po odehrání dvou zápasů sezona.

"Do Sparty se těším. Je to nejslavnější český klub s obrovskou tradicí. Jsem rád, že pro mě ještě tahle sezona nekončí a přesouvám se právě do takového týmu. Vím, že se Spartě nedaří úplně podle představ, ale to se může v závěru sezony změnit. Sparta patří v tabulce podstatně výš a jsem přesvědčen, že si vybojujeme dobrou výchozí pozici pro play off" dodal Voráček.

Kulda se připojí ke Spartě až během reprezentační přestávky. "Do Sparty se moc těším. Vím, že je to klub s bohatou historií a tradicí a v zahraničí má velké jméno. Beru to jako velkou výzvu a jsem rád, že pro mě tahle sezona ještě nekončí," prohlásil.

"Od obou si slibujeme zvýšení důrazu, zkušenost a celkové posílení obranných řad zejména z hlediska defenzivy. Ale věřím, že by mohli být platní i směrem dopředu," dodal Broš.