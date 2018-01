V 16 letech debutoval v extralize a málem dal gól. Na zápisné si asi budu muset půjčit, řekl

před 3 hodinami

V 16 letech si extraligovou premiéru užil vítkovický útočník Jaromír Pytlík. Málem dal gól.

Ostrava - V září oslavil šestnácté narozeniny a dnes už si útočník Jaromír Pytlík za Vítkovice zahrál hokejovou extraligu. Svou premiéru v nejvyšší soutěži proti Olomouci mohl odchovanec Žďáru nad Sázavou s trochou štěstí okořenit i gólem. I bez toho domácí v moravském derby slavili triumf 5:2.

V osmé minutě poprvé skočil na led a hned ukázal, co v něm je. Chybělo málo, aby jeho dorážka skončila za olomouckým brankářem Konrádem. "Skákalo to před gólmanem, snažil jsem se to dorazit, ale gólman to chytil," řekl novinářům ještě viditelně nervózní vítkovický junior.

Do Ostravy přestoupil ze Žďáru nad Sázavou teprve zkraje roku a už po pár týdnech se nečekaně postavil ke své extraligové premiéře. "Byl jsem překvapený. Ale byl jsem rád, že jsem dostal šanci a mohl jsem si zahrát zápas. Byl jsem ze začátku trochu nervózní, ale pak to ze mě spadlo," líčil své pocity.

Hokej mezi muži poznal už dříve. V patnácti letech začal nastupovat za žďárské áčko a do Vítkovic přestupoval s parádním průměrem bodu na utkání. "Je to rozdíl. Je to rychlejší, hraje se víc do těla, je tady víc lidí, lepší atmosféra," jmenoval Pytlík hlavní rozdíly.

Trenéři Jakub Petr s Pavlem Trnkou ho napsali jako třináctého útočníka, ale v závěru po zranění Davida Květoně už se dostával na led mnohem častěji. Statistici mu nakonec napočítali deset střídání a dvě rány na branku.

"Trenér mi říkal, abych se nebál. Jsem rád, že jsem dostal tu šanci a mohl si zahrát. Byl to skvělý zápas až na tu první třetinu, která nám moc nevyšla. Hlavně fanoušci byli skvělí," prohlásil Pytlík, který se s prvním vítkovickým týmem připravuje i v týdnu a na střídavý start stále pomáhá Žďáru.

S obavami teď bude čekat na výzvu týmového pokladníka k zaplacení zápisného za premiérový start v nejvyšší soutěži. "Co mě čeká v šatně, ještě nevím. Zápisné asi nebude v mých možnostech, něco tam bude, asi si budu muset půjčit. Opravdu nevím, uvidíme, jestli se nade mnou slitují," usmál se Pytlík.