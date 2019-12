Vítkovicím hrozí radikální řez. Žádný post nebude hájen, vzkázal hokejistům majitel

Pokud hokejisté Vítkovic nezvládnou víkendové zápasy v Karlových Varech a Hradci Králové, nastanou v týmu radikální změny.

Půvabné roztleskávačky v ochozech jsou v poslední době často to jediné, na co se dá při zápasech vítkovických hokejistů dívat... | Foto: Dalibor Sosna

V prohlášení na klubovém webu to oznámil majitel klubu Aleš Pavlík, který se dnes podruhé v krátké době sešel v kabině s hráči i trenéry. Vítkovice se po sérii pěti porážek propadly na předposlední místo extraligové tabulky.

"Znovu a velice důrazně jsem připomenul všem členům týmu, že není možné takto dále pokračovat. Výsledkem je, že jsem dal jak hráčům, tak trenérskému štábu jednoznačnou a opakuji důraznou informaci, že pokud se týmu nepodaří zvládnout víkendové zápasy v Karlových Varech a Hradci Králové, nastanou radikální řezy, při kterých nebude žádný post hájen," uvedl Pavlík s tím, že změny se mohou dotknout hráčů, trenérů i dalších členů realizačního týmu.

Pavlík byl za hráči a trenéry v kabině již minulý týden ve čtvrtek poté, co Vítkovice doma prohrály s Mladou Boleslaví 3:7. V neděli pak Ostravané neuspěli v Litvínově. Zatímco v prvním případě vyjádřil Pavlík trenérům i hráčům důvěru, nyní svůj postoj změnil.

"Zdá se mi, jako by někteří ještě dost dobře nepochopili vážnost situace a fakt, že v současnosti bojujeme o holé bytí a nebytí," pokračoval Pavlík.

"Jde o boj o záchranu Vítkovic v extralize. Nyní každý musí začít u sebe, každý sám sobě přiznat, zda do tohoto boje dává vše a je schopen a ochoten do něj dát vše, bez ohledu na to, jestli se jedná o hráče, trenéry či realizační tým," doplnil majitel klubu.

Kolik bodů musí tým v nadcházejících dvou zápasech získat, Pavlík neuvedl. V normální hrací době Vítkovice vyhrály naposledy 18. října, kdy doma porazily Litvínov 2:0.

Od té doby získali svěřenci trenéra Jakuba Petra jen deset bodů za pět výher v prodloužení či po samostatných nájezdech. Aktuálně mají Vítkovice náskok šesti bodů na poslední Pardubice, které odehrály o zápas méně. Na devátý Zlín ztrácí bod.

"Je mi bytostně nepříjemné, v jaké situaci se nyní náš klub nachází, a vnímám a vím, že pokud nedojde k rapidní změně k lepšímu, je potřeba udělat řez. Jak radikální bude, to je nyní v rukou samotného A mužstva, všech jeho členů," dodal Pavlík.