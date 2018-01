Druhé Vítkovice vynulovaly lídra. Ale Plzeň hrála výborně, svezli jsme se s ní, uznal Olesz

před 1 hodinou

Hokejisté Vítkovic porazili Plzeň 3:0 a stáhli náskok vedoucích indiánů na osm bodů. Rostislav Olesz vstřelil vítěznou branku.

Ostrava - Po porážce s Brnem se Vítkovice chtějí vrátit na prosincovou vítěznou vlnu. V prvním utkání nového roku a šlágru 36. kola Tipsport extraligy přivítaly vedoucí Plzeň a zvítězily 3:0. Ve výborné formě chytající Patrik Bartošák ustál tlak hostů a zapsal čtvrtou nulu.

Ostravané v prosinci sérií devíti vítězství v řadě vyrovnali klubový rekord ze sezony 1980/81 a po těsné porážce s Kometou zdolali první Plzeň. "Byl to výborný zápas, navíc za tři body. V prvním zápase jsme Plzni nedali gól, nepovedlo se to ani s Brnem. Je důležité, že jsme to zlomili," ulevil si domácí kapitán Rostislav Olesz, střelec první a vítězné branky.

Vítkovice připravily Plzni teprve čtvrtou porážku za nula bodů v této sezoně. "To jsem ani nevěděl, ale výhra proti lídrovi je samozřejmě cenná," reagoval Olesz. "Nad vítěznou sérií jsme ani moc nepřemýšleli, liga je dlouhá. V každém utkání chcete uspět," řekl útočník, který otevřel skóre doklepnutím ve 27. minutě po přihrávce Lva.

Olesz v první chvíli vypadal zmateně, ale puk do odkryté klece skutečně dostal. "Tušil jsem, že je to gól. Hlavně jsem předtím věděl, že musím předskočit beka. Čekal jsem, že Kuba bude zpoza brány zakončovat, ale vyjelo to přímo přede mnou," popisoval Olesz. Náskok navýšil šťastnou tečí Lukáš Kucsera a ve třetí třetině už se Ostravané převážně bránili.

Ustáli tři oslabení a v závěru pečetil vítězství střelou do prázdné branky uzdravený Radoslav Tybor. "Plzeň si to v přesilovkách dobře dávala, ale Patrik chytá ve výborné formě. Celý tým v defenzivě šlapal," chválil Olesz. Zároveň si cenil štěstí, které při mužstvu stojí. "Soupeř jede třeba sám na branku, nedá a my udeříme z protiakce," usmál se kapitán.

Trenéři poraženou Plzeň chválili

"Plzeň předvádí úžasný hokej. My jsme se na bránící straně svezli s nimi. Pro diváka to musel být výborný zápas, velké nervy pro trenéry," podotkl bronzový medailista z MS juniorů v roce 2005. Oleszovu chválu potvrdil také hostující asistent trenéra Jiří Hanzlík. "Někdy jsme na hráče přísní i po vítězném utkání, dnes je to přesně naopak," řekl.

"Podali jsme dobrý výkon, ale někdy zkrátka lepší tým prohraje. Byli jsme nepřesní v koncovce. Nevím, jestli to bylo námi, anebo Bartošákem," uvedl Hanzlík. Domácí asistent Pavel Trnka mu dal zapravdu. "Plzeň je na vrcholu tabulky právem. Bylo to velmi atraktivní utkání stejně jako minule s Kometou, akorát jsme teď byli šťastnější," radoval se Trnka.

Škoda prohrála popáté z posledních sedmi zápasů a počtvrté v řadě na ledě soupeře. "Hra nebyla špatná, ale s výsledkem nemůžeme být spokojeni. Měli jsme šance, přesilovky, ale bez gólu to nejde," smutnil nejlepší střelec extraligy Tomáš Mertl. "Vítkovice u nás byly vždy rychle, dobře bránily. Nedokázali jsme se prosadit," prohlásil Mertl.

Na Bartošáka nevyzrál ani nejlepší střelec

Ačkoli plzeňský Miroslav Svoboda dvakrát inkasoval, šlo o utkání brankářů, jenž patří v letošním ročníku mezi nejlepší. "Oba chytali výborně. Míra nás podržel, bohužel mu tam při prvním gólu prošel puk zpoza branky, nemohl s tím nic dělat. Druhý gól byl tečovaný," vrátil se Mertl ke smolnému momentu. Ve třetí části měl sám velkou šanci.

"Byl to takový prudší puk, vzal jsem to na špičku a zvrtlo se mi to v rukách. Gól na 2:1 by nám pomohl, ale netrefil jsem to," přiznal útočník národního týmu. Další možnosti spálili Pulpán, Sklenička či Kaňák. "Vítkovice hrají velmi silově, dostaly se tím až na druhé místo. Rozhodně jsme proti nim chtěli vyhrát," mrzelo Mertla.

V pátek hrají indiáni na ledě Komety, Vítkovice čeká zápas v Hradci Králové. Plzeň má na čele před Ostravany náskok osmi bodů.