Vítkovice otočily derby proti Třinci a zlomily nepříznivou sérii. Výhru trefil Dej

Hokejisté Vítkovic ovládli dohrávku 34. kola extraligy a v moravskoslezském derby na domácím ledě porazili Třinec 3:2. Ostravané utkání obrátili v třetí části: v přesilovce nejprve srovnal Blaž Gregorc a 137 sekund před koncem rozhodl Rastislav Dej. Vítkovice v derby proti Ocelářům zabodovaly po čtyřech porážkách v řadě.

Vítkovice už nastoupily bez obránce Baranky, který odešel do Brna, ale po dlouhodobém zranění se jim do sestavy vrátil jiný slovenský bek Trška. Přestože v první třetině byl Třinec výrazně aktivnější střelecky, opticky to byla ještě vcelku vyrovnaná partie. Domácí hrozili především z kontrů, ale únik Stránského ani Šidlíkův nájezd změnu skóre nepřinesl. To se povedlo naopak na druhé straně Růžičkovi, který z druhé vlny prostřelil Bartošáka střelou těsně nad ledem.

Ke střelecké i gólové převaze navíc hosté ve druhé části přidali i herní tlak. Cienciala i Dravecký si ale vylámali zuby na Bartošákovi, takže paradoxně skórovaly ve 26. minutě Vítkovice zásluhou Kucsery, který pokořil Hrubce prudkou ranou bez přípravy z pravého kruhu.

Třinečtí však byli aktivnější a po třech minutách si vzali vedení zpátky. Polanský ideální přihrávkou zpoza brány nabil Douderovi, který zavěsil pod horní tyčku.

Další gól mohl přidat Svačina, ale sólový nájezd na Bartošáka nevyužil. V závěru druhé části se Ostravským naskytla šance srovnat krok v přesilové hře pět na tři, ale tu trestuhodně promarnili. Při klasické přesilovce to ale v třetí třetině napravil Gregorc, který Hrubce překonal dělovkou od modré čáry.

Třinec v závěru mohl z brejků opět strhnout vedení na svou stranu, jenže Růžička ani Hrňa nájezdy v přečíslení nezakončili gólově. Čtyři minuty před koncem měl rozhodnutí na holi pro změnu domácí Zdráhal, ale i Hrubec jeho sólo a bekhendovou kličku zmařil.

Závěr přesto ovládly nadšeně bojující Vítkovice. Lev po akci tři na jednoho ještě trefil tyčku, ale o pár sekund později akci dohrál přesnou střelou z otočky Dej.

Hosté na poslední sekundy útočili v šesti lidech bez odvolaného Hrubce, ale krátká přesilovka už jim nepomohla.

34. kolo hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. Kucsera (Baláž, Šidlík), 48. Gregorc (Kucsera, Olesz), 58. Dej (Lev) - 13. Martin Růžička (Roberts Bukarts, Cienciala), 29. M. Doudera (Polanský, Adamský). Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Bryška, Gebauer. Vyloučení: 3:5, navíc Marcinko (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 9369.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Gregorc, Šidlík, T. Černý, J. Mrázek, Trška - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Poletín, Baláž, Kucsera - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Trenéři: Petr a Trnka.

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera - Martin Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - Dravecký, Cienciala, Roberts Bukarts - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.