Kometa expres opět s prázdnou. Plekanec zůstal na nule a přišel ve Vítkovicích o zuby

Speciální vlak s hráči a fanoušky Komety nepřivezl do Brna ani na druhý pokus žádný bodový lup. Dvojnásobní mistři prohráli v Ostravě 1:4 a spadli na šesté místo. Tomáš Plekanec dále čeká na první branku, vítkovičtí zametači ledu mu pomáhali najít zub.

Brňané vypravili na utkání ve Vítkovicích speciální vlak Kometa expres, který vyjel na železnici poprvé od 22. prosince 2017. Tehdy se z Prahy vracel s porážkou od Sparty a s prázdnou odjel také z Ostravy. Vítkovice doma zvítězily posedmé v řadě, úřadujícího šampiona porazily 4:1.

Plekanec odehrál za Kometu desátý zápas, ale další bod k šesti asistencím nepřidal, na první gól stále čeká. "Cesta vlakem byla super. Bylo to pohodlné, v NHL jsme jezdili z Montrealu do Ottawy. Mně to vyhovuje, nevadilo by mi, kdyby toho bylo více," řekl šestatřicetiletý útočník.

"Rád bych dal gól a prolomil to, tady jsem měl pár příležitostí, ale vrchol sezony je teprve před námi. Doufám, že to přijde, buď tady, nebo na Kladně," podotkl Plekanec, který v polovině února odejde z Brna k Rytířům.

Ve Vítkovicích hrál potřetí bez Martina Erata, který utkání vynechal kvůli bolavým zádům. "Špeny je výborný hokejista se spoustou zkušeností, chybí nejen mně, ale celému týmu. Až se vrátí, budeme zase silnější," prohlásil kladenský rodák, který odehrál zápas v Ostravě ve formaci s Alexandrem Malletem a Janem Hruškou.

A přestože Kometa vyprodukovala 38 střel, v brance skončila jediná. "Ale já bych řekl, že především hodně gólů dostáváme. Se třemi nebo čtyřmi inkasovanými brankami se těžko vyhrává. Musíme zlepšit obranu," měl jasno Plekanec po druhé porážce Brňanů v řadě.

Kluci, pohledejte mi zub, prosil Plekanec

V souboji u mantinelu ve druhé třetině přišel majitel 1001 startů v NHL o dva zuby. Jeden zachytil sám, druhý mu pomohli najít malí vítkovičtí zametači ledu ve sněhové závěji. "Jsem rád, že ho našli. Potřeboval jsem, ať se tam podívají, abych nemusel čekat na nový," usmál se Plekanec a ukázal zřetelnou mezeru v ústech.

Na palubě Kometa expresu odcestovalo z Brna zhruba tisíc pasažérů včetně sponzorů, malých brněnských hokejistů a ostatních hostů. Fanoušků se vměstnaly asi dvě stovky, další vyrazili po vlastní ose. Výsledkem byla perfektní kulisa a celková návštěva 9539 diváků, nejvyšší v sezoně na vítkovickém stadionu.

"Fanoušci s námi drží, jezdí s námi všude a jsou skvělí. Je to obrovská pomoc," děkoval bývalý reprezentační kapitán. Po vyloučení a strkanici s Romanem Szturcem počastovali vítkovičtí příznivci Plekance vulgárním pokřikem, na autora jediného brněnského gólu Ivana Baranku pískali.

Slovenský obránce přešel do Brna minulý týden právě z Vítkovic a první gól v dresu Komety zaznamenal zrovna proti bývalému zaměstnavateli. "Trochu jsem vnímal, že se vracím do města, kde jsem hrál, ale nic speciálního. Lidi mají právo na mě pískat, už nejsem hráč Vítkovic. Žádné hlazení jsem nečekal," poznamenal Baranka.

"Když je vyloučen hostující hráč, fanoušci pokaždé pískají. Neberu to osobně," pokračoval účastník tří olympiád. Nádherná střela do růžku, která znamenala ve druhé třetině vyrovnání na 1:1, ho nakonec ani nepotěšila.

Vítkovice jedou na vlně, vyšvihly se už na druhé místo

Ostravané odpověděli brankou jiného svátečního střelce Jana Výtiska a ve třetí třetině potvrdily výhru trefy Rastislava Deje a Rostislava Olesze. "Bylo to výborné utkání pro oko diváka z Ostravy i Brna. Ubránili jsme jejich přesilovky, ve kterých jsou neskuteční," těšilo kapitána domácích.

Olesz dvě a půl minuty před koncem přizvedl ve středním pásmu vyhození Lva a kotouč doplachtil do prázdné branky. "Docela kuriózní moment, povedlo se to a gól se počítá," usmál se Olesz při popisu gólu ze vzduchu.

Série sedmi domácích výher v řadě nebo osmi vítězství z posledních deseti zápasů vynesla Vítkovice až na druhé místo. "Jsem rád za celé mužstvo, jak se nám daří. Taktický plán plníme skoro na sto procent, proti Brnu jsme hráli na hranici možností a v útoku jsme byli ještě nebezpečnější než proti Třinci," ocenil vítkovický trenér Jakub Petr.

Vítkovice skolily Třinec před týdnem 3:2 a nyní mají skalp dalšího favorita na titul. Ostravané porazili Kometu po osmi vzájemných porážkách za sebou a také po neúspěšné čtvrtfinálové sérii loňského play off. Triumf za tři body svorně věnovali útočníkovi Lukáši Kucserovi, který na ledě chyběl.

"Před pár hodinami se mu narodila dcera," prozradil na tiskové konferenci kouč Petr. "Máme to zatím zprostředkovaně, Kučis psal zprávu do naší konverzace. Dcera se jmenuje Nela," doplnil Olesz. Vítkovice tedy prožily povedený večer se vším všudy.