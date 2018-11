Víkend s Plekancem. Hvězdný navrátilec nastoupí za Kladno v sobotu i v neděli

před 53 minutami

Hokejový útočník Tomáš Plekanec je po zranění zad připravený k návratu do hry a v sobotu si odbude v duelu první ligy proti Litoměřicím premiéru v dresu Kladna po návratu z NHL. Šestatřicetiletý centr, který bude na střídavý start působit i v extraligové Kometě Brno, naposledy oblékl dres Rytířů v sezoně 2012/13 při výluce NHL.

"Na zápas se moc těším. Věřím, že přijde co nejvíc lidí a že pomůžu Rytířům vyhrát. Ale abych řekl pravdu, sedm týdnů jsem nehrál a vůbec nevím, co od toho čekat," řekl Plekanec klubovému webu po dnešním tréninku. Hrát bude oba víkendové domácí duely. Rytíře čeká ještě v neděli Frýdek-Místek.

"Máme radost, že za nás odehraje zbytek sezony. Když se vrátí takovýto hráč do druhé nejvyšší soutěže, tak je jasně vidět, že nám chce pomoct. Pro kluky je to povzbuzení," pochvaloval si trenér David Čermák. "Zatím začne s Adamem Kubíkem a Patrikem Machačem a hned od začátku na něho budeme hodně spoléhat. Bude hrát oslabení i přesilovky," doplnil Čermák.

Pro jeho spoluhráče z útoku bude zážitkem nastoupit vedle dlouholeté opory Montrealu i české reprezentace. "Je to neskutečné, zahrát si s hráčem, jako je Tomáš. Dá se říct, že to je splněný sen. Hrozně se na to s Adamem těšíme a doufáme, že odehrajeme dobrý zápas," prohlásil Machač.

Na návrat majitele a druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL Jaromíra Jágra si budou muset kladenští fanoušci ještě počkat. "Asi nejpřesnější odpověď je, že jednoho dne se vrátím. Ale nechci nic slibovat. Může to být zítra, může to být za týden. Já už plánoval návrat před třemi týdny, ale nevyšlo to," řekl Jágr na pondělní tiskové konferenci.

"Věřil jsem, že nastoupím minulý zápas v Havířově, zase to nevyšlo. Stále doufám, že to bude co nejrychleji, ale přesné datum nebudu říkat. Věřím však, že je to už jen otázka dnů, pokud se nic zásadního nestane," konstatoval Jágr, který se zranil 23. srpna v přípravném duelu s Litoměřicemi.