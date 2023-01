Video: Neuvěřitelná muška na stadionu Motoru. Fanoušek si vystřelil luxusní auto

V Českých Budějovicích proběhl v pátek výjimečný extraligový večer. Hokejisté Motoru ve 42. kole i díky vyrovnání na poslední chvíli porazili Mladou Boleslav 5:4 v prodloužení a fanoušek klubu zazářil střelou v přestávkové soutěži, díky čemuž vyhrál auto v hodnotě stovek tisíc korun.

Fanoušek Petr měl ohromné štěstí. Nejdřív v tom, že ho do přestávkové soutěže vůbec vybrali - na základě toho, že si před zápasem koupil za 30 korun klubový magazín.

V samotné soutěži pak nejdřív střílel na bránu z několika metrů do malých otvorů a musel porazil dva soupeře. Když se mu to povedlo, postoupil do velkého finále, kde navzdory všem předpokladům poslal přes celé hřiště puk do titěrné škvíry v brance a na stadionu vyvolal euforii.

Od začátku sezony to dokázal jako vůbec první fanoušek. Za odměnu dostal Mercedes-Benz Citan z místního autosalonu.