Video: Chomutovský junior šokoval brankáře lobem, všimli si ho i v zámoří

Nestává se často, že by hokejisté využívali zakončení, které by v tenise či fotbale označili lob. O to méně v samostatných nájezdech. A přesto se to talentovanému juniorovi Josefu Koláčkovi o víkendu podařilo.

Teprve šestnáctiletý hokejista chomutovských Pirátů nevídaný kousek předvedl v penaltovém rozstřelu zápasu juniorské extraligy proti Žďáru nad Sázavou (4:2 po základní hrací době). Dlouho to přitom vypadalo, že jeho blafák brankář hostů Jan Radosta bez problémů vykryje. Ale Koláček, který byl dobrým pohybem gólmana vytlačen do hodně velkého úhlu, nakonec dokázal skórovat geniálním obloučkem, kterým zaznamenal rozhodující trefu rozstřelu. Koláčkova neobvyklého zakončení si následně všimli i v zámoří, konkrétně v kanadské televizní stanici TSN, kde ho novináři označili za "šikulu". "Tohle mohlo skončit ostudou, ale zachránil to úžasně. Každopádně tohle je nejlepší způsob, jak poslat střídačku do varu," píše TSN. 🚨 Takhle elegantně proměnil Josef Koláček nakonec vítězný nájezd v nadstavbovém rozstřelu ve druhém kole druhé části DHL extraligy se Žďárem nad Sázavou. #mladez #mladeznickyhokej #juniorskyhokej pic.twitter.com/1UjH0BfwBm — Piráti Chomutov (@PiratiChomutov) December 2, 2018

