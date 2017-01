Vejmelka: Takový gól jsem snad ještě nedostal, jsme v krizi. Havlát by nám pomohl, je skvělý

před 1 hodinou

Neproměněná dlouhá přesilovka pěti proti třem a následně smolný gól, kdy se puk těsně před brankářem Karlem Vejmelkou nečekaně odrazil od mantinelu a patky brusle přímo na hůl napadajícího Zbyňka Irgla. To byly dva zlomové momenty šlágru 36. kola hokejové extraligy mezi Třincem a Brnem. Ač chytal skvělě a svůj tým v mnoha situacích podržel, byl po zápase brankář Komety viditelně zklamaný. "Tím gólem jsem si pokazil jinak dobrý výkon. Musím se z něj do příště poučit a být pozornější. Jsme teď v lehké krizi. Martin Havlát by nám pomohl, všichni si přejeme, aby byl jedním z nás," prozradil dvacetiletý Vejmelka.

A.cz: Když sečteme třinecké střely v první třetině na branku, mimo a zblokované vašimi spoluhráči, dostaneme se na obrovské číslo 30. Musela už podle vás Kometa letos čelit tak drtivému tlaku soupeře?

Vážně bylo těch střel tolik? To jsem netušil. Těžko říct. Asi mi to ani tak nepřišlo. Třicet je velké číslo, i když je pravda, že oni fakt pálili z každé pozice. Máme občas zápasy, kdy si zachytám dost a jde na mě hodně střel. S Třincem to vždycky byly hodně vyrovnané souboje, tedy až na tenhle. Nehráli jsme dobře.

Utkání zřejmě rozhodla smolná třetí branka, při které jste v podstatě přihrál před prázdnou branku Zbyňku Irglovi, souhlasíte?

Bohužel ano. Bylo to za stavu 1:2 z našeho pohledu, kdyby se to nestalo, třeba bychom s tím zápasem ještě něco dokázali udělat. Na kdyby se ale nehraje. Stalo se a já s tím už teď nic nenadělám.

Jak byste celou situaci popsal?

Šel jsem za branku zastavit puk, koukl jsem se přes rameno, kdo mi najíždí. V tu ránu se kotouč odrazil od nějaké nerovnosti na mantinelu mně do paty a přímo před branku. Koukl jsem se pod sebe a už bylo pozdě na nějakou reakci. Smolný gól, ale to se prostě stává. Musím se z něj do příště poučit a být pozornější.

Už jste někdy dostal podobný gól?

Asi ne, na žádný takový si nevzpomínám. Je to špatné, ale myslím, že to není poslední takový, který jsem dostal.

I tak jste ale pochytal hodně šancí domácích, po utkání vás dokonce chválil i gólman Ocelářů Šimon Hrubec. O to víc asi ta chyba mrzí, že?

Přesně tak, pokazil jsem si tím jinak dobrý výkon, to mě taky mrzí. Něco jsem chytnul, cítil jsem se fakt dobře. Škoda. Ale to je prostě hokej.

Druhým zlomovým bodem pak byla dlouhá nevyužitá přesilovka pěti proti třem. Co v ní bylo z vašeho pohledu špatně?

Chyběla základní střelba od modré čáry. Rozhodují maličkosti a detaily, ty děláme poslední dobou špatně. Na nás teď padla chvilková krize. Celkově se dopředu hodně trápíme a už tam není vidět ta sebejistota. Musíme se z těch chyb poučit a věřit, že to zlomíme. Tým na to máme zkušený dost.

Po Spartě jste nestačili ani na druhý tým z ligového čela. V těžkém trojzápase vás v neděli čeká Liberec. Jak moc bude důležité ten duel zvládnout? Ať už z hlediska bodového či psychického...

Bude to velice důležité. Samozřejmě jsme si chtěli odvézt body i z Třince, ale nevyšlo to. V kabině jsme si hned řekli, že se musíme soustředit na neděli a tohle už nezvrátíme. S Libercem musíme vyhrát.

Od minulého týdny se s vámi připravuje Martin Havlát. Jak na tréninku vypadá?

Výborně! Vážně skvěle. Všichni doufáme, že bude brzo jedním z nás. Moc by pomohl.

autor: Ondřej Kuchař | před 1 hodinou

Související články