V Jihlavě už plánují milionové opravy zimního stadionu, aby tam mohla Dukla hrát extraligu

před 1 hodinou

Hokejisté Dukly Jihlava potvrdili postup do extraligy, ale aby nejvyšší českou soutěž mohli hrát, musí město investovat do oprav Horáckého zimního stadionu.

Jihlava - Kvůli postupu hokejistů Dukly do extraligy plánuje jihlavská radnice v nejbližších měsících na Horáckém zimním stadionu uskutečnit opravy za několik milionů korun. Zlepšit je potřeba kabiny a vytvořit zázemí pro videorozhodčí, antidopingovou kontrolu i ošetřovnu. Bez těchto výdajů by se zápasy nejvyšší soutěže na starém sportovišti hrát nemohly. Město za klubem stojí, řekl ČTK náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Poslední účast Dukly v extralize se datuje do sezony 2004/05. Hokejový klub i stadion jsou ve vlastnictví města. O potřebě rekonstrukce stadionu se v Jihlavě vedou debaty léta. Náměstek podotkl, že návrat Dukly do nejvyšší soutěže sice bude stát nějaké peníze, ale město posune do jiné kategorie. "Dukla je spjatá s historií města. Vůbec si nedokážu představit, že bychom to nějakým způsobem znemožnili," řekl.

Radnice je s hokejovým klubem v kontaktu a už ví, jaké minimum musí stadion splňovat pro pořádání zápasů nejvyšší soutěže. Ještě před baráží si ho prošla odborná komise a popsala požadavky na extraligový stadion. "V tuto chvíli máme vyčísleny nejnutnější opravy asi na sedm milionů korun," uvedl náměstek.

Podle jednatele hokejového klubu Bedřicha Ščerbana se určité úpravy kvůli extralize udělat musí. "Pak jsou další úpravy, které by měly zpříjemnit zimní stadion z hlediska návštěvníků, ale to už není podmínka pro naplnění licence," řekl. O uvolnění peněz by zastupitelé Jihlavy mohli rozhodnout 11. května. Přípravné práce by ale měly začít dříve, aby byly opravy stadionu hotové včas.

Horácký zimní stadion byl otevřen v roce 1956, zastřešení má z 60. let. Potřebuje už zásadní investice v řádu stovek milionů. Radnice zvažuje několik variant řešení, od opravy přes stavbu multifunkční haly na stejném místě v centru po vybudování nového stadionu na kraji města. Rozhodnutí o dalším postupu by mohlo padnout rovněž na květnové schůzi jihlavského zastupitelstva.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) označil při březnové návštěvě Jihlavy stav sídla legendární Dukly za ostudu. Podle něj by měly s investicí do stadionu pomoci kraj i stát. Státní dotaci ale Babiš neslíbil s odůvodněním, že to už je otázka pro novou vládu.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články