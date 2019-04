V hokejové Spartě pokračují Klíma, Kudrna, Blain a také Sedláček s Bukartsem

před 37 minutami

Dres hokejové Sparty budou i v příští sezoně oblékat brankář Jakub Sedláček, kanadský obránce Jérémie Blain a útočníci Andrej Kudrna, Kevin Klíma a Lotyš Roberts Bukarts. Vedení Pražanů na svém webu oznámilo, že s hráči podepsalo nové smlouvy nebo uplatnilo opce na jejich služby.

Obránce Blain přišel do Sparty před rokem z Innsbrucku a klub byl s jeho výkony spokojený. "Naplnil očekávání, která jsme do něj před sezonou vkládali. I proto jsme si jej pojistili i pro následující sezonu. Věříme, že bude pilířem naší obrany," uvedl sportovní manažer Michal Broš na adresu beka, který nasbíral včetně předkola play off 29 bodů a byl třetím nejproduktivnějším hráčem týmu.

Slovenský reprezentační útočník Kudrna je naopak dlouhodobě součástí mužstva. Do klubu přišel již v roce 2015 a doposud v extralize odehrál 223 utkání s bilancí 50 branek a 40 asistencí.

"V poslední sezoně střídal období dobrých výkonů s těmi slabšími. Očekáváme od něj, že jako jeden ze služebně nejstarších hráčů převezme roli jednoho z lídrů týmu a bude jedním z ofenzivních tahounů," uvedli zástupci Sparty.

Brankář Sedláček i útočníci Klíma a Bukarts přišli do Sparty až v průběhu sezony. Nikdo z nich se výrazně neprosadil, sparťané ale věří, že v příští sezoně se jim bude dařit více. Od Klímy si slibují, že naváže na spolupráci s Lukášem Rouskem, Sedláček by měl vytvořit brankářskou dvojici s Matějem Machovským a Bukarts se bude snažit navázat na úspěšné sezony v dresu Zlína.

"Na Bukartse jsme měli opci do konce března, kdy jsme se museli rozhodnout, zda u nás bude pokračovat. Po jednáních a úpravě podmínek jsme se dohodli na jeho pokračování ve Spartě, na kterém měl hráč i klub zájem. Věříme, že po sezoně útlumu a aklimatizace Roberts naváže na vynikající výkony z předchozích sezon," uvedl Broš.