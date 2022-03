Ukrajinské maminky v Brně plakaly při hymně. Kometa se ujala dětí z Kyjeva

Ve skvělé atmosféře téměř vyprodané brněnské haly oživili hokejisté Komety naději na prodloužení sezony. Porazili Liberec 4:2 a snížili stav série na 1:2.

Dvěma góly k tomu výrazně přispěl slovenský útočník Michal Krištof, jehož vedle výhry potěšila i atmosféra před prvním buly, kdy na ledě stáli mladí hokejisté z Kyjeva a jejich maminky, jichž se Kometa před pár dny ujala a poskytla jim zázemí a azyl.

Kometa na jejich počest nastoupila v první třetině v modro-žluté ukrajinské kombinaci. Dresy půjdou do dražby a výtěžek pak na pomoc Ukrajině. Raritní bude i Krištofův dres s číslem 13 a chybnou jmenovkou 'Kryštof'. "Ani jsem si toho nevšiml," usmál se střelec v rozhovoru s novináři.

"Bylo to hodně dojemné a emotivní. Maminky těch kluků při ukrajinské hymně plakaly, ony to prožívají jinak než děti, které všechno ještě nechápou. Hlavní ale je, že děti s maminkami jsou u nás v bezpečí. Bylo to krásné a věřím, že ten nesmysl u nich brzy skončí," vrátil se Krištof k netradičnímu začátku, při němž vedle české hymny rezonovala halou i hymna ukrajinská.

Ocenili to i diváci, kteří pak hnali svůj tým na zteč liberecké branky.

"Vždycky, když tu může být plný dům, tak to pro nás znamená šestého hráče na ledě. Tušili jsme, co si na nás Liberec nachystal, připravili jsme se na to a kontrolovali jsme hru," řekl Krištof novinářům na tiskové konferenci.

Brnu před zápasem teklo do bot, každá další prohra s Bílými Tygry znamená konec sezony. Trenéři zpřeházeli formace a na bronzového slovenského olympionika zbylo místo ve třetí po boku Pavla Jenyše a Iva Sedláčka.

"Trenéři se tak rozhodli a jsem rád, že to tak vyšlo. Je mi jedno, kde hraju. Hlavní je, že to funguje, což dokázaly moje dva góly. Po každém střídání jsme si vždy něco řekli, kluci hráli super, ale musíme se už začít soustředit na zítra," řekl osmadvacetiletý centr.

Zápas v poslední třetině moc hezkého hokeje nenabídl, nechyběly naopak šarvátky a potyčky.

"Já ale nejsem na ledě od toho, abych se bil. Bylo tam dost přerušení, hodně vyloučených, důležité je soustředit se na svoji hru a nevypadnout z koncentrace," dodal Krištof.

V úterý série pokračuje čtvrtým duelem a Krištof věří, že ani to nebude poslední zápas této partie. "Pro nás se nic nemění, v úterý si jdeme pro druhé vítězství, musíme hrát stejný hokej jako dnes," uzavřel Krištof.