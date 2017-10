Nestřílejí góly a venku jsou neškodní. Tygři padli skoro na dno, pomoct jim může Liga mistrů

před 7 minutami

Filip Pešán a jeho Bílí Tygři vstup do nové extraligové sezony hrubě nezvládli. Nedaří se jim hlavně na cizích stadionech, odkud přivezli z deseti utkání pouhé tři body. | Foto: Lukáš Filipec

Liberec před přestávkou v hokejové extralize tápe a po prohře v derby s Mladou Boleslaví spadl skoro až na samé dno tabulky. Družina trenéra Pešána zabředá do krize kvůli slabé produktivitě a špatným výkonům hlavně na stadionech soupeřů. V týdnu si Bílí Tygři příliš neodpočinou, čeká je totiž osmifinále Ligy mistrů proti Frölundě, jasnému vládci evropské soutěže. Úspěch proti silným Švédům by jistě povzbudil.

Liberec - Bílí Tygři v první třetině hokejové extraligy vyklidili pozice, které obývali v předchozích dvou ročnících, kdy základní část pokaždé vyhráli. V tomto ročníku se Liberec utápí v červeném pásmu tabulky a hrozí mu pád na poslední místo. K lepším zítřkům se může odrazit v Lize mistrů proti švédským vládcům z Göteborgu. Takový impulz by Severočeši potřebovali.

V minulé sezoně se Liberci sice nepodařilo obhájit titul, ale zvítězil v základní části a v play-off padl až ve finále s Kometou. Klíčový obránce Šimek se ovšem vydal do zámoří a srdcař Radivojevič se vrátil na Slovensko. Tygři mužstvo omladili, po roce přivítali zpět Bakoše a jistotu do zadních řad měl vnést ostřílený Šmíd z NHL, byť se zdravotním otazníkem.

Očekával se nástup Plzně s Hradcem Králové, před kterými by Liberec mohl ustoupit, ale že budou Tygři před reprezentační přestávkou předposlední, netipoval snad nikdo. Ano, na poplach je pořád brzy. Šestá Mladá Boleslav má jen o šest bodů víc, navíc má vůči ní a několika dalším soupeřům Liberec utkání k dobru. Jenže pokud Jihlava v dnešní dohrávce zvítězí ve Zlíně, klesnou Tygři na samé dno.

Trenér Filip Pešán zůstává pozitivní, což potvrdil na videu, které po první čtvrtině v kabině mužstva natočil. "Nejdůležitější je, že tým funguje. Kluci jsou skvělá parta, makají a podporují se navzájem. Nejdeme cestou drahých nákupů, ale tvoříme tým s perspektivou do budoucna. Jsem rád, že nás na tygří cestě podporujete," poděkoval Pešán fanouškům, kteří stále navštěvují domácí duely Liberce v počtu více než pěti tisíc.

Což o to, doma to Liberci jde a ze sedmi utkání prohrál jediné. Venku je to však úplně jiná písnička. První dva body přivezli Tygři až v 15. kole z Litvínova a na plný zisk ze soupeřova kluziště dosud čekají. Tento fakt nezvrátili ani v nedělním derby v Mladé Boleslavi, kde prohráli 1:3.

Na konci zápasu jako by chtěl Liberec ukázat, že si s ním není radno zahrávat. Bývalý hráč Bílých Tygrů Urban po závěrečném hvizdu napálil puk do prázdné liberecké branky, což se hostům nelíbilo, a strhla se mela. Bijec Jaroslav Vlach si vytáhl z tábora Bruslařů Jakuba Orsavu a ostrými pěstmi mu pořádně naložil. Rozhodčí udělili po skončení utkání 87 trestných minut a poslali hráče do šaten bez podání rukou.

"Pro nás je zase kruté prohrát zápas, ve kterém jsme bojovali a ve kterém jsme tomu dali všechno. Bohužel jsme neproměnili ani ty nejvyloženější šance," mrzelo Pešána. Po 17 zápasech je bodovým tahounem mužstva Michal Bulíř se čtyřmi góly a šesti asistencemi. Jenže v kanadském bodování soutěže uzavírá s tímto počinem první třicítku.

32 vstřelených gólů znamená nejslabší útok extraligy, Plzeň skóruje dokonce dvakrát častěji. Rehabilitovat se Liberec může v Lize mistrů, v osmifinále se střetne s nejtěžším možným soupeřem. Frölunda hrála ve všech třech předešlých ročnících soutěže finále a v letech 2016 a 2017 se zlatou tečkou. Naposledy proti Spartě.

"Trošičku lituju, že nemáme hned v úterý extraligu, protože s těmi emocemi, s nimiž jsme opouštěli Mladou Boleslav, bychom byli nepříjemný soupeř. Ale věřím, že si ty emoce udržíme dál," řekl liberecký trenér. V Lize mistrů se podle něj hraje uvolněněji než v extralize, utkání nejsou tak vypjatá. Každopádně se pod Ještědem mohou těšit na soupeře se zvučnými jmény v sestavě.

Lídrem mužstva z Göteborgu je Joel Lundqvist, dvojče brankáře Henrika, a bohaté zkušenosti z národního mužstva má také Simon Hjalmarsson. Prostor dostávají i nadějní mladíci. Obránce Rasmus Dahlin se už v 17 letech octl v nominaci Švédů na Karjalu a podle mnohých se stane jedničkou příštího draftu. O dva roky starší Lias Andersson se nedávno přetahoval o místo v Rangers s Filipem Chytilem.

Liberec v základní skupině neporazil, ale aspoň potrápil jiné švédské mužstvo Växjö a nechal za sebou silný Davos. "Frölunda je samozřejmě jeden z nejlepších týmů - ne-li vůbec nejlepší v Evropě - mimo ruské kluby KHL. I tak budeme chtít ale vyhrát a spravit si chuť," ujistil Pešán.

Ani Frölunda neodstartovala ve švédské lize nejlépe a po první čtvrtině ji najdeme uprostřed tabulky. Ve skupině Ligy mistrů ovšem hokejisté s indiánem ve znaku ztratili jediný bod a aktuálně drží v evropské soutěži sérii 14 výher v řadě. Utkání v Liberci začne v úterý v 17 hodin.

První duely osmifinále čekají také na další dva české zástupce v Lize mistrů, Brno a Třinec. Kometa přivítá od 19 hodin švýcarský Zug, Oceláři se představí v 18.30 na ledě dalšího švédského mužstva Malmö. Zápas Liberce vysílá stanice Sport1, utkání z Brna bude přenášet Sport2.