"Trpím za ty lidi." Kouč sparťanských hokejistů Výborný litoval po třetí domácí prohře fanoušky

před 3 hodinami

Trenér Sparty po dalším nezdaru s Pardubicemi přiznal, že se mu nespí dobře a porážky si hodně bere.

Praha - Potřetí za sebou vyšli hokejisté pražské Sparty před vlastním publikem naprázdno a stále více si komplikují v extralize boj o desítku pro play off.

Trenér František Výborný po prohře s Pardubicemi 2:4 přiznal, že je mu v současné krizi Pražanů líto fanoušků, ale doufá, že budou i nadále stát při mužstvu.

"Chtěl bych poděkovat divákům. I když pak už pískali, protože na to mají právo, tak má Sparta úžasné fanoušky. Teď vidí, že sezona není dobrá, že je to nahoru dolů. Věřím, že budou stát při hráčích i Spartě, když uvidí, že pro to budou dělat maximum," řekl Výborný.

Čtyřiašedesátiletý kouč, který dovedl Spartu ke třem titulům (2000, 2006 a 2007), převzal tým na konci října po 17. kole po odvolaném Jiřím Kalousovi. Pražané byli tehdy desátí se tříbodovým náskokem na Pardubice, teď jsou na tom stejně. Na startu poslední čtvrtiny s úterním zápasem k dobru s Hradcem Králové mají v desítce tříbodový náskok před Mladou Boleslaví.

"Já sám to nesu velice těžké, protože zodpovědnost vůči fanouškům je veliká. Beru to hodně citově a srdcem. Že se mi nespí dobře, je jasné, ale prožívám to hrozně moc a trpím za ty lidí. Je mi jich líto, protože vím, jak jsou šťastní, když se dá gól, když se skóre dotáhne, jak ožijou. Znovu burcujou a to mužstvo je mrtvý, když to přeženu," uvedl Výborný.

Ve 22 zápasech po návratu na sparťanskou lavičku po působení v Mladé Boleslavi se radoval z devíti výher a musel strávit 13 porážek. Marně dumá, jak mužstvo zvednout. "Snažíte se o to různými způsoby prakticky celou dobu. Celou dobu se říká, že hráči nemají sebevědomí, že je to v hlavách, ale já tomu nevěřím," podotkl Výborný.

"Něco v hlavách může být, ale hergot jsou hráči a většina z nich už má něco za sebou. Tak musí zvednout hlavu a odehrát to. Říci si: 'Pánové, tak jdeme.' Ale musí mít ty koule na to," prohlásil Výborný.

Pro nezvládnuté začátky není vysvětlení

V pátek při domácí prohře s Chomutovem (2:3) Sparta prohrávala po první třetině 0:2, v neděli s Pardubicemi po první dvacetiminutovce měla manko 1:3. "Nevím, čím si to mám vysvětlit. Připravili jsme se velice zodpovědně, věděli jsme, že potřebujeme bodovat. Ale není klid na hokejkách," uvedl Výborný.

Chybí mu ve hře jednoduchost. "Naši hráči se nechtějí zbavit kotouče, nevolí jednoduché protečování, jít za kotoučem, do těla, zavřít mantinel a takové věci. Pak to tak vypadá. I když to po nich chcete, tak je to takové to zkratovité jednání a některé úplně banální věci vyřeší špatně," prohlásil Výborný.

"Nechci hráče v žádném případě ospravedlňovat, protože už v utkání s Chomutovem jsme je kárali. Měli jsme teď na to čtyři dny, připravili jsme se na to velice zodpovědně, ať už v přípravě na videu a pak na ledě v praxi, ale bohužel jsme do utkání opět vstoupili velice špatně," dodal Výborný.