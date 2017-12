Kašík zařídil fotbalové vítězství Zlína. Nerozhodila ho srážka se sudím ani kouř od světlice

před 1 hodinou

Třinec pokračuje v matných výkonech a v posledním zápase roku podlehl Zlínu bez jediné vstřelené branky. Libor Kašík vychytal druhé čisté konto v sezoně, znovu proti Ocelářům.

Třinec - Třinečtí hokejisté doma už posedmé za sebou nevyhráli za tři body, proti Zlínu navíc nedali ani gól a podlehli mu v 35. kole Tipsport extraligy 0:1. V bráně Beranů se 33 úspěšnými zákroky zaskvěl Libor Kašík a znovu proti Ocelářům si připsal druhou nulu v sezoně.

Matějíček přispěl důležitým zákrokem

Utkání začalo vlažně a v první třetině nedokázal ani jeden tým proměnit některou z mála šancí. Nejzajímavějším momentem byla srážka Kašíka s rozhodčím Pražákem u mantinelu. "Rozhodčí to měl pod nohama, musel jsem počkat, až trochu uskočí, až si mě všimne. Plácl jsem do toho. Zahrál jsem to asi nejlépe, jak to šlo," komentoval zlínský brankář.

Následnou střelu Polanského mířící do odkryté klece vyrazil Kašíkův spoluhráč. "Nahrál jsem to tak, aby si Martin Matějíček udělal zákrok," usmál se Kašík. "Rozhodčímu bych dal dvojku za bránění ve hře. Snad za to nedostanu pokutu," pokračoval hrdina zápasu v dobrém rozmaru.

V dalším průběhu vyslal Třinec na zlínskou branku více než třicet střel, ale zvlášť nebezpečných situací bylo ze strany Ocelářů málo. "Nelepí nám to, takové zápasy občas jsou," kroutil hlavou třinecký brankář Šimon Hrubec, nejlepší hráč domácího celku. Ten přihlížel trápení spoluhráčů nejen v přesilovkách a sám měl starosti s brejky Beranů.

Dietní zápasy Beranů

"Když vedete s Třincem 1:0, je jasné, že se budou tlačit do brány. Za každou cenu. Může se stát, že vzadu propadnou. Dneska se to stalo třikrát, jeli jsme sami na branku, ale nevyužili jsme to," řekl Kašík. "Většinou se na jeden gól nevyhrává, u nás to teď bylo dvakrát opačně," vzpomněl zlínský brankář na poslední utkání proti Olomouci (0:1).

Kde nebyl Kašík, pomohli obránci nebo štěstí. Do Rothovy dorážky ve třetí třetině skočil obětavě Pavel Sedláček, Adamského tečovaná střela v samém závěru se otřela o břevno. "Nám nic jiného nezbývá, musíme bojovat. Nemáme nic jisté, každé utkání je nesmírně důležité," řekl zlínský kouč Robert Svoboda.

Oceláři hrají v křeči

Třinec měl před zápasem sérii sedmi zápasů, v nichž bodoval, ale zároveň pouze třikrát zvítězil. "Nebyl tam od nás "drajv", málo jsme stříleli. Začali jsme hrát až na konci druhé třetiny, strhli jsme fanoušky. Ve třetí části jsme hráli lépe, ale bohužel. Se Zlínem pořád jezdíte do plných, byl to podobný zápas jako před dvěma dny s Olomoucí," všiml si Hrubec.

"Kdybychom dali první gól, musel by Zlín od své typické hry ustoupit. Takhle se uklidnili a začali odhazovat puky," hodnotil třinecký brankář. "Zlín výborně bruslil, jeho napadání nám dělalo problém. Těžko jsme se dostávali do šanci," souhlasil domácí asistent trenéra Marek Zadina. Oceláři ztrácejí silnou zbraň, donedávna smrtící přesilovky.

"Nevedou se nám. Musíme se vrátit k jednodušší hře, více se tlačit do střelby," vysvětlil Zadina. Třinečtí hokejisté často hledají kanonýra Martina Růžičku, což bývá pro soupeře snadno čitelné. "Martin má roli střelce, ale máme nacvičené věci i s ostatními hráči. Soupeři o Martinovi ví, zkušení hráči si s tím ale musí poradit," podotkl Varaďův asistent.

Fanoušci Zlína vytáhli pyrotechniku

Jedinou kaňkou zlínského představení v Třinci bylo chování fanoušků po jediném gólu. Příznivci Beranů odpálili světlici, dostali se do konfliktu s pořadateli a policií a vyprovokovali k potyčce několik domácích diváků. "Pyrotechnika na hokej nepatří. My dáme první gól a fanoušci udělají tohle? Snad se to nebude opakovat," odsoudil toto jednání Kašík.

Zlínský brankář ale jedním dechem doplnil, že se jedná o výjimečný projev. "Doufám, že si to mezi sebou vyříkají. Máme chytré fanoušky, tohle musela být akce pár jedinců," prohlásil pětadvacetiletý gólman. "Moc jsem to nevnímal. Chvíli jsem myslel, že hoří kostka. Nakonec to dopadlo dobře," dodal s nadhledem domácí Hrubec.