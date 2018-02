Železný muž přiblížil Zlín šestce. Boříme předpoklady a chceme je zbořit úplně, prohlásil Kašík

před 3 hodinami

Zlín okradl třinecké Oceláře na jejich ledě o tři body a upevnil si šestou pozici. Brankář Libor Kašík, který dosud chytal ve všech 49 zápasech Beranů, pomohl k výhře 34 zákroky, dvě branky vstřelil útočník zapůjčený z prvoligového Přerova, Jakub Šlahař.

Třinec - Zlín znovu ukázal, že se mu proti Třinci dlouhodobě daří, a zvítězil v posledním utkání před olympijskou přestávku 4:2. V tabulce udrželi Berani šesté místo a sahají po přímém postupu do čtvrtfinále.

Zlín se dostal v Třinci brzy do vedení, ale v poslední minutě první části o náskok přišel. Po dvou třetinách už na tom byli lépe Slezané. "Třinec měl v prvních dvou třetinách více ze hry. Minule v Hradci jsem nechytal špatně, ale překonávali mě na druhý, třetí pokus. Dneska se mi dařilo pochytat i tohle a trošku klukům pomoct," usmíval se brankář Libor Kašík.

Za stavu 2:1 mohl vedení domácích navýšit Svačina, ale místo odkryté branky trefil tyč. "Měli jsme velké štěstí, natáhl jsem se a lízlo mi to vyrážečku. Tam se rozhodovalo. Dali nám přesilovku, kterou kluci sehráli skvěle a vyrovnali na 2:2," přešel Kašík od šťastného zákroku k začátku třetí třetiny. Mimochodem, po 40 minutách vedl Třinec na střely 28 ku 11.

Třetí dějství však střelecky, a hlavně gólově, patřilo Zlínu. "Kluci mi moje zákroky vrátili, dali krásné góly," řekl zlínský brankář. Berani uspěli proti Třinci potřetí ze čtyř zápasů v sezoně. "Není to tak, že bychom si na ně speciálně věřili. Chceme bodovat s každým. S Třincem to vyšlo třikrát, za což jsme jedině rádi," poznamenal autor 34 úspěšných zákroků.

Pokud by o dvojicích pro play-off rozhodovala aktuální neúplná tabulka, střetl by se šestý Zlín právě s třetím Třincem, proti kterému má ve vyřazovacích bojích neuvěřitelnou bilanci 7:0. "Pokud chcete být úspěšní, musíte porazit každého. Ještě nejsme v play-off, ale boříme předsezonní předpoklady a chceme je zbořit úplně," pousmála se zlínská opora.

Absolutní vytíženost po vzoru Kováře

Kašík je navíc železným mužem celé extraligy, jako jediný z brankářů totiž naskočil do všech 49 zápasů Zlína. "Dělám pro to maximum. Teď jsme hráli několik týdnů v kuse úterý-pátek-neděle a já jsem před tímhle obdobím neskutečně natrénoval kondici s trenérem brankářů Ríšou Hrazdirou. Jinak bych neměl šanci," prozradil gólman Beranů.

Po třítýdenní olympijské přestávce čekají na Zlín poslední tři duely základní části. "Bude to bez zápasů. Uvolním hlavu a dám tělu pořádně zabrat," uvedl Kašík. "Pozná se podle toho kvalitní gólman. To nemluvím o sobě, ale vím, že tak Jakub Kovář v Budějovicích odchytal dvě sezony a chtěl bych to od něj okopírovat," podotkl rodák ze Zlína.

Před zápasem v Třinci zůstal Kašík po rozbruslení na ledě jako poslední z týmu. Dával si jednu šířku za druhou, pohupoval se do rytmu hudby a zdravil diváky. "Věděl jsem, že budu mít dost zákroků. Zůstal jsem déle, zahřál jsem tělo. Psychicky jsem se připravil, že to bude zábava. Vyšlo to," uzavřel brankář, který na šanci v národním týmu stále čeká.

Varaďu mrzel konec vítězné série

Spolu s Kašíkem byl hlavním hrdinou zápasu přerovský útočník Jakub Šlahař, který odehrál za Zlín čtvrté utkání v sezoně. Šlahař otevřel skóre a vstřelil i vítězný gól na 3:2. "Kubovi se daří v Přerově, patří tam mezi nejproduktivnější hráče. Jsme rádi, že nám Přerov pomohl, máme teď několik hráčů mimo. Šťastná volba," radoval se trenér Robert Svoboda.

Zlínský kouč zisk tří bodů v Třinci nečekal, o to víc ho potěšilo, že jsou jeho svěřenci rázem krůček od pojištění předkola. To Oceláři už mají jisté dokonce čtvrtfinále, ale osmé vítězství v řadě nepřidali. "Mrzí nás, že jsme tu sérii neprodloužili. Musíme ten zápas hodit za hlavu a připravit se na poslední tři zápasy, co zbývají," řekl domácí Václav Varaďa.

Také domácí kouč zmínil, že se jeho mužstvu nedaří nalézt recept na Zlín. Sám Varaďa to poznal ještě jako aktivní hráč Třince. "Měli jsme šance, ale nebyli jsme schopní je proměnit. Proti Zlínu to pak vždycky smrdí na druhé straně. Dostali jsme lacinou branku a o porážku v základní době jsme si koledovali," uznal trenér třetího týmu tabulky.