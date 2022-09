Třinec začal obhajobu porážkou s Budějovicemi, na úvod extraligy padla i Sparta

Třinečtí hokejisté vykročili při obhajobě titulu do nového ročníku extraligy domácí prohrou 0:2 s Českými Budějovicemi. Porážkou začala sezonu i Sparta, která prohrála v Mladé Boleslavi 2:4.

Oba góly v Třinci padly v úvodních jedenácti minutách, trefili se Mikuláš Hovorka a Martin Hanzl. Čisté konto udržel Dominik Hrachovina, který zneškodnil 44 střel. Neúspěšnou premiéru si tak na lavičce Ocelářů odbyl trenér Zdeněk Moták, který vystřídal před sezonou Václava Varaďu.

Utkání předcházel slavnostní moment, při kterém Oceláři vyvěsili pod strop haly banner "Mistři 2021/22". Na ledě ale patřil úvod zápasu třetímu týmu z poslední sezony. Skóre otevřel již po 86 sekundách hry dělovkou obránce Hovorka, k němuž se odrazila zblokovaná střela Tomana od chráničů Jaroměřského. V početní převaze zvýšil po učebnicové souhře na jeden dotek Hanzl. Hosty po úvodní třetině trápila jen jedna věc - po střetu s Draveckým skončil zápas pro Percyho.

Třinec, který hrál bez kapitána Vrány, prohrával o dva góly i v posledních třech zápasech Ligy mistrů, přesto ve dvou vyrovnal. I proti Motoru tlak v prostřední části stupňoval. V největších šancích ale hosty podržel Hrachovina - chytil únik Marcinka, v přečíslení čtyři na dva zastavil Daňa a puk za svá záda nepustil ani při dorážkách Romana a Růžičky.

Převaha domácích pokračovala i ve třetí třetině, vytvořili si několik závarů, ale obrana Českých Budějovic odolala. Oceláři nezměnili skóre ani v dlouhé hře bez brankáře, k níž se odhodlali už v čase 57:30.

Vítězný návrat Stříteského

Hokejisté Mladé Boleslavi vstoupili do nového ročníku extraligy výhrou 4:2 nad pražskou Spartou. Domácí vedli už po 12 minutách 2:0, třemi nahrávkami přispěl k vítězství útočník Róbert Lantoši. Gól a asistenci zaznamenal v dresu Bruslařského klubu obránce Matěj Stříteský.

V Mladé Boleslavi se čekalo na úvodní gól sezony do páté minuty, kdy se dostal u levé tyčky k volnému puku Stříteský a dokázal jej uklidit do Kovářovy branky. Domácí vedení navýšili v 13. minutě, když slovenský nováček v domácí sestavě Lantoši vystřelil a odražený puk dostal do branky Šmerha, který do Boleslavi přišel před sezonou právě z týmu pražské Sparty.

Brankář Novotný si ve svém úvodním ostrém zápase v mladoboleslavské aréně sáhl na puk poprvé o minutu později, kdy hosté vyslali první střelu na branku v zápase. Po té druhé už se ale radovali ze snížení, když Tomáškovu přihrávku zpoza branky přetavil v gól Horák.

Hned zkraje druhé třetiny měla Boleslav dlouhou výhodu dvojnásobné přesilovky, ale její speciální formace se nakonec utopila v kombinaci. Další spolupráce už ale slavila úspěch: Fořt si vyměnil puk s Lunterem a od něj jej dostal nazpět v podstatě před prázdnou branku - 3:1. Sparta se ale na kontakt vrátila už za minutu, když si před Novotného vyjel Vitouch a bekhendem uklidil puk přesně pod horní tyčku.V závěru třetiny pak domácí ochránila od vyrovnání po Miklišově střele tyčka, na druhé straně vychytal Lintuniemiho Kovář.

Svižný hokej pokračoval i ve třetí části hry, ale po většinu času bez výraznějších šancí. Sparta byla nejblíže vyrovnání během dvou přesilovek, ale domácí těsný náskok udrželi. Čtyři a půl minuty před koncem navíc hosté v oslabení inkasovali. Spartě nepomohla ani trenérská výzva, při níž reklamovala Stránského hru vysokou holí několik sekund před vstřelením gólu.

1. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Motor České Budějovice 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Hovorka (M. Toman, Strnad), 11. M. Hanzl (Gulaš, Šenkeřík). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Diváci: 3530.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský - M. Růžička, Roman, Daňo - Nestrašil, Hudáček, Voženílek - Svačina, Marcinko, Chmielewski - Dravecký, Lyszczarczyk, Hrehorčák. Trenér: Moták.

České Budějovice: Hrachovina - Percy (21. Kachyňa), Bindulis, Vráblík, Štencel, Šenkeřík, Hovorka - Gulaš, Pech, F. Přikryl - V. Tomeček, M. Hanzl, Dzierkals - Valský, M. Toman, Strnad - Z. Doležal, Koláček, Karabáček. Trenér: Modrý.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Z. Sedlák - 26. J. Navrátil (Škůrek, Olesz), 54. J. Káňa (Orsava, Dujsík). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Brejcha, Malý. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 3663.

Sestavy:

Plzeň: Miroslav Svoboda - Zámorský, Piskáček, Vitaloš, Kaňák, Baránek, Budík, od 25. navíc Houdek - Meyer, Mertl, Rekonen - Schleiss, Kodýtek, Suchý - Z. Sedlák, Hrabík, Blomstrand - M. Lang, Bitten, A. Dvořák. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík - Orsava, Menšík, J. Káňa - P. Musil, Nahodil, Klimek - Bambula, J. Knotek, Kunc - Kucsera, J. Navrátil, Olesz. Trenér: J. Tomajko.

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Stříteský (Lantoši), 13. Šmerha (Lantoši, Stříteský), 25. Fořt (Lunter), 56. J. Stránský (Lantoši) - 14. R. Horák (Tomášek, E. Thorell), 26. M. Vitouch (Přibyl). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:9. Využití: 1:0. Diváci:3347.

Sestavy:

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - Šťastný, Lantoši, Šmerha - P. Kousal, O. Najman, Aberg - J. Stránský, Fořt, Lunter - Eberle, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.

Sparta: Jakub Kovář - Krejčík, Graňák, Jurčina, Polášek, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Konečný, D. Simon - E. Thorell, R. Horák, Tomášek - D. Kaše, G. Thorell, Forman - Přibyl, M. Vitouch, Dvořáček. Trenér: Patera.

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 29. Kudrna (P. Zdráhal), 56. Š. Stránský (Jaks, Estephan) - 11. Mueller (Krieger, Mikuš), 44. Mueller (Krieger), 49. Bukarts (Krieger). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Gerát, Hynek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 3139.

Sestavy:

Litvínov: Zajíček - Jaks, Zile, Freibergs, Šalda, Strejček, Demel, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, Abdul - Hlava, Š. Stránský, P. Straka - Fronk, M. Sukeľ, Kudrna - Chalupa, Helt, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.

Vítkovice: Stezka - Mikuš, Grman, Gewiese, J. Stehlík, Koch, Raskob, L. Kovář - Bukarts, Krieger, Mueller - L. Krenželok, Marosz, Lakatoš - Fridrich, Lindberg, Bernovský - Dej, Chán, Lednický. Trenér: Holaň.

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 1:2 po prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 46. F. Pavlík (Cingeľ, Jank) - 58. Filippi (Birner, Bulíř), 62. Balinskis (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Pilný, Hribik - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:2. Diváci: 4301.

Sestavy:

Hradec Králové: J. Růžička - Blain, Kalina, F. Pavlík,Pilař, McCormack, Nedomlel, Jank - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Lev, Cingeľ, Štohanzl - Ščerbak, Lalancette, Smoleňák - Okuliar, Zachar, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.

Liberec: Kváča - Melancon, Balinskis, Rosandič, Derner, J. Dvořák, Vitásek, Aubrecht - Faško-Rudáš, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, Ordoš - Flynn, P. Jelínek, J. Vlach - A. Najman, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 4:5 v prodl. (1:0, 2:2, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kubík (Plekanec, Slováček), 27. Michnáč (Procházka, Babka), 31. Beran (Babka), 46. Kubík - 21. T. Zohorna (Radil, Hyka), 27. T. Zohorna (Radil, T. Dvořák), 57. Poulíček (Koffer, D. Musil), 59. T. Zohorna (Paulovič, Košťálek), 65. Říčka (Hyka, Košťálek). Rozhodčí: Pražák, Micka - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis - Kubík, Plekanec, Filip - Procházka, Klepiš, Michnáč - Brodecki, Zikmund, Beran - Bláha, Indrák, Melka. Trenér: Vejvoda.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Hyka, T. Zohorna, Radil - Rohlík, A. Musil, Říčka - Matýs, Poulíček, Paulovič - Urban, Rákos, Koffer. Trenér: Rulík.