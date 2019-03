Třinci chybí do semifinále jediný krok, Mladá Boleslav se pere o naději

před 2 hodinami

Vítkovice vstoupily do utkání výrazně nejaktivněji ze všech tří dosavadních duelů v sérii, vzdor jejich snaze ale znovu vyloženější příležitosti počítal soupeř.

Hokejisté Třince vyhráli v třetím utkání čtvrtfinále play off extraligy ve Vítkovicích 2:1 a jedno vítězství je dělí od postupu do semifinále. Třetí triumf ve čtvrtfinále vicemistrům zajistil svým třetím gólem v sérii Martin Růžička. Vítkovice se vyřazení pokusí odvrátit ve čtvrtém utkání na domácím ledě v pondělí od 17:00.

Po krátkých peripetiích s časomírou ve čtvrté minutě Bartošák odrazil Vránův výpad a pak zlikvidoval i Růžičkův pokus o bekhendové zakončení.

Domácí byli střelecky aktivnější, ale gólové ambice mohl mít pouze v 15. minutě Tyborův pokus bez přípravy, který ke štěstí třineckého gólmana Hrubce mířil rovnou doprostřed branky. "Dneska to byl nejtěžší zápas z těch tří. A byl to velice důležitý zápas, protože je rozdíl, jestli v sérii vedete 3:0 nebo 2:1. Vítkovice si toho byly vědomé a ze začátku na nás vletěly. Trochu jsme měli problémy s jejich pohybem. Ale pak jsme hru srovnali," řekl třinecký obránce Milan Doudera.

Rychlý vedoucí gól pro domácí nepřišel a ve druhé části se jejich pozice ještě zhoršila. Michal Kovařčík si ve 24. minutě v pravý okamžik poodstoupil z brankoviště zpátky do pole a mimo pozornost vítkovické defenzivy pak křížný Douderův pas z voleje napálil pod horní tyčku.

Vítkovice se ve snaze o rychlé vyrovnání až živelně vrhaly do útoku a několik následujících minut přineslo totálně otevřenou hru. Lev hned v 25. minutě mohl srovnat, ale přečíslení dva na jednoho zakončil střelou do tyče. Za další minutu Hrubec vlastní zaváhání v rozehrávce napravil proti dvěma Tyborovým pokusům.

"Neschopnost proměnit šance a přesilové hry, to dnes rozhodlo. V úvodu jsme dobře nastoupili, vytvořili jsme si šance, ale nejsme schopni dát gól," litoval vítkovický útočník Rostislav Olesz.

Aktivní pětiminutovku Vítkovic pak utlumilo vyloučení, v němž hosté obléhali Bartošákovu branku. Jedinečnou možnost na zvýšení náskoku ale měli až při hře pět na pět v závěru druhé části: Hrňa si blafákem položil Bartošáka, bekhendem však přestřelil.

Třinec v poslední dvacetiminutovce vše vsadil na kompaktní obranu, s níž si domácí při vší vůli neuměli poradit. Hosté jen čekali na rozhodující direkt. Vrána v 49. minutě trefil tyčku, v 52. minutě ale od mantinelu narýsoval přesnou přihrávku na Růžičku, který z brankoviště prostřelil Bartošáka podruhé.

"Druhý gól byl důležitý. Ale nám dneska výborně zachytal brankář, Šimon chytil pár tutovek. Pak byla rozhodující velká bojovnost a kolektivní hra. Výborně jsme bránili oslabení, blokovali jsme střely, hráli jsme jednoduše a celý zápas jsme za výhrou šli," poznamenal Doudera.

Pak už se vítkovické úsilí změnilo v křeč. Po trestu pro Adamského zariskovali v šesti proti čtyřem, Stránský sice 21 sekund před koncem po 123 minutách odčaroval Hrubcovu neprůstřelnost, ale na víc domácím nezbyl čas.

"Bylo to pozdě, to si nebudeme říkat. Dobré bylo, že jsme udělali ještě pár sekund do konce buly u nich. Byla tam smůla, že jsme nedostali puk před bránu, já tam trefil boční síťku. Ale věřili jsme až do konce. Musíme uznat jejich sílu a kvalitu. Když dali první gól, velice těžko se tam k nim dostává," dodal Olesz.

Boleslav zabrala

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve třetím duelu čtvrtfinále play off extraligy Liberec 4:1 a v sérii proti vítězi základní části snížili stav na 1:2 na zápasy. Vítězný gól na 2:1 dal v 35. minutě útočník Radim Zohorna, úspěch pak podtrhli Středočeši dvěma góly při power play hostů. V pondělí se na ledě Bruslařského klubu odehraje čtvrtý zápas, úvodní buly bude vhozeno v 19 hodin.

Domácí trenéři vsadili v brankovišti tentokrát na Krošelje, který jejich důvěru od začátku splácel. Už ve druhé minutě mu ale musela pomoct horní tyčka po svižné ráně Hudáčka. V polovině úvodního dějství při první přesilovce, kterou hrál Liberec, nesedla rána bez přípravy do odkryté branky Kvapilovi, vzápětí neuspěl ani Filippi.

V 16. minutě poprvé vážněji ohrozil Willa Procházka, liberecký gólman zasáhl pravým betonem. Zanedlouho při Krošeljovi opět stáli všichni svatí, když Hudáček namířil svou dorážku jen do boční sítě. Krátce před přestávkou Valský napálil puk ze vzduchu, Krošelj byl ale pozorný.

Přesilovku, z níž většina připadla na druhou třetinu, si zahráli rovněž Středočeši, ale bez efektu. V 26. minutě už však domácí vedli, když Kotvanovo nahození od modré čáry sklepl ze vzduchu Vondrka a Will neměl šanci zasáhnout. Chvilku nato pálil chytře přes obránce Procházka, Will byl ale s lapačkou dostatečně rychlý.

Pláněk přispěchal s další šancí, když v oslabení zakončil přečíslení dvou na jednoho. Brzy poté, co se základní doba přehoupla do druhé poloviny, Redenbach oslovil parádní nahrávkou Ordoše a ten nezaváhal. V 35. minutě si Mladoboleslavští vzali vedení zpět: Pláněk vypálil od modré čáry, v souboji o vyražený puk přetlačil Zohorna Ševce a uklidil puk do odkryté branky.

Slibnou šanci na navýšení náskoku nevyužil zkraje třetí části Šťastný. Domácí hráči protivníka do vyložených šancí nepouštěli, až v 49. minutě jel Hudáček ze strany sám na Krošelje, jenže kličku příliš protáhl a z velkého úhlu neuspěl.

Při dorážce nedotáhl blafák k vyrovnání Lenc. Takřka tři minuty před závěrem sáhli hosté ke hře bez gólmana, jenže dnes nebyl jejich den. Procházka tak dotíral na Birnera, až jednomu z hostujících tahounů puk odskočil a skončil v prázdné brance. Gól byl přiznán Klepišovi. O 17 sekund později oslavil čtvrtý zásah Pacovský.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 60. Š. Stránský (Trška, Kucsera) - 24. M. Kovařčík (M. Doudera, Cienciala), 52. Martin Růžička (P. Vrána, Werek). Rozhodčí: Pešina, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 9833 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, J. Mrázek, Výtisk, Gregorc, Šidlík, D. Krenželok - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Schleiss, Poletín, Szturc - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

Třinec: Hrubec - Roth, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Matyáš, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. Vondrka (Kotvan, Skalický), 35. R. Zohorna (Pláněk, M. Látal), 58. Klepiš, 59. Pacovský (P. Musil) - 31. Ordoš (Redenbach, Kolmann). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:6, navíc J. Vlach (Liberec) 10 min. Bez využití. Diváci: 4200 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kovačevič, Němeček, Kurka, Kotvan, Pláněk, Hrdinka, Dlapa - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, R. Zohorna, M. Procházka - M. Látal, P. Musil, Pacovský - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Havlín, Ševc, od 21. navíc Doherty - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.