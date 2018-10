Sněhurka vyklidila led a Oceláři se vrátili vítězně. Nejsem do počtu, těší Martynka

před 2 hodinami

Po pěti zápasech na ledech soupeřů se třinečtí hráči vrátili domů a v derby zdolali Vítkovice. Oceláři doufají, že špatný rozjezd sezony už hodili definitivně za hlavu, druhou výhru v řadě vystříleli hráči na hraně extraligy a první ligy, Rostislav Martynek s Erikem Hrňou.

Třinec - Premiérové moravskoslezské derby letošní Tipsport extraligy si podmanil Třinec a po výhře na ledě vedoucího Litvínova podruhé v řadě bodoval naplno. Úřadující vicemistři se pomalu škrábou nahoru.

Čtvrté Vítkovice prohrály na ledě hlavního rivala 2:4 a v pořadí si o jednu příčku pohoršily. "Po nepovedených zápasech jsme vyhráli proti těžkým soupeřům. Máme šest bodů, jedeme dál, zvedáme se díky bojovnosti a nasazení," raduje se autor prvního třineckého gólu Rostislav Martynek.

Pětatřicetiletý útočník otevřel skóre bekhendovou střelou pod horní tyčku a bylo to vůbec poprvé, co pozvedl v nové třinecké Werk Areně ruce nad hlavu jako střelec. "Vloni už jsem tady něco odehrál, ale to jsem pouze zaskakoval, po zranění jsem se necítil nejlépe," vzpomíná Martynek.

"Letos mi dal trenér (Václav) Varaďa mnohem větší šanci a jsem rád, že se mi povedlo skórovat. Ať chcete, nebo ne, na první gól prostě myslíte," přiznává útočník, který v Třinci vyrostl, nicméně mistrovský titul získal v roce 2015 s Litvínovem a zahrál si také v Českých Budějovicích.

Před rokem v létě se objevil ve Frýdku-Místku, partnerském klubu Třince, a tak se návrat domů nabízel. A protože rozjeli Oceláři sezonu bídně, dal Martynkovi kouč Varaďa šanci rovnou v prvním útoku. "Hrajeme aktivně, štěstí se k nám přikloní. Vyhráli jsme zaslouženě," říká útočník.

S Martynkem přišli z první ligy také mladíci David Kofroň a Jan Hladonik, stejně jako v play off minulé sezony oblékl třinecký dres i Jan Rudovský. "Trenéři to zkrátka chtějí oživit," komentuje Martynek. "Ale jsem rád, že tady nejsem do počtu. Vedle gólu jsem měl i další šance," dodává.

Ocelářům stále chybí zraněný obránce Vladimír Roth a útočníci Martin Růžička, Jiří Polanský, Marek Viedenský, Roberts Bukarts. Trenéři různě míchají se sestavou a snaží se pomoct také Frýdku-Místku, který zabředl v prvním lize na předposledním místě, i když má ambice na play off.

Pomohlo domácí prostředí i zvýšená motivace

"Já jsem se tam začal dostávat do střeleckých příležitostí, ale pořád to není ono. Na tréninku trefuju jednu střelu za druhou a v zápase nejsem schopný ten puk zvednout," lamentuje Erik Hrňa, který má v této sezoně na kontě tři zápasy v první lize a Vítkovicím dal první extraligový gól.

Nejlepší střelec extraligy 2015 věří, že se začne dařit na obou frontách. "Ve Frýdku se kluci snaží držet na pozitivní vlně, nemůžou dát hlavu do klína a utápět se v tom. To by vůbec nikam nevedlo," podotýká Hrňa.

Třinečtí hokejisté hráli doma po dlouhých třech týdnech, na přelomu září a října je z domácí haly vyhnal muzikál Sněhurka na ledě. "Navíc to bylo derby, přišlo hodně lidí a hra měla tempo. V pátek přijede Sparta, na zápas proti ní se vyhecujeme sami o sobě," usmívá se Martynek.

"Proti takovým soupeřům jsou to zápasy, které mají šmrnc. S Vítkovicemi jsme dali poprvé více než dva góly, chceme v tom pokračovat a vítěznou sérii prodloužit," burcuje třinecký odchovanec. Ještě před Spartou čeká Třinec úterní domácí utkání proti norskému Hamaru v Lize mistrů.

Vítkovice se v týdnu nachystají na cestu do Karlových Varů. "Máme dost šancí, ale nepadá nám to tam. V Třinci jsme párkrát nepohlídali hráče v prostoru před brankou a nevyšlo to. Jsme nahoře, vstup do sezony není špatné, v produktivitě však musíme přidat," má jasno Patrik Zdráhal.

Účastník dvou juniorských šampionátů je s bilancí 4+1 po osmi zápasech nejproduktivnějším hráčem Vítkovic. "Zatím se cítím dobře, jako lajna se dostáváme do šancí a věřím, že to bude padat i ostatním," uzavírá jediný střelec Ostravanů z prvního moravskoslezského derby.