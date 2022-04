Třinec vítá zlatý hattrick. Oceláři jsou znovu mistry, Spartu zdolali na jejím ledě

Hokejisté Třince vyhráli šestý zápas play off extraligy na ledě Sparty 2:1, sérii ovládli 4:2 na utkání a získali třetí mistrovský titul v řadě a čtvrtý v klubové historii.

Oceláři navázali na triumfy z let 2019 a 2021. V sezoně 2019/20 se play off nedohrálo kvůli pandemii koronaviru. Pražané získali stříbrné medaile a na zisk titulu čekají už patnáct let. Naposledy ve finále uspěli v roce 2007.

Třinec rozhodl dnešní utkání ve vyprodané O2 areně již v první třetině, kdy se v rozmezí 95 sekund prosadili Vladimír Dravecký a Vladimír Svačina z trestného střílení. Sparta snížila zásluhou Romana Horáka v 53. minutě, vyrovnat se ale domácím již nepodařilo.

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Horák (Řepík) - 15. Dravecký (M. Roman), 16. Svačina z trest. střílení. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 17.220 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Sparta: J. Hudáček - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, Forman - Chlapík, Horák, E. Thorell - Šmerha, D. Kaše, Buchtele - Dvořáček, Vitouch, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Svačina, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.