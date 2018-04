Třinec věří, že finále otočí a znovu zazní "vrtulník" dýdžeje Petružálka

před 50 minutami

Útočník Jakub Petružálek se v třinecké kabině stará o muziku. "Mám nějakých osm, devět, deset ipodů plných muziky," pochlubil se.

Třinec - Brňané v Třinci odstartovali cestu za extraligovým titulem. Obhájci zlata poté dvakrát uspěli doma a vedou ve finále 3:1. Oceláři ale věří, že sérii ještě otočí a že opět v jejich šatně zazní písně od Jakuba Petružálka, jehož koníčkem je role dýdžeje.

"Hrajeme po vítězství jednu takovou, ale její název vám asi moc neřekne. Je to remix jedné staré písničky, taková pumpovačka," řekl Petružálek.

"Vždycky, když do nějakého klubu přijdu, tak to nechávám na tom, kdo tam hraje. Ale většinou to dospěje k tomu, že nikomu se do toho moc nechce a já jsem i trochu blázen na techniku. Mám takové ministudio, které je už trochu profesionálnější, a mám nějakých osm, devět, deset ipodů plných muziky. Jsou toho fakt mraky," líčil.

Petružálek propadl mixování hudby, když opustil NHL a přestoupil z Caroliny do Lukko Raumy. "Potkal jsem tam jednoho klučinu, který je dodnes můj výborný kamarád a který je ve Finsku mezi top pěti dýdžeji. Vzniklo to z toho, že když chodím do fitka, nerad přepínám na ipodu písničky. Doma jsem si udělal výběr nějakých šestnácti písní, pospojoval je do jednoho setu, a tím to všechno asi začalo," vysvětlil.

O jeho hudebním mixu prohlásil spoluhráč a nejproduktivnější hráč play off David Cienciala, že zní jako vrtulník. A že to raději pouští jedním uchem sem a druhým ven. "Je to možné, nebo tomu říkáme zaklínač," pousmál se Petružálek, který ale tvrdí, že se snaží vyhovět každému.

"Pozorujete, jaké máte v kabině individuality. Není jednoduché zvolit tu správnou hudbu. Někomu se nelíbí česká, někomu zahraniční, někomu rychlejší, jinému pomalejší. Byl bych sobec, kdybych hrál jeden styl muziky. Já mám v těch svých zařízeních všehochuť, od českých - de facto Moravanky a starých písniček - až po ty nové včetně elektronické. V kabině hraje všechno," dodal.

Petružálek, který je v Třinci druhou sezonu, ani neví, koho z role dýdžeje vystrnadil. "Myslím, že nikoho. Tady byl jeden centrální ipod, kde něco bylo. Asi to bylo tak, že kdo přišel a měl náladu, tak něco pustil. A tak je to i letos. Martin Adamský chodí první do kabiny, tak pouští něco a stejně další," uvedl Petružálek.

Sám dobře ví, že se stav finálové série 1:3 dá ztratit. Před třemi roky se to zkušeném útočníkovi přihodilo s Litvínovem, který o titulu rozhodl až v sedmém zápase v Třinci.