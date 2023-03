Spartu nezastavily ani rýhy, o pauze sedla na kola. Chtěli to více, uznal Adámek

Třinečtí hokejisté ve třetím čtvrtfinále play off extraligy doma podlehli Spartě 2:4 a v sérii prohrávají 1:2. Zápas zpestřily bitka, trest do konce utkání, který paradoxně nakopl Spartu, i dlouhá přestávka kvůli rýhám v ledu. "Chtěli to více, v tom byli lepší," uznal třinecký obránce Marian Adámek.

Adámek, jindy ne tolik výrazný obránce, byl ve čtvrtek na ledě hodně vidět. V deváté minutě ho Miroslav Forman zasáhl holí do slabin, čímž oslabil Spartu na pět minut a sám musel do šatny.

Jenže Sparta v oslabení skórovala, pak se ubránila a získala vzpruhu do dalšího průběhu. Adámek v závěru první třetiny šťastně srovnal, když si jeho ránu srazil do vlastní branky Vladimír Sobotka. A ve druhé části se třinecký bek porval s Janem Buchtelem.

"Bylo to trošku hektické. Vyrovnaný zápas, ale bohužel jsme pořád museli dotahovat, to se potom hraje těžko," hodnotil Adámek. "Trošku jsme se tam požduchovali, nic velkého ani osobního. K play off tohle patří," vrátil se k rozmíšce s útočníkem Sparty.

Buchtelemu se nelíbilo, že několik střídání poté, co byl Adámek faulován Formanem, se třinecký bek svíjel bolestí znovu. "Sparťan chtěl vystřelit, ale netrefil puk a zase mě sekl mezi nohy. Rozhodně jsem nesimuloval," bránil se Adámek, který dal v zápase svůj první gól sezony.

Netradiční byly také trefy Sparty. První v dlouhém oslabení, druhá díky zlomené hokejce třineckého Adama Smitha, kterému pak nástroj chyběl při bránění, a třetí při signalizované výhodě.

"Tak to někdy je, musíme se oklepat. Ale byli jsme takoví… Prostě umíme zahrát lépe. Nesršeli jsme energií, oproti druhému zápasu v Praze to bylo slabé. Byly pasáže, kdy jsme nechali hrát Spartu, sami jsme hráli jen po rozích. To musíme změnit," hlásil Adámek.

Sparta o pauze jezdila, Oceláři se procházeli

Koloritem letošního play off se napříč extraligou staly problémy s ledem. Třinec potkaly tyto potíže jako čtvrtý stadion po Olomouci, Pardubicích a Brnu. V první lize řešili nezpůsobilou hrací plochu zase v Třebíči.

Ve Slezsku se pauza mezi druhou a třetí částí natáhla na 50 minut. Na ledě se objevily rýhy, zejména jedna zvlášť hluboká v pásmu Sparty.

"Bylo to pro nás něco nového. Drželi jsme se v tempu," komentoval bek Pražanů Michal Kempný. V televizi diváci viděli, jak Adam Polášek o přestávce leze na cyklistický trenažér dokonce v bruslích.

"Dbali jsme na tom, abychom měli přísun vody, elektrolytů, sacharidů. Jde o to zůstat v tempu. Ať už se vyjet na kole, nebo udržet hlavu v zápase," popisoval Kempný.

"My jsme seděli a čekali na informace. Kapitán Petr Vrána se vždy šel podívat, vrátil se a říkal, že čekáme dalších pět nebo deset minut. Brusle si dali dolů skoro všichni, to se nedá vydržet. Procházeli jsme se a snažili se nějak udržet v teple," osvětlil Adámek, jak trávili přestávku Oceláři.

"Je to nějaké zakleté," krčil rameny Adámek při otázce, co se to děje s ledovými plochami v celé soutěži. "Já nejsem kompetentní k tomu, abych to nějak hodnotil. Věřím, že lidé na všech stadionech dělají maximum pro to, aby se to nedělo," doplnil Kempný.

Hořava: Zlepšili jsme všechno

Zatímco v prvním i druhém utkání série se Sparta nechala ve třetím dějství zatlačit a vrátila soupeře do hry, v Třinci tomu tak nebylo.

"Byl to náš nejlepší výkon v sérii," tvrdil trenér Miloslav Hořava. "Měli jsme lepší pohyb, zlepšili jsme úplně všechno," pokračoval stroze.

"Máme ze hry dobrý pocit, ale play off je proces. Budeme se chtít i dále zlepšovat. Ve čtvrtek jsme si od začátku šli za vítězstvím. Rozbili jsme jim hru, byli jsme silní před brankou," liboval si střelec vítězné sparťanské trefy Kempný.

Dnes od 19 hodin bude Sparta usilovat o mečbol. Pokud vyhraje, bude moct sérii v neděli doma v O2 aréně ukončit a jako první tým po pěti letech v play off zdolat Oceláře.

"Nebereme to rozhodně tak, že jednou výhrou tady máme splněno. V play off se každý den jede od nuly. Uděláme maximum, abychom tady znovu zvítězili," burcoval Kempný.

"Ve druhém zápase v Praze jsme si od začátku věřili. Říkali jsme si, že za tím půjdeme. Musíme se k tomu vrátit, musíme vyhrát," řekl před dnešní čtvrtou bitvou Adámek.