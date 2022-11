Krize Sparty trvá, v Třinci se jí smáli. Hořava je nejlepší, zvedneme se, věří Forman

Hokejová Sparta se výsledkově neprobrala ani po reprezentační přestávce. V předehrávce 37. kola extraligy padla 1:2 v Třinci a pošesté za sebou odešla z ledu s prázdnou. Vedle hráčů si na sparťanech smlsli i třinečtí fanoušci, které pobavily neúspěšné námluvy Pražanů s bývalým trenérem Ocelářů Václavem Varaďou.

Miroslav Forman dal Spartě svým gólem naději, na body to však nestačilo. | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Jednání Sparty s kandidáty na post hlavního kouče se vlekla déle než týden. Až po reprezentační pauze bylo jasné, že se na střídačku vicemistra vrátí Miloslav Hořava. Dlouho to přitom vypadalo, že tým převezme Václav Varaďa, který dovedl právě Třinec ke třem titulům v řadě.

Jenže Varaďa se s vedením pražského klubu nedohodl na podmínkách a třinečtí fanoušci si do trápící se Sparty, jež se v tabulce po šňůře jedenácti zápasů bez tříbodové výhry potácí na předposledním místě, s chutí kopli.

"Komedie roku, Sparta hledá trenéra. Zábavu nezastavíš," stálo na jejich transparentu s odkazem na sparťanské heslo z posledních let. "Kde máte Varaďu?" skandovali pak ještě pobavení domácí příznivci.

Hořava se k mužstvu připojí až ve čtvrtek, v Třinci vedli Spartu ještě sportovní ředitel Petr Ton, sportovní manažer Jaroslav Hlinka a František Ptáček z dorostu.

"Pan Hořava je nejlepší trenér, jakého jsem zažil. Jsme rádi, že nás bude trénovat zase on," řekl sparťanský útočník Miroslav Forman.

Chvíle nejistoty o trenérovi v reprezentační pauze příliš neprožíval. "Věděli jsme, že nahoře ještě nic neoznámili a noviny v šatně tolik nečteme. Navíc se ukázalo, že ne vždy je pravda, co se tam píše," narážel na zveřejnění údajného Varaďova nástupu v médiích.

"Chtěli jsme pořádně potrénovat, abychom se vrátili v lepší formě a zlomili to. Věřím, že se to povedlo a půjdeme nahoru," řekl. Forman ve třetí třetině snižoval na 1:2 parádní ranou o tyčku, v závěru už se ale jeho tým na vyrovnání nezmohl.

"Třinec je dozadu výborně organizovaný, je to proti němu těžké. Sice jsme do zápasu nastoupili dobře, měli jsme šance a bylo to vyrovnané. Ale bohužel oni potrestali naše chyby vícekrát," hodnotil útočník.

Martin Jandus trefil tyčku, Erik Thorell neproměnil samostatný únik. Jindy byl u sparťanů v koncovce znát velký neklid. Proto se ke střele do odkryté branky nesrovnal Michal Řepík, proto neskončily gólem ani delší než minutové pasáže, kdy Pražané soupeře ždímali v pásmu.

"Nebyli jsme horším týmem. Bojovali jsme, bylo tam hodně dobrých věcí. Máme se od čeho odrazit," věřil Forman. Po zápase mluvil v klidu, vyrovnaně. Porážka ho mrzela, nicméně ani při dlouhé sérii nezdarů nepanikaří.

"Může to být tak, že jednou vyhrajeme, chytíme šňůru a hodně rychle se zvedneme i v tabulce. V minulé sezoně jsme zažili podobnou deku a vyhrabali jsme se z toho. Vyhrabeme se i letos, celá kabina je o tom přesvědčená," doplnil dvaatřicetiletý odchovanec Sparty.

Ve Slezsku tedy Sparta prohrála i druhou reprízu jarního finále extraligy v aktuální sezoně. V pátek se představí na ledě Karlových Varů a v případě neúspěchu by mohla spadnout dokonce na poslední místo.