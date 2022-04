Minule kosil Spartu svými góly, teď udělá cokoliv. Klíčem je obětavost, tvrdí Řepík

V roce 2016 hrála Sparta finále hokejové extraligy naposledy a její současný kapitán Michal Řepík ji v dresu Liberce srazil pěti góly. Včera zapsal v druhém duelu v Třinci bilanci 1+1 a obří měrou se podílel na sparťanském vítězství 2:1. Vyrovnaný stav série bral třiatřicetiletý útočník všemi deseti a těšilo ho, že se Pražané tentokrát vyvarovali chyb.

Jak chutná srovnání finálové série na 1:1?

Jsme strašně rádi, dobře jsme to odmakali jako tým. Byli jsme trpěliví, oni možná první dvě třetiny měli více ze hry, ale dostali jsme se z toho, neinkasovali jsme. Postupně jsme měli trochu navrch, nebyly to sice velikánské šance, ale hráli jsme na puku, což bylo důležité.

Průběh byl podobný jako v prvním zápase. Měli jste v hlavě, abyste se znovu příliš nezatáhli, což Třinci v pondělí pomohlo k obratu?

Říkali jsme si, že už se to nesmí opakovat. Oni na nás v třetí třetině nastoupili hodně aktivně, házeli to za naše beky. Neměli jsme moc času. Párkrát nás trošičku zamkli, udělali jsme několik icingů. Ale zvládli jsme to, odbojovali. Tohle finále nebude o ničem jiném. Mnoho gólů padat nebude. Kdo to bude chtít víc a bude víc obětavý, ten uspěje.

Projevila se důležitost druhého gólu, který vám v prvním zápase chyběl?

Tam to bylo trošičku jiné, dali jsme gól hned na začátku, do třetí třetiny jsme to drželi a nemohli jsme dát druhý gól. Neměli jsme moc šancí, měli jsme čtyři střely v druhé třetině. Výkon v druhém zápase byl o něco lepší. Neudělali jsme ty hrubky, kterými jsme Třinci darovali první vítězství. Jsme strašně rádi za to, jak jsme to zvládli.

Statisticky jste nejčastější střelec v play off, což se u vašeho dnešního gólu vyplatilo, viďte? První střelu jste dorážel pokusem z úhlu, jak jste to viděl?

Formič (Miroslav Forman) uhrál výborně souboj za bránou a hodil puk před brankoviště. Vypadlo to tam, měl jsem to trošku na dlouhou hokejku, lehce jsem se natahoval a nestačil jsem zakončit úplně pod břevno. Jejich brankář to krásně chytil. Ještě se to odrazilo, už jsem to chtěl jen plácnout na bránu, neviděl jsem, jestli tam gólman je, nebo ne. Nestačil se přemístit, naštěstí to tam padlo.

Neříkáte si občas, že až není možné, co všechno Ondřej Kacetl chytí? Ať šlo o vaši střelu před gólem, nebo o tutovku Romana Horáka.

Podobné tutovky mi brankáři chytili i v minulých sériích. Chytají teď skvěle, jsou strašně rychlí, umí se dobře přemístit. Narvou tam lapačku, vyrážečku. Musíme to zvedat až pod břevno. Člověk to tam chce hned doklepnout, vidí prázdnou bránu, ale fakt to musíme rvát nahoru.

U druhého gólu Tomáše Pavelky byl klíčový váš přechod jeden na jednoho, kdy jste si prohodil puk mezi nohama Miloše Romana.

V útočném pásmu Třince propadl jejich hráč, sebral jsem to a valil nahoru. Někdo tam pak na mě bafnul, obešel jsem ho a ani jsem neviděl, že Pačes (Pavelka) valí do brány. Udělal to dobře, že mě podpořil. Pro nás to byl důležitý gól, uklidňující. Pak jsme jim toho už moc nedali. Až na vyloučení, kdy to dobře sehráli. Hledali Erika Hrňu, ten to krásně propálil. Ale náskok jsme udrželi.

Před šesti lety jste ve finálové sérii za Liberec proti Spartě nasázel pět branek. Vzpomněl jste si, že by bylo letos hezké na to navázat naopak v dresu Sparty?

Vzpomněl jsem si na to. Určitě chci týmu pomáhat. Když šance jsou, měl bych je proměňovat. V celém play off mám spoustu šancí, ale tolik mi to nepadá. Góly ale dávali jiní kluci, takže sebe neřeším. Snažím se týmu pomáhat jakkoli jinak.

Vracíte se do Prahy se stavem 1:1. Berete to?

Určitě. Kdyby nám tohle někdo řekl před sérií, brali bychom to všemi deseti. Jsme rádi, že ten bod vezeme. Doma nás podpoří plná hala. Doufám, že odvedeme stejný, ne-li lepší výkon. Uvidíme, co z toho vzejde.

Očekáváte znovu hlavně urputný boj?

Třinec má výborný tým, půjde do toho stejně jako my. Žádné harakiri to nebude, že by se začalo jezdit nahoru dolů. Bude to pořád o trpělivé hře, o tom, kdo udělá víc chyb. My se budeme snažit, abychom jich udělali co nejméně a abychom třeba oba domácí zápasy vyhráli.

V součtu se čtyřmi prohrami ze základní části jste Třinec porazili až na šestý pokus. Je to pro vás psychická vzpruha?

Je to určitě příjemné. Na druhou stranu základní část je úplně jiná soutěž. V hlavě jsem to vůbec neměl. Že jsme s nimi předtím čtyřikrát prohráli, to mi bylo úplně jedno. Mají mančaft, který má spoustu zkušeností, ukazuje se to i teď v sérii. Bude to ještě hrozně těžké. Teď si musíme psychicky i fyzicky trochu odpočinout.