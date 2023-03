Je to k zamyšlení, věřili jsme, že tohle je náš rok, smutnil sparťanský kapitán Řepík

Přestože hokejisté Sparty ve druhé půlce základní části extraligy rozjeli skvělou formu a vyškrábali se přímo do čtvrtfinále play off, tam jejich pouť rychle skončila. Stejně jako vloni jim šanci na titul vzal Třinec, v šestém utkání doma v úterý zpečetil postup výsledkem 5:1. Kapitán sparťanů Michal Řepík přiznal, že bude zklamání kousat hodně dlouho. V sérii vůbec neskóroval.

Série proti Třinci skončila výsledkem 2:4 z vašeho pohledu. Co se ve vás po šestém zápase odehrává?

Je to strašné zklamání. Budu to skousávat ještě hrozně dlouho. Respekt Třinci, věděli jsme, proti komu hrajeme. Mají tři tituly v řadě, věděli jsme, že to bude těžké. Nám nevyšel první měsíc a půl v základní části, pak jsme se ale chytili a věřili jsme si, že tohle je ten rok, kdy je můžeme porazit. Je k zamyšlení, proč to zase nevyšlo.

Po základní části přišel rychlý konec, čekání Sparty na titul se prodlouží už přes šestnáct let.

Je to dlouholetá série bez vítězství, ale že bychom tohle měli v hlavě před play off nebo v té sérii, to vůbec ne. To jsme neřešili. Jenže Třinec byl o ten kousek lepší a možná zase zaslouženě vyhrál.

Klamal v základní části tělem? Dlouhodobá fáze sezony mu tolik nevyšla, ze šestého místa musel do předkola.

Neřekl bych, že klamou tělem. Každý tým jde do základní části s tím, že chce být nejlepší a mít co nejlepší pozici. Oni neměli dobrý konec, ale je vidět, že spousta kluků v jejich týmu zažila tituly, mají v sobě ten bránící systém. Sedí jim to. Když se dostanou na koně a vedou, je strašně těžké přes to přecházet. Hráli opravdu obětavě před brankou, my jsme se nedostávali do pozic, odkud padají góly. Nebyli jsme tam tak často, jak bychom potřebovali.

Vy vhodné hráče pro play off nemáte?

To si nemyslím. Nevím… (odmlčí se) Přestříleli jsme je, vytvořili jsme si šance, ale nedostali jsme se do toho "hausu", odkud góly padají. Je to proti nim těžké, mají to v sobě. Ne nadarmo vyhráli třikrát v řadě titul.

Zásadní byly přesilovky. Od čtvrtého zápasu série jste jich hráli jedenáct a vstřelili jediný gól. Proč jste se tak zasekli?

Oni nás dobře přečetli, hráli strašně obětavě, hodně blokovali střely. Když už se to odrazilo, dokázali to hodit pryč do rohu. Nenašli jsme recept. Předtím nám to šlo, v posledních zápasech jsme si v přesilovkách nepomohli. Góly z přesilovek dával naopak Třinec, my jsme to nezvládli.

Hlavně v pátém zápase jste si doma vytvořili velký tlak, ale Ondřeji Kacetlovi jste nedali ani gól. Jak těžké bylo vyzrát na něj?

Je to výborný gólman. Má dva tituly z posledních let, věřil si a tým mu strašně pomáhal. Hráli pospolu před brankou, zahušťovali to, blokovali spoustu střel. My jsme se tam nemohli dostat. Chytal dobře, ale měl to jednodušší tím, jak mu pomohli spoluhráči.

Chyběl vám důraz před oběma brankami? První dva důležité góly šestého zápasu v Třinci jste dostali po odrazech.

Určitě. Dostali jsme v oslabení dva góly z prostoru před bránou, my jsme se tam neprosadili. Teď se hokej hraje kolem branek. Kdo je tam silnější a urputnější, většinou vyhrává. Oni tam byli o ten kousek lepší a zaslouženě vyhráli. Gratuluju jim.

Jak jste se cítil vy osobně? V sérii jste nedal žádný gól.

Cítil jsem se v pohodě, bohužel to tam nepadalo. Snažil jsem se na to nějak nemyslet, abych se nerozhodil. Snažil jsem se střílet, i když nám ty pozice znepříjemňovali. Recept jsem nenašel, abych dal gól a pomohl k vítězství. Celkově jsme v poslední době dávali málo gólů, na jeden se nedá vyhrávat.

Jak byste se postavil k případné pozvánce do národního týmu?

Těžko říct, kdyby to přišlo. Za celou sezonu jsem nebyl na jediné reprezentační akci. Vůbec nevím, jestli jsem v hledáčku. Pokud nějaký telefonát bude, popřemýšlím o tom.