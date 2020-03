Třinec pomáhá s výrobou roušek, Sparta je nechává dělat z triček

Kluby v hokejové extralize se snaží přiložit ruku k dílu v boji proti pandemii koronaviru. Nedostatek ochranných pomůcek se snaží zmírnit vlastní výrobou roušek v Třinci. Sparta na ně zase obětovala trička, která měla připravena na play off.

"Není to opravdu nic komplikovaného, proto nás spontánně napadlo, že bychom chtěli být v této nelehké situaci prospěšní," uvedla pro klubový web Eva Adamská, manželka kapitána Ocelářů Martina Adamského.

"Byla to moje první zkušenost v životě s výrobou roušky a zhotovení jednoho kusu zabere zhruba dvacet minut. Stačí látka, nůžky, šicí stroj anebo jehla s nití, gumičky či stužky včetně žehličky a je to. Zvládne to opravdu každý," dodala Adamská, které s výrobou pomáhala vedle dalších také manželka sportovního ředitele Ocelářů Lada Peterková.

"Lidé, nepodceňujte tuto situaci. Chraňte sebe i své blízké a dbejte také na hygienu rukou. Jde o vážný, celosvětový problém, kdy hlavně osobní přístup každého z nás rozhodne o tom, jak celou situaci zvládneme. V takovém případě nošení roušky není žádnou hanbou," apeloval slovenský útočník Vladimír Dravecký. Sám nosí roušku, kterou mu vyrobila manželka.

"Jen za dnešek jsme sami vyrobili devadesát kusů roušek, které jsme darovali magistrátu statutárního města Třinec a ten je začne hned zítra distribuovat skupině nejohroženějších obyvatel, tedy lidem nad 70 let," nastínil výkonný ředitel Ocelářů Marek Chmiel.

Poté, co lidé projevili o roušky velký zájem, proměnili Oceláři, kteří minulý rok slavili zisk mistrovského titulu, svou snahu ve veřejnou výzvu.

"V době vyhlášení nouzového stavu nejsme schopni slíbit, že vyrobíme několik tisíců kusů roušek, to je za současných podmínek nereálné. Proto bychom chtěli všechny naše fanoušky, lidi z Třince a okolí, kteří chtějí pomoci, vybídnout, aby se k nám připojili a začali také vyrábět roušky doma. A ty, které pak neuplatní pro svou vlastní potřebu, aby nám donesli do sběrného místa, které jsme k tomu vytvořili," uvedl Chmiel.

Sparta měla pro hráče i fanoušky připravena speciální tematická trička na vyřazovací boje o mistrovský titul. Již od pondělí je ale Pražané nechávají u výrobce přešít na roušky, které poskytnou složkám integrovaného záchranného systému.

Řada klubů skrze sociální sítě k nošení roušek alespoň nabádá. Liberečtí Bílí Tygři, kteří vyhráli základní část, vedle jiného i úpravou klubového loga, na němž dostal roušku tygr.