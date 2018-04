Třinec dodržel slib a našel správnou cestu. Kometa válcuje jako Vsetín, čertíci ji nestraší

před 41 minutami

Dvě nejlepší mužstva ze základní části jsou ze hry, do finále play-off hokejové extraligy postoupily Brno a Třinec. Oceláři vyrukovali s nečekanými zbraněmi, zato dominance Komety připomíná tu loňskou. Anebo ještě mnohem dřívější.

Komentář - Před semifinále byl podle sázkových kanceláří outsiderem, ani dlouhá předchozí série mu neměla zrovna přidat na psychice. Přesto Třinec zdolal Hradec a zahraje si o hokejový titul. Suverénní Kometa nepřestává udivovat, Plzni nedala nejmenší šanci a nadále sní o obhajobě.

Oceláři, kteří se čtvrtou sezonu chlubí zřejmě nejhezčím zázemím v lize, vypadli v předchozích dvou ročnících v předkole a ve čtvrtfinále. Přitom vždy v létě vyhlašovali útok na titul. Míchali kádrem sem a tam, přiváděli zvučná jména typu Marcela Hossy či Tomáše Kopeckého, měnili trenéry.

Po minulé sezoně si řekli dost. Neúspěšného Vladimíra Kýhose vystřídal na postu trenéra Václav Varaďa, muž z regionu, pamětník jediného titulu Třince a trenér zlatých juniorů z roku 2016. Oceláři doplnili tým dvěma hráči, slevili z vysokých ambic a nastoupili takzvanou ocelářskou cestu.

Sportovní manažer Jan Peterek s Varaďou mluvili o koncepční práci, o zapracování mladých hráčů a postupné cestě na vrchol. Že se dostanou do finále v tomto ročníku, nečekali. "Třetí místo v základní části, semifinále Ligy mistrů. Už teď je to úspěšná sezona," říkal Varaďa před play-off.

Slib týkající se odchovanců Slezané dodrželi. David Cienciala, dříve jen paběrkující na hraně sestavy, dosud nevynechal jediné utkání, bratři Ondřej a Michal Kovařčíkovi povýšili z partnerského Frýdku-Místku. Zahrál si i obránce Marian Adámek, který se však zranil zkraje února.

Mladí draci chtějí na ledě tvořit. Pořád

Zmínění hráči zanechali určitou stopu v základní části, ale plně splácejí Varaďovu důvěru v play-off. Republika se učí vyslovovat v Třinci běžné příjmení Cienciala, bratry Kovařčíky už si nikdo nesplete. Právě tato trojice totiž tvoří čtvrtou a zároveň nejzářivější třineckou formaci.

Cienciala vyřadil v sedmém čtvrtfinále Pardubice sedmi nahrávkami a zastínil hattrick Ondřeje Kovařčíka. Ten si vše vynahradil v sérii proti Hradci, kterou rozhodl postupovým gólem. Mladší Michal sbírá bodů méně, ale jeho přínos je nesporný. Skvěle alternoval Aron Chmielewski.

Hlavní devizou třineckých mladíků je pohyb a živost. Nejsou to bůhvíjak urostlí útočníci, spíše naopak. O to hůř se proti nim hraje. Navíc si tolik nepřipouští tlak play-off, za každé situace chtějí hrát pohledný hokej a přidávat góly. Na ryze defenzivní úkoly čtvrtého útoku tady zapomeňte.

Díky potenci nečekaných střelců, kteří ulehčují práci obvyklým oporám, se Třinec výborně vypořádal s absencí zraněného kanonýra Martina Růžičky. Semifinále zvládli i bez jeho gólů. Období bezhlavých nákupů a přemrštěných cílů je pryč, noví Oceláři hrají po třech letech o titul.

Pasivnímu Hradci došly síly. A co trpělivost?

Na blyštivou trofej mohou znovu zapomenout v Hradci. Ten si na rozdíl od Třince stanovil cíle nejvyšší, představil fanouškům postupně dvanáct posil a v šesté extraligové sezoně chtěl konečně do finále. Jenže jak se zdá, tohle prostě není ta nejlepší strategie. Mountfield to zase nedotáhl.

Po vyčerpávající sérii s Libercem utekl Hradci začátek semifinále a další obrat už nepředvedl. Defenzivně laděnému mužstvu, jež stálo s výjimkou brankáře Patrika Rybára a několika dalších hráčů hlavně na třicátnících, došly síly. Zjistilo, že na jeden dva góly se dlouhodobě nedá vyhrávat.

Legendární Bednář ukončil kariéru, spekuluje se o přestupu Köhlera do Brna. Kdoví, co bude s Koukalem, Smoleňákem, Šimánkem nebo Graňákem. Zda udrží Rybára a Červeného. A zda bude mít manažer Miroslav Schön trpělivost, anebo tým v pauze znovu převrátí naruby.

Kometa dominuje. Nahlodat ji bude nesmírně těžké

Druhou semifinálovou sérii opanovala jednoznačně brněnská Kometa. Mužstvo Libora Zábranského sice přišlo o šňůru třinácti vítězství, ale udrželo si v play-off venkovní neporazitelnost. Proti Plzni to byla stejná písnička jako s Vítkovicemi. Brno si dokonale pohlídalo klíčové momenty.

Kometa opět ovládla úvodní duely na ledě soupeře, byť se jí Indiáni výkonem minimálně vyrovnali. Jenže jako by se nechali trochu uspat. "Hele, ono to proti té Kometě půjde, je to vyrovnané." Najednou přijde jedna chyba, druhá, a je po zápase. Brno si vytvoří náskok a jde to ztuha.

Stejně jako ve čtvrtfinále nerozhodily Kometu provokace nebo místy až šílená hra Ryana Hollwega, který rozvěšoval soupeře po mantinelech s největší pečlivostí. I lídr Martin Erat ukázal, že se v šarvátkách neztratí a dovede se o sebe postarat. Kdepak, zlobiví čertíci na Kometu neplatí.

Brno se může stát prvním obhájcem titulu po jedenácti letech, v play-off po roce zase válcuje. Boss Zábranský ale srovnání s kralováním Vsetína na přelomu tisíciletí odmítá, sám má odtamtud jako hráč dva tituly. Podle něj tam bylo finanční zázemí na vyšší úrovni, navíc polovinu mužstva tvořili reprezentanti. O to větší uznání teď Brnu za jeho dominanci patří.

V Plzni o nedostatcích ví, hlavy nevěší

Vítěz základní části končí bez titulu, proti Kometě uhrála Plzeň jen jeden zápas. Ačkoliv se před play-off Milan Gulaš takřka zázračně dostal do stavu, v němž mohl hrát, stačilo to jen na Olomouc. Po skvělé základní části působili Západočeši trochu vyčichle, útočný glanc se někam vytratil.

Klíčový útočník Gulaš v týmu zůstane, další reprezentant Tomáš Mertl má smlouvu s výstupní klauzulí a v případě zájmu ze zahraničí by mohl odejít. Totéž platí o brankáři Miroslavu Svobodovi. Dva veteráni Ondřej Kratěna a Petr Kadlec se o případném pokračování rozhodují.

Trenér a majitel Martin Straka po vyřazení hlavu nevěší. Podotkl, že jeho týmu chyběla hrubá síla, podle čehož bude s manažerem Vlasákem vybírat posily. Potěšily ho však výkony mladíků Matyáše Kantnera a Lukáše Kaňáka, posun Indráka, Stacha, Moravčíka či Skleničky.

Západočeši mají na čem stavět, o budoucnost se obávat nemusí. Před šesti lety navíc skončili také třetí. A rok nato zvedali nad hlavu pohár.